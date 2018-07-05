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 Политика Украины
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Все про:Краматорск (1822) освобождение (234) Порошенко (15079) Донбасс (16538) Славянск (2194)

 Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами и хозяевами родной земли, - Порошенко. ВИДЕО

Сегодня исполняется четвертая годовщина со дня освобождения украинской армией от наемников РФ Славянская и Краматорска.

Об этом говорится в заявлении Президента УКраины по случаю четвертой годовщины освобождения от наемников РФ Славянска и Краматорска, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!", - заявил Порошенко.

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Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами и хозяевами родной земли, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074903
 
   
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интересно, есть форумчане из Словянска и Краматорска?
Чувствуете себя хозяевами?
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Була тут Елена Италлена звідти. Зараз щось не видно.
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наверное уже давно в Израиль перехала ???? Сьогодні жителі Слов'янська і Краматорська відчувають себе вільними громадянами і господарями рідної землі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1203 утро а Петя шось накурывся и такой бред понес "хозяева" ну ну барин рарешил холопам быть"хозяевами" да вы что в самом то деле
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Мешканці Слов'янська та Краматорська мали бути перевірені на участь в збройному мятежу, позбавлені громадянства та виселені з України! На жаль влада діє не в інтересах українців, але через 10 місяців все зміниться!
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Проверить надо бы, конечно... Население ватное, пропитанное русским миром. Сложно предположить, что проверяльщики (из местных) окажутся не ватниками. Пишу из Славянска. Оккупацию пережил в городе. Много интересного можно рассказать.
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Есть, и я прекрасно помню те дни и события. Кстати насчет того кто здесь хозяин... Я(и таких как я было много) не боялись тогда говорить сепарам, что они предатели, а "казакам-бабаевцам", что они здесь чужие.
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Спасибо что не боялись.... говорить... Кто-то еще и под пули шел за то, чтобы вы боялись говорить.
Сейчас-то как? В чем проявляется, как петро каже, "хозяин "?
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Ти натякаєш, що не треба було звільняти?
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я не натякаю, а прямо кажу - бригада з міністерства "правди" і їх товстий тролінг, мені не цікаві.
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Живі в наваросії, якщо тобі там більше подобається.
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слабенькие позиции у пети перед выборами, 4 года страну обворовывал,даже хвастаться нечем
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Резвится лживое лицемерное барыжное.
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Поехал очередную остановку открывать или дорожный знак?
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...мы сделали для вас подборку публикаций на странице Порошенко в период 4 "котлов" украинской армии на Донбассе.

https://antikor.com.ua/articles/246244-hurnalisty_obnarodovali_informatsiju_iz_tajnogo_akkaunta_poroshenko_v_fejsbuke_podrobnosti

...
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Ти ще дай посилання на русвесну. Знайшов аффтаритет.))
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Шукають інформацію і факти, а не тролячі авторитети у вигляді "5 копійок".
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Чего стоит только открытие Панамских офшоров 24 августа 2014, в день когда ребят под Илловайском убивали!
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А в других городах люди тоже себя чувствуют хозяевами своей земли?
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ту землю ни продать,ни купить не могут,такие вот хозяева
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кот баюн... в нашей стране только держиморды всех мастей чувствуют себя хозяевами. остальные это пыль по их ногами...

"Нафтогаз" засекретил своих героев.
Скандал вокруг наполовину выплаченной премии в 46 млн долларов для руководства "Нафтогаза" не утихает. Вчера стал известен ответ на запрос агентства "Украинские новости", написанный в НАК. Из него выяснилось, что имена получателей этой грандиозной премии - тайна. Известно только, что получил ее 41 человек, а кто именно - информация не для печати.
Данному факту можно только удивляться. Ведь то же руководство "Нафтогаза" убедительно разъясняло, что премию дали за особые заслуги перед Родиной в битве с "Газпромом". Так если этот взвод героев действительно совершил подвиг (который оценили выше любой олимпийской медали), то их нужно назвать поименно и куда-нибудь вписать золотыми буквами! Сьогодні жителі Слов'янська і Краматорська відчувають себе вільними громадянами і господарями рідної землі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2815
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О, набежало "зраднюков"... А напомните мне кто куда за харчами и пенсиями ездит - крамоторцы со славянчанами в "Ново-Малороссию", или наоборот, "новомалороссы" в Славянск и Краматорск? "Всё познаётся в сравнении..."
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Та хто там знає хто куди і для чого їздить. ОБСЄ це не моніторить, а методичок у вільному доступі нема.
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От як не пореготати над цим блазнем?
Воістину граф Дякула і Обіцякало....
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Пізно вже реготати. Плач, також, не допоможе.
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Санек Макеевский‏ @aleksander21966 4 ч.4 часа назад

З днем визволення українське місто Слов'янськ!
Для мене цей ранок був найдивовижнішим

Особливо коли побачив це фото

П'ятеро бійців на ньому загинули вже потім 24 липня та 26жовтня 2014 року..
Вічна пам'ять всім загиблим за Україну!
Сьогодні жителі Слов'янська і Краматорська відчувають себе вільними громадянами і господарями рідної землі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6294
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что то не видно на фото порошенко,наверное был занят парадом в тылу
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все это хорошо, но вот с нас даже орки на оккупированной части Донбасса стебаются...

Говорят посадили себе воровской Кагал на шею после стольких смертей....

Даже убийца гиркин (стрелков) удивлялся в своем интервью в 2014-ом почему не арестовали Ахметова и других, кто вместе с ним раскачивал войну....
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Ахметова? Так он же подельник партнёр по ДТЭК и Роттердам +++
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А я сейчас удивляться не перестаю: А какого хрена этот черт(интервью дававший) до сих пор живой? Он ведь много чего знает, на порядки поболее, чем всякие гивы, моторылы, кто там ещё... вместе взятые.
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Андрей Шевченко 73396fdd - живой, здоровый и ходит, ездит без охраны....

Это все что нужно знать о спец.службах Украины.....
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То нам треба виконувати вказівки гіркіна?
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поднял стакан и превратился в рупор, а слоганы,однако,завораживают, похмелье отдельных личностей в современной истории очень много значит
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жаль только гиркина с моторолами почему то там не замочили
а с почетом проводили до донецка
надо отдать должное Петр Алексеичу он тагда еще не успел стать главнокомандующим и президентом, так что как бэ не при делах
а вот почему прожевал сопли знаменитый "кровавый пастор" ? тупо зассал или политическая ситуация подсказала что не время террористов трогать?
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НовоОтсоссия Плешивого Педофила Рекламируемая ГАДзиллай Кремля еще с 2009 года когда был Ющенко у власти,на Селигере и прочих кацаКрысинах местах,сдохла медным тазом Мавзолея Сьогодні жителі Слов'янська і Краматорська відчувають себе вільними громадянами і господарями рідної землі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 154
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За то,что была беспрепятственно выпущена на свободу банда Гиркина в количестве пять тысяч человек ,которая потом захватила Донецк ,ты пэтя ещё ОТВЕТИШЬ !!!!
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банда Гиркина в количестве пять тысяч человек

с каждым годом банда Гиркина увеличивается в численности...
видимо лет через десять будут писать что он вывел из Славянска 500000 человек
Сьогодні жителі Слов'янська і Краматорська відчувають себе вільними громадянами і господарями рідної землі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1019
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Пенсионный фонд РАБссии сдал плешивого неожиданно.за 4 года войны в Сирии и Украине подохло Ихтамнетов 90 000 Хмырей,70 000 инвалиды
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Гиркин агент украинской разведки,судя по тому как он сегодня прославляет украинскую армию в Юьтюбе...
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о своих чувствах люди сами говорят, если в стране свобода, разумеется
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По ходу , наші ЗС врятували багато народу в визволених містах від російського терору , мародерства , вбивств та переслідувань . Врятували міста від розграбування рашистськими нелюдами . Звичайно , для мешканців це свято . Свято Перемоги . Звільнення від московського рашизму , фашизму , комунізму і тероризму .
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В Украине нужно создать свой ЧК для борьбы с контрреволюцией и нужно по открывать Палаты №6 для лечения непонятных своей мыслью россиян ,которые сами в рабстве у Московии,а приходят в Украину освобождать украинцев от своей земли.
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Будни «лнр»: почему местные «менты» не любят «ополченцев»


2 июля "полицейские" "мвд лнр" в ходе проведения операции "Мак" и "Стоп-наркотик" провели обыск по месту жительства Михаила Данилюка, жителя Хрустального (Красный Луч). Об этом сказано в сообщении группы "Свердловск - ты должен это знать" в социальной сети, информирует ОстроВ.
По информации источника, при обыске обнаружена 1 граната РГД-5, 1 граната Ф-1, 130 патронов калибра 5,45 мм и 500 г марихуаны. "Боеприпасы остались у Данилюка после Дебальцево, а траву хранил для собственного употребления и снабжения близкого круга кентов, один из которых, судя по всему, его и сдал полиции. Я не зря говорю, что бывшие и действующие ополченцы являются самым пристальным объектом внимания полиции. Каждый мент в глубине души считает, что эти черти испортили им жизнь и карьеру. Теперь менты вынуждены "дослуживать" в ЛНР. Вот отсюда и ненависть к ополченцам. Для мента не нормально, что бывший черт стал вдруг героем, вот и прессуют их", - пишет источник.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами и хозяевами родной земли, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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