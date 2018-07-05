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 Вятрович о запрете строительства музея Революции Достоинства: "Ненаказанное зло растет"

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович возмущен из-за запрета строительства Мемориала героев Небесной сотни.

Об этом Вятрович написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Кто до сих пор не смог выполнить свою работу сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни. Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Поистине ненаказанное зло растет", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Музей Революции Достоинства получил предписание от ГПУ о запрете строительства, - Пошивайло

Вятрович о запрете строительства музея Революции Достоинства: Ненаказанное зло растет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074907
 
   
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там на видео твоя мама обслуживает негров,каже шо як цыгане,только трошки чорненьки)))
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Пёдр Алексеич скромный. Ему мавзолей не нужен, достаточно будет хотя бы собор им. Педра Переможца. С собственным иконостасом.


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А музей посвященный потужным реформам будет или нет?
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Осенью увековечат "весну реформ Гройсмана"
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Которая будет носить неофициальное название "вторая Стена Плача"?
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главное шоб в него не забыли положить мумии всех "героев" революции, начиная с Яценюка))
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я уже вижу этот скульптурный ансамбль: баржа...арбузы...гнойсман на носу баржи, раскинув руки в жесте объятий...и тишина.
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Ідіоти змагаються, хто дурніший комент напише.
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Продовжуй тільки сходи підкріпися, а то рєпа твоя астила мабуть вже.
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придурок, ты свиням вже дав?шо тыт тут прохлождаешься))))
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то была твоя мама,дала свыням,а потом появился ты свыноныш))))
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На особисті образи перейшов? Відпочинь у бані, мерзотнику
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А що, імпічмент вже ні? Ніц не вийшло? А так бігали, так кричали "імпічмент, імпічмент" і так обісралися. ))) Твоя доля ходити обісраним, кацапе. Ти ніхто і рупль твій ніщо, і мрії твої марні, ходи обісраним. )))
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з глузду з'їхав? з мене кацап як з гівна куля... В'ятрович про заборону будівництва музею Революції Гідності: ​​"Непокаране зло зростає" - Цензор.НЕТ 8395

як би усі кацапи були такі як я над Кремлем жовто-блакитний прапор би висів....
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Ну, вибач, просто твої погляди дивним чином збігаються з поглядами кацапів, зокрема "народного суда" що нещодавно провели в днр/лнр і засудили, як ти кажеш, "цю шайку-лєйку"
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а народ України часом не збирається щось схоже на це зробити?
відношення до "шайки-лєйки" (Порошенко та його поплічникам) судячи з багатьох коментарів на Цензорі дужже красномовне
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Зробити що? Те що зробили днр/лнр? Ні, дякую, ми вже якось без таких "союзників" обійдемось.
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да кому он нужен, этот музей? живущим па-навому не нужно постоянное напоминание о том, что золотым батоном тоже можно подавиться. а остальным не нужно постоянно напоминать о том, что достоинство у Революции Достоинства отвалилось, чтобы не захотел опять забить золотой батон в глотку живущим па-навому.
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Так может это потому что людей это устраивает? Не вижу недовольных на улицах.
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А она видит горы трупов на тротуарах, умерших от голода)))
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Голодаешь? Продай свой айфон с которого здесь пишешь и купи себе пожрать.
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Я понимаю, мемориалы , конечно, нужны.
Вопрос количества денег.
Быть может лучшее эти миллионы (миллиарды) отправить на нужды медицины для АТОшников, для детей, в конце концов.
Не стыдно каждый день видеть, как народ по гривне собирает на лечение умирающих детей, которым не хочет помочь держава???
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ненаказанное зло - это жулье, которое кирпичом и цементом хочет рассчитаться за жизни отданные за идеи, которую это жулье желает похоронить под своими стройматериалами. Не лезьте возглавлять то, идея чего вас пугает, место свое помните.
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давно понятно, что те, кто у власти, очень далеки от идеалов Революции Достоинства. не стоит уже комментировать их деятельность, их надо уничтожать.
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А давайте вспомним какое имя у Вятровича? Правильно, Владимир. А ведь это имя Ленина и Путина! Наверное, в порядке декоммунизации надо поменять на более патриотическое! Например Хавря.
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Брешеш, москвин, В'ятрович на ім'я Володимир, а не Владімір. )))
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Фамилия Киевский навевает ассоциации... Белоцерковский, Харьковский, Черкасский, Бердичевский, Одесский, Кегельбан, Шлагбуам, Розенбаум... Ты из них, носиком крючковатый?
А брешут у тебя собаки под кроватью, потому что ты, жид им жрать не даешь!
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Що ти куриш? Просто цікаво, чим треба обдовбатися, щоб виникали подібні асоціації?
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А музей наслідків цієї "революції" буде? Хоча все наше нинішнє життя і є суцільним музеєи цих наслідків...
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мемориал, да. В сто этажей! По этажу на каждого! И мавзолей для парубия и клики!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВятрович о запрете строительства музея Революции Достоинства: "Ненаказанное зло растет"
 
 
 
 
 
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