 Вятрович о запрете строительства музея Революции Достоинства: "Ненаказанное зло растет"

Об этом Вятрович написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Кто до сих пор не смог выполнить свою работу сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни. Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Поистине ненаказанное зло растет", - заявил он.
як би усі кацапи були такі як я над Кремлем жовто-блакитний прапор би висів....
відношення до "шайки-лєйки" (Порошенко та його поплічникам) судячи з багатьох коментарів на Цензорі дужже красномовне
Вопрос количества денег.
Быть может лучшее эти миллионы (миллиарды) отправить на нужды медицины для АТОшников, для детей, в конце концов.
Не стыдно каждый день видеть, как народ по гривне собирает на лечение умирающих детей, которым не хочет помочь держава???
А брешут у тебя собаки под кроватью, потому что ты, жид им жрать не даешь!