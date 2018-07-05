 Запрет на строительство Музея Майдана будет действовать 2-3 месяца, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.
"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта", - сказал Горбатюк.
Он добавил, что следственные эксперименты планируется завершить в течение 2-3 месяцев.
Ранее директор будущего музея Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.
"Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.
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Напомним, 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Игорь Пошивайло говорил, что строительство музея предусматривает несколько очередей - мемориальную, которую можно воплотить за два года, и строительство самого музея, что требует больше времени.
28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма"от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.
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за 9 месяц стырят столько что потом украина 9 лет будет зарабатывать
Нет у революции конца!" (с)
безголовііндивіди без мозку!
если порошенко такой уж плохой, то почему норот не выходит на майдан?
януковича вот отмайданили, дважды.
а против порошенко никто не выходит на площадь.
значит он люб нороту
"Мне бы памятник при жизни полагается по
чину,
Заложить бы динамиту... Ну-ка дрызнь!...
Ненавижу - всяческую мертвечину,
Обожаю - всяческую жизнь!..."
"ГПУ заборонила будівництво Музею Революції на Інститутській"
"Горбатюк дозволив будівництво Музею Революції за 2-3 місяці"
Хоча насправді провокацію з забороною видав сам Горбатюк, який є опозиціонером до керівництва ГПУ
Яценюк-Кличко-Тягнибок,чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком долгие
годы обрабатывали,план был реализован.
"Народ" может "пышатыся" своей
"мудростью" и "помиркованностью"!
1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации чиновников - это апофеоз!