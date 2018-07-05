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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:ГПУ (8740) майдан (3818) музей (474) Горбатюк (296)

 Запрет на строительство Музея Майдана будет действовать 2-3 месяца, - Горбатюк

Предписание прокурора о временном запрете строительства Музея Революции Достоинства по улице Институтской в Киеве будет действовать в течение 2-3 месяцев до завершения следственных экспериментов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.

"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что следственные эксперименты планируется завершить в течение 2-3 месяцев.

Ранее директор будущего музея Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

"Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.

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Напомним, 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Игорь Пошивайло говорил, что строительство музея предусматривает несколько очередей - мемориальную, которую можно воплотить за два года, и строительство самого музея, что требует больше времени.

28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма"от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074911
 
 
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я бы до выборов вообще прикрыл все проекты подобного рода + кредиты и им подобные
за 9 месяц стырят столько что потом украина 9 лет будет зарабатывать
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Никакой революции не было, а музей собираются строить... Торопитесь, господа... Не всё ещё в прошлом...
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Революція ще не закінчилась, може так треба було написати?
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"Есть у революции начало,
Нет у революции конца!" (с)
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может у революции и нет конца,но конец может прийти многим гнидам
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ну була така совкова фраза, тільки повторювати її про Революцію Гідності, можуть безголові індивіди без мозку!
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Банда ВСЮ Украину превратила в такой музей Майдана,что мама не горюй !!!
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И во сколько обойдётся это бесспорно необходимое на данный момент сооружение?
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вопрос ребром
если порошенко такой уж плохой, то почему норот не выходит на майдан?
януковича вот отмайданили, дважды.
Заборона на будівництво Музею Майдану діятиме 2-3 місяці, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 100

а против порошенко никто не выходит на площадь.
значит он люб нороту
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Так Порох не устраивает только лишнехромосомных и ватных утырков да 5-ю колонну, с помощью которых плешивый хочет вернуть Украину под влияние паРаши.
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ого як йому не повезло 80+% людей - лишньохромосомні, ватні утирочні агенти кремля)))
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Це не йому, а Пуйлу не повезло, бо в паРаші понад 80% проголосували за моль. У нас ватного бидла набереться десь до 30%. Радує, що їх все меншає.
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але якщо відкинути тролінг, то "вата" буде одностайно голосувати за умовного Бойка...й ми отримаєм ситуацію як в молдові...
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"Мне бы памятник при жизни полагается по
чину,
Заложить бы динамиту... Ну-ка дрызнь!...
Ненавижу - всяческую мертвечину,
Обожаю - всяческую жизнь!..."


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Узбагойзя, болезный, - на цапское быдло внимания не обращаем и идем своим путем. Не вам, гнидам, решать судьбу Украины и украинцев. На этот раз будет по-нашему.
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Правильнее было бы отложить решение этого вопроса до марта 19-го. И строить дорого и сносить тоже.
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Слідіть за руками:
"ГПУ заборонила будівництво Музею Революції на Інститутській"

"Горбатюк дозволив будівництво Музею Революції за 2-3 місяці"

Хоча насправді провокацію з забороною видав сам Горбатюк, який є опозиціонером до керівництва ГПУ
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Олигархами была создана "реестровая оппозиция" -
Яценюк-Кличко-Тягнибок,чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком долгие
годы обрабатывали,план был реализован.

"Народ" может "пышатыся" своей
"мудростью" и "помиркованностью"!
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Yuriy Yurieff, ти хворий на всю голову або ворог матьорий. Швидше всього друге
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какая революция такой и музей
Заборона на будівництво Музею Майдану діятиме 2-3 місяці, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5782
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Основные результаты "революции гидности":
1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации чиновников - это апофеоз!
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Яке там "подгораєт"? Їм пісєц наступаєт
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Юрец, путина ждёшь, чтобы тот порядок навёл?
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А що там з церквою-мафом , який незаконно звели московські попи-розбійники самозахопивши територію ? Вже знесли ?
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Какие "эксперименты" спустя 4(!!!!) года???!!! А чем вы раньше занимались??? За это время вы должны были не только закончить "эксперементировать", но и посадить убийц!
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Да кому он нужен то, музей этот?! Что, денег больше некуда потратить?!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрет на строительство Музея Майдана будет действовать 2-3 месяца, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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