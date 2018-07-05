 В результате спецоперации на Сумщине раскрыто тройное убийство, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В Краснопольском районе Сумской области 2 июля 2018 обнаружено заброшенные автомобили "Renault Trafic" и "Volkswagen LT", в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз. Во время осмотра транспортных средств изъяты документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время в озере неподалеку с.Лозовое Краснопольского района обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы.

В ходе следствия выяснилось, что трое жителей Запорожской области в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике. Со 2 июля 2018 на связь с родственниками они не выходили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жестокое убийство в Киеве: женщине нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком в лифте. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 июля 2018 года правоохранители задержали 41-летнего жителя пгт Краснополье и 36-летнего сумчанина, причастных к исчезновению жертв. Во время неотложного обыска в автомобилях "УАЗ 452Д" и "Ауди 100", принадлежащих задержанным, обнаружили три золотые и одну серебряную цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном транспортном средстве разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные потеки и наслоения крови. Родственники подтвердили, что изъятые ювелирные изделия принадлежат пропавшим.

Позже во время проведения обыска в домовладении одного из знакомых задержанного обнаружены и изъяты запасные части к автотранспорту, которые предположительно перевозили пропавшие мужчины.

К поискам пострадавших были привлечены около 100 человек, в том числе специальные подразделения полиции, кинологического центра, Национальной гвардии. По результатам прочесывания территории 4 июля 2018 сначала найдены 4 мобильных телефона, принадлежавших пропавшим, а около 18:00 вблизи пгт Краснополье обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные на поле, усеянном подсолнечником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымскую татарку с 8-летним сыном зверски убили под оккупированным Симферополем. Убийца пойман. ФОТО

Задержанным объявят о подозрении по п.1, 6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.









