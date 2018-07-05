EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия, Фоторепортаж
  1115  11
Все про:Сумщина (579) убийство (4904) Сарган (264)

 В результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли жестокое убийство троих мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В Краснопольском районе Сумской области 2 июля 2018 обнаружено заброшенные автомобили "Renault Trafic" и "Volkswagen LT", в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз. Во время осмотра транспортных средств изъяты документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время в озере неподалеку с.Лозовое Краснопольского района обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы.

В ходе следствия выяснилось, что трое жителей Запорожской области в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике. Со 2 июля 2018 на связь с родственниками они не выходили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 июля 2018 года правоохранители задержали 41-летнего жителя пгт Краснополье и 36-летнего сумчанина, причастных к исчезновению жертв. Во время неотложного обыска в автомобилях "УАЗ 452Д" и "Ауди 100", принадлежащих задержанным, обнаружили три золотые и одну серебряную цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном транспортном средстве разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные потеки и наслоения крови. Родственники подтвердили, что изъятые ювелирные изделия принадлежат пропавшим.

Позже во время проведения обыска в домовладении одного из знакомых задержанного обнаружены и изъяты запасные части к автотранспорту, которые предположительно перевозили пропавшие мужчины.

К поискам пострадавших были привлечены около 100 человек, в том числе специальные подразделения полиции, кинологического центра, Национальной гвардии. По результатам прочесывания территории 4 июля 2018 сначала найдены 4 мобильных телефона, принадлежавших пропавшим, а около 18:00 вблизи пгт Краснополье обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные на поле, усеянном подсолнечником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман. ФОТО

Задержанным объявят о подозрении по п.1, 6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган 01
В результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган 02
В результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган 03
В результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган 04
В результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган 05

Источник: https://censor.net.ua/n3074906
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Місцеві пристрелили контрабандистів, які разом з прикордонниками організували канал контрабанди! За це потрібно видавати грамоту та нагородний кулемет, а не саджати в тюрму. Взагалі потрібно видати закон що той хто пристрелить контрабандиста, може на законних підставах забрати його речі та авто собі. Інакше ми контрабанду не подолаємо!
 показать весь комментарий
 
Ты идиот! Тебя лечить надо в психбольнице!
 показать весь комментарий
 
Контрабандисти мають розстрілюватись на місці!
 показать весь комментарий
 
Кто тебе сказал что это контрабандисты? Может у них трактор поломался и они везли запчасть его ремонтировать?
Скольких расстреляли пока поймали Чикатило?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
хуторская сала ностра
 показать весь комментарий
 
отак ми і коррупцію подолаємо...
та й інші негаразди нашого суспільства У результаті спецоперації на Сумщині розкрито потрійне вбивство, - Сарган - Цензор.НЕТ 7438
 показать весь комментарий
 
 
Только кацапы по великому замыслу Сралина решили побороть преступность самими же преступниками! Ты видать только оттууда со стажировки?!
 показать весь комментарий
 
Шкода що прикордонників не пристрелили, які організували цей канал контрабанди! Щось СБУ мовчить про те що без прикордонників контрабанда не відбувається! Де кримінальна справа по керівникам підрозділу ДПСУ, який відповідає за цю ділянку?
 показать весь комментарий
 
Украинские будни ...а так-то конечно уровень преступности падает ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх