 Вятрович о запрете строительства музея Революции Достоинства: "Ненаказанное зло растет"

Об этом Вятрович написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Кто до сих пор не смог выполнить свою работу сделать то, что требовало общество - наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни. Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Поистине ненаказанное зло растет", - заявил он.

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