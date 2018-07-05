EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия, За рубежом
  6453  82
Все про:Великобритания (1896) отравление (1060) Скрипаль (346)

 Великобритания собирает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за нового отравления "Новичком"

В Великобритании в четверг собирается на заседание комитет по чрезвычайным ситуациям – из-за нового отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" 44-летней Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роулидвуха в Эймсбери.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Председательствовать на заседании будет министр внутренних дел Саджид Джавид.

Накануне он заявил, что "рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в начале этого года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипалей: британская полиция считает, что в покушении участвовали два человека, - Sun

В свою очередь старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, найдены 30 июня без сознания в городке возле Солсбери, где в марте произошло нападение на Скрипалей, были отравлены тем же нервно-паралитическим агентом. "Была ли это та самая партия вещества, ученые смогут выяснить", – сказал Басу.

По его словам, приоритетом для следственной команды является установление того, "как эти два человека вступили в контакт с нервным агентом" и не связан ли этот случай с отравлением Скрипалей.

Накануне полиция Великобритании сообщила, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули, найденные в конце июня без сознания в доме в Эймсбери, отравились "Новичком". Их доставили в больницу в Солсбери, расположенную в 11 километрах от Эйсмбери. Там же лечились в свое время и Скрипали.

Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери в местах, где пара появлялась до отравления.

Также читайте: Британия проведет День Вооруженных сил в 2019 году в Солсбери из-за отравления Скрипалей, - Мэй

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, вместе с дочерью пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Читайте также: НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг

После этого началась волна высылки российских дипломатов из разных стран, таким образом поддержавших Великобританию. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворит 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074908
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трындец кацапам-новые санкции прилетят .... Великобритания собирает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за нового отравления "Новичком" - Цензор.НЕТ 7907
 показать весь комментарий
 
 
а почему у нас никто не собирает коммитеты по убийствам шеремета ,вороненкова о бойне в княжичах,прогнившая власть успешно дурачка включает
 показать весь комментарий
 
 
по той же причине что и порохоботы заспамили ваш и коментарий выше...у них последняя надежда что раха им "поможет"...а вся эта напускная неприязнь ко всему расейскаму, всё по методичке!
 показать весь комментарий
 
 
хуйло необходимо отправить в мир иной, спецслужбы Британии это понимают?
 показать весь комментарий
 
 
глубокой озабоченностью все закончится.
 показать весь комментарий
 
 
наоборот сейчас кацапы поднимут вой что Новичок в Англии в любом магазине продают.и начнут вопить про отмену санкций. сам увидишь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Конечно поднимут ,но в ответ им скажут ,что они именно для этого и организовали новое покушение ...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
да, согласен, похоже на провокацию с целью дискредитации Англии и её расследований...
 показать весь комментарий
 
 
Именно не это и был расчет, когда травили англичан...
 показать весь комментарий
 
100% операція відволікання і прикриття від кгб...
 показать весь комментарий
 
 
счас касабі какого-нить беженца-равшяна подставят...винторогие для єтого еще людей траванули...стрелки перевести
 показать весь комментарий
 
 
самое хуйлистое хуйло в хуйлостане...
 показать весь комментарий
 
Буде, як з МН17. Призвуть Кацапію "признати провину"; на тім все й закінчиться. Доки Европа буде вважати Кацапію цивілізованою державою, - доти ця недодержава буде гадити всьому світу.
 показать весь комментарий
 
 
а какие у вас доказательства? ракеты для бука можно купить в любом военторге и нас там нет, хотя был такой дядя Чуркин он как то тряс бумажкой и ляпнул что мы там есть, но нас там всё равно нет и Чуркин "приболел" и его уже нет и бумажки никакой не было и никогда не будет.
 показать весь комментарий
 
Не, а куда смотрят английские спецслужбы. В конце концов могут они положить этому конец.
 показать весь комментарий
 
 
Як, наприклад? Отруїти на Кацапії когось? Спецслужби GB працюють за жорсткими законами, на відміну від козломордих.
От якби це був, наприклад, Ізраіль, - тоді була б інша справа...
 показать весь комментарий
 
 
Да, переводят стрелки - типа это ваши травят своих же, чтобы расею не обвиняли и снять с нее подозрение. подозревал, что это случится.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ты же ведь никогда не поверишь, что это не путин отравил? Почему Тереза должна поверить? Какой резон киллерам лишний раз светиться? Ведь риск быть пойманными после второго случая многократно увеличится.
 показать весь комментарий
 
 
потому что кацапы - дол..бы, их действия иррациональны
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Недооценка врага и привела к потере территорий и экономического потенциала. Дол-изм - это как раз считать других дол-ами.
 показать весь комментарий
 
 
понимаешь, солнце - светит, земля - круглая, кацапы - дол...бы , это аксиома, шо тебя обижает кацапчик ?
 показать весь комментарий
 
 
Мне немного жаль, что из-за таких как ты (для которых все вокруг дол-бы, кацапы и агенты кремля) моя страна потеряла Крым и Донбасс. А все остальное - тип-топ.
 показать весь комментарий
 
правильно пишешь, у вас там химический маньяк завелся, который кнопки на унитазах намазывает новичком, а вы нас набожных обвиняете....
 показать весь комментарий
 
щас бриты, выпишут очередной кол в кацапскую дупу ..... и это правильно, Боже храни Королеву ... гыыы
 показать весь комментарий
 
 
У відповідь кацапи бажають, щось у вигляді дощу з урану на москальску підаРаСсію.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ниче. Зато британцы и граждане ЕС дружно поехали на кацловский аномальный футбольный чемпионат.

Украинцев, в запой смотрящих кацапское футбольное шапито для дебилов, это тоже касается. Украина с Роисей ведет войну, а вы находите галимые отмазки, позволяющие вам с чистой совестью пялиться на главное шоу заклятого врага Украины и украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
В целом ничего. Вполне можно продолжать жить, будучи беспринципным говном. До этого ж жили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как минимум половина населения Украины латентные ватники, им Украина до лампочки, лишь бы брюхо набить --- "Хлеба и зрелищ" Остальное пох...
 показать весь комментарий
 
 
Не только Украины.
Потреблядское общество в принципе предполагает бОльшую привязку к ништячкам и зрелищам, чем к каким-то более абстрактным ценностям.
 показать весь комментарий
 
кацапи, знову обтікають) - хуйлу дозволили провести чм-2018 і зустріч з Трампом буде -
це, і є заохочення від Заходу...
кацапам треба санкції типу Іранських - заборона купівлі нафти, газу і тд у хуйлостану ! Велика Британія збирає комітет із надзвичайних ситуацій через ще одне отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 5973
 показать весь комментарий
 
 
Они уничтожат сами себя.без каких либо активных действий с нашей стороны.
Сэр Уинстон Чёрчиль о дохлятине РАБссии...
 показать весь комментарий
 
Та да. Только сколько мерзости успеет натворить эта недодержава?
 показать весь комментарий
 
 
ну карлик ещё лет 20 будет гадить де попало, на 8 десятке его будут водить за руку и мочиться он будет в памперс, но спокойной жизни от хуйла не будет, оно прямым текстом сказало, зачем нужен мир без расеи, тоесть он готов взорвать весь земной шар при попытке нейтрализовать хуйла и его окружение.
 показать весь комментарий
 
Не то Вольтер,не то Дидро сказал о РАБссии еще хлеще...
Они Сгнили ,не успев Созреть... Велика Британія збирає комітет із надзвичайних ситуацій через ще одне отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 7211
 показать весь комментарий
 
 
новый залет.. Еще дюжину мелких абрамовичей прищимят
 показать весь комментарий
 
 
Член регионального парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн обратился к т.н. «и.о. министра иностранных дел ДНР» Н. Никоноровой с предложением по организации в первой половине октября с.г. пивного фестиваля «Октоберфест» во временно оккупированном Донецке.
 показать весь комментарий
 
 
да шож это делается Велика Британія збирає комітет із надзвичайних ситуацій через ще одне отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 461 фашисты на донецкой православной земле будут пиво жрать да местным девкам анусы разрабатывать, дедыжваивали срам то какой.....
 показать весь комментарий
 
Знаете в чем отичие политика от государственного деятеля?Политик отриентируется на ближайшее выборы,государственный деятель на следующие поколения.
Уинстон Чёрчилль.
 показать весь комментарий
 
 
102 года назад чЛЕНИН нацарапал в Швейцарии статью "Военная программа Пролетайрятской революции"
Плешивый педофил её и выполняет,всего лишь.Правда способы,хитрости,медотодология,тонкости,наглости.хамство и прочие КГБшые фишки осовременились с времен 1 Мировой...,а так все читаемо...
 показать весь комментарий
 
 
Что за Новичек такой хреновый? Травят, травят, а никто не умирает.
 показать весь комментарий
 
 
То не новичек хреновый, то хозяева новичка от времени трошки отстали.
 показать весь комментарий
 
Дело не совсем в них.
Они, их методы и средства остались теми же, что были 30-40 лет назад. А вот остальной Мир в плане методов и средств борьбы и нейтрализации за это время очень продвинулся вперед.

Т.е. грубо говоря, пока кацапня стояла на месте и вставала с колен, остальной Мир двигался вперед. Поэтому то, на что раньше вобще не было средств и методов, сейчас является опасным, но уже вполне может быть нейтрализовано при условии своевременности и оперативности.
 показать весь комментарий
 
так сейчас не 60 год, научились людей выводить из комы, медицина не стоит на месте.
 показать весь комментарий
 
Плутониевые бомбы РАБссии это что Шампанское,постояло и выдохлось... Велика Британія збирає комітет із надзвичайних ситуацій через ще одне отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 6617
 показать весь комментарий
 
Это ответ Путлера на решение Британии провести военный парад в Солсбери.

Тягу старых КГБистов к убийствам ничем не перебьешь. Они могут надеть аристократические белые перчатки, но кровь их жертв все равно понемногу выступает на них. И что удивительно - на Западе все равно немало политиков, готовых пожать такую руку.
 показать весь комментарий
 
 
Ты догадался о чём я выше написал Велика Британія збирає комітет із надзвичайних ситуацій через ще одне отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 6797в 10:43...Плешивого можно вычислять без Проблем...
 показать весь комментарий
 
 
Все, кто жил в СССР твердо знают - бывших КГБистов не бывает. А КГБист по природе своей не может не убивать, не взывать и не мучить даже обычных, ни в чем не повинных людей.
 показать весь комментарий
 
 
И еще больше политиков, готовых из такой руки принять пачку долларов или евро, наспех отмытых от крови, наркоты и отравляющих веществ...
 показать весь комментарий
 
 
ну на последнем европейском сходняке люди брезговали даже принимать пищу за одним столом с хуйлом, про плаченные дибилы есть, наподобие ляпенов и прочей шушвали, но таких единицы.
 показать весь комментарий
 
Поехал я в Полтаву к блогеру Андрюхе.До завтра.
 показать весь комментарий
 
Карпову привет из Харькова Велика Британія збирає комітет із надзвичайних ситуацій через ще одне отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 654 смотрим уважаем!!!!
 показать весь комментарий
 
А в сусідній паралельній реальності - хвутбол )) Як добре влаштований матеріальний світ.
 показать весь комментарий
 
совсем кацапы совесть потеряли
травят каким-то просроченным новичком

 показать весь комментарий
 
 
В Эймсбери травит Новичок
В Кремле смеется старичок...
 показать весь комментарий
 
 
Небось все лавки в городах Новичком по вымазывали.Негде и присесть,чтобы одежду не испортить и не отравиться на смерть.
 показать весь комментарий
 
ваня, кто бы там не измазывал лавки, но виновный найден и кацапы будут ещё больше страдать .... хе-хе
 показать весь комментарий
 
Судя по спаму и крестмкам в этой и предыдущей теме-приветствуются только зомбомнения.Интересно,это как то связано с четвергом?
 показать весь комментарий
 
 
перевод стрелок российской разведкой на случайных людей. Мол мы не при чём. Это всё у вас.
 показать весь комментарий
 
Ну шо мокшене? По ходу большой и толстый снова будет тиранить велико державную жопу РАБсосии))))
Ьдиаметр однозначно будет рассшырен...впрочем как и глубинс проникновения
 показать весь комментарий
 
Це випадкових людей кацапи отруїли, чи вони мали відношення до кацапів?
 показать весь комментарий
 
Чем больше Запад лебезит перед Хуйлом, тем больше он наглеет.
 показать весь комментарий
 
 
Будет решатся вопрос как лучне обеспокоится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВеликобритания собирает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за нового отравления "Новичком"
 
 
 
 
 
 вверх