 Великобритания собирает комитет по чрезвычайным ситуациям из-за нового отравления "Новичком"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Председательствовать на заседании будет министр внутренних дел Саджид Джавид.
Накануне он заявил, что "рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в начале этого года".
В свою очередь старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, найдены 30 июня без сознания в городке возле Солсбери, где в марте произошло нападение на Скрипалей, были отравлены тем же нервно-паралитическим агентом. "Была ли это та самая партия вещества, ученые смогут выяснить", – сказал Басу.
По его словам, приоритетом для следственной команды является установление того, "как эти два человека вступили в контакт с нервным агентом" и не связан ли этот случай с отравлением Скрипалей.
Накануне полиция Великобритании сообщила, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули, найденные в конце июня без сознания в доме в Эймсбери, отравились "Новичком". Их доставили в больницу в Солсбери, расположенную в 11 километрах от Эйсмбери. Там же лечились в свое время и Скрипали.
Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери в местах, где пара появлялась до отравления.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, вместе с дочерью пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
После этого началась волна высылки российских дипломатов из разных стран, таким образом поддержавших Великобританию. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворит 13 российских дипломатов.
От якби це був, наприклад, Ізраіль, - тоді була б інша справа...
Украинцев, в запой смотрящих кацапское футбольное шапито для дебилов, это тоже касается. Украина с Роисей ведет войну, а вы находите галимые отмазки, позволяющие вам с чистой совестью пялиться на главное шоу заклятого врага Украины и украинцев.
Потреблядское общество в принципе предполагает бОльшую привязку к ништячкам и зрелищам, чем к каким-то более абстрактным ценностям.
це, і є заохочення від Заходу...
кацапам треба санкції типу Іранських - заборона купівлі нафти, газу і тд у хуйлостану !
Сэр Уинстон Чёрчиль о дохлятине РАБссии...
Они Сгнили ,не успев Созреть...
Уинстон Чёрчилль.
Плешивый педофил её и выполняет,всего лишь.Правда способы,хитрости,медотодология,тонкости,наглости.хамство и прочие КГБшые фишки осовременились с времен 1 Мировой...,а так все читаемо...
Они, их методы и средства остались теми же, что были 30-40 лет назад. А вот остальной Мир в плане методов и средств борьбы и нейтрализации за это время очень продвинулся вперед.
Т.е. грубо говоря, пока кацапня стояла на месте и вставала с колен, остальной Мир двигался вперед. Поэтому то, на что раньше вобще не было средств и методов, сейчас является опасным, но уже вполне может быть нейтрализовано при условии своевременности и оперативности.
Тягу старых КГБистов к убийствам ничем не перебьешь. Они могут надеть аристократические белые перчатки, но кровь их жертв все равно понемногу выступает на них. И что удивительно - на Западе все равно немало политиков, готовых пожать такую руку.
травят каким-то просроченным новичком
В Кремле смеется старичок...
Ьдиаметр однозначно будет рассшырен...впрочем как и глубинс проникновения