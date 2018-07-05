 Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами и хозяевами родной земли, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом говорится в заявлении Президента УКраины по случаю четвертой годовщины освобождения от наемников РФ Славянска и Краматорска, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!", - заявил Порошенко.

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