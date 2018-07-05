 Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами и хозяевами родной земли, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом говорится в заявлении Президента УКраины по случаю четвертой годовщины освобождения от наемников РФ Славянска и Краматорска, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!", - заявил Порошенко.
Чувствуете себя хозяевами?
Сейчас-то как? В чем проявляется, как петро каже, "хозяин "?
https://antikor.com.ua/articles/246244-hurnalisty_obnarodovali_informatsiju_iz_tajnogo_akkaunta_poroshenko_v_fejsbuke_podrobnosti
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"Нафтогаз" засекретил своих героев.
Скандал вокруг наполовину выплаченной премии в 46 млн долларов для руководства "Нафтогаза" не утихает. Вчера стал известен ответ на запрос агентства "Украинские новости", написанный в НАК. Из него выяснилось, что имена получателей этой грандиозной премии - тайна. Известно только, что получил ее 41 человек, а кто именно - информация не для печати.
Данному факту можно только удивляться. Ведь то же руководство "Нафтогаза" убедительно разъясняло, что премию дали за особые заслуги перед Родиной в битве с "Газпромом". Так если этот взвод героев действительно совершил подвиг (который оценили выше любой олимпийской медали), то их нужно назвать поименно и куда-нибудь вписать золотыми буквами!
Воістину граф Дякула і Обіцякало....
З днем визволення українське місто Слов'янськ!
Для мене цей ранок був найдивовижнішим
Особливо коли побачив це фото
П'ятеро бійців на ньому загинули вже потім 24 липня та 26жовтня 2014 року..
Вічна пам'ять всім загиблим за Україну!
Говорят посадили себе воровской Кагал на шею после стольких смертей....
Даже убийца гиркин (стрелков) удивлялся в своем интервью в 2014-ом почему не арестовали Ахметова и других, кто вместе с ним раскачивал войну....
Это все что нужно знать о спец.службах Украины.....
а с почетом проводили до донецка
надо отдать должное Петр Алексеичу он тагда еще не успел стать главнокомандующим и президентом, так что как бэ не при делах
а вот почему прожевал сопли знаменитый "кровавый пастор" ? тупо зассал или политическая ситуация подсказала что не время террористов трогать?
с каждым годом банда Гиркина увеличивается в численности...
видимо лет через десять будут писать что он вывел из Славянска 500000 человек
2 июля "полицейские" "мвд лнр" в ходе проведения операции "Мак" и "Стоп-наркотик" провели обыск по месту жительства Михаила Данилюка, жителя Хрустального (Красный Луч). Об этом сказано в сообщении группы "Свердловск - ты должен это знать" в социальной сети, информирует ОстроВ.
По информации источника, при обыске обнаружена 1 граната РГД-5, 1 граната Ф-1, 130 патронов калибра 5,45 мм и 500 г марихуаны. "Боеприпасы остались у Данилюка после Дебальцево, а траву хранил для собственного употребления и снабжения близкого круга кентов, один из которых, судя по всему, его и сдал полиции. Я не зря говорю, что бывшие и действующие ополченцы являются самым пристальным объектом внимания полиции. Каждый мент в глубине души считает, что эти черти испортили им жизнь и карьеру. Теперь менты вынуждены "дослуживать" в ЛНР. Вот отсюда и ненависть к ополченцам. Для мента не нормально, что бывший черт стал вдруг героем, вот и прессуют их", - пишет источник.