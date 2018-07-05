 Великобритания собирает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за нового отравления "Новичком"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Председательствовать на заседании будет министр внутренних дел Саджид Джавид.

Накануне он заявил, что "рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в начале этого года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипалей: британская полиция считает, что в покушении участвовали два человека, - Sun

В свою очередь старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, найдены 30 июня без сознания в городке возле Солсбери, где в марте произошло нападение на Скрипалей, были отравлены тем же нервно-паралитическим агентом. "Была ли это та самая партия вещества, ученые смогут выяснить", – сказал Басу.

По его словам, приоритетом для следственной команды является установление того, "как эти два человека вступили в контакт с нервным агентом" и не связан ли этот случай с отравлением Скрипалей.

Накануне полиция Великобритании сообщила, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули, найденные в конце июня без сознания в доме в Эймсбери, отравились "Новичком". Их доставили в больницу в Солсбери, расположенную в 11 километрах от Эйсмбери. Там же лечились в свое время и Скрипали.

Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери в местах, где пара появлялась до отравления.

Также читайте: Британия проведет День Вооруженных сил в 2019 году в Солсбери из-за отравления Скрипалей, - Мэй

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, вместе с дочерью пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Читайте также: НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг

После этого началась волна высылки российских дипломатов из разных стран, таким образом поддержавших Великобританию. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворит 13 российских дипломатов.