 Рада сегодня рассмотрит обновление ЦИК, Таможенный кодекс и внесудебную блокировку сайтов

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Обновление ЦИК , согласно повестке дня, парламент должен рассмотреть восьмым и девятым вопросами.
В начале же заседания депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении законопроекта №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" с 144-й поправки.
После этого ВР планирует принять проект постановления №8551 "Об Обращении Верховной Рады Украины к институтам ЕС по углублению сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом". Целью принятия данного обращения является привлечение внимания институтов ЕС накануне ХХ саммита Украина-ЕС к необходимости усилить давление на Российскую Федерацию для немедленного освобождения всех политзаключенных Кремля. В то же время таким образом Украина призовет ЕС к принятию мер для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2".
Далее во втором чтении депутаты планируют рассмотреть проект закона №6697 "О внесении изменений в Законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и / или государством оккупантом и обеспечения их стабильного развития" .
Следующим предусмотрен блок вопросов для включения в повестку дня трех законопроектов и принятия по ним решений. Речь идет о проектах №8450 "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", №8171 "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития" и №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", в котором речь идет о возможности блокировки сайтов по решению прокурора или следователя.
Далее парламентарии перейдут к обновлению состава Центральной избирательной комиссии, после чего планируют утвердить календарный план проведения девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва (проект постановления №8504).
Также Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №3207 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно оптимизации законодательного процесса)".
Также ВР собирается сегодня принять за основу законопроект №7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" и альтернативный проект №7071-1.
После этого повесткой дня предусмотрено рассмотрение вопросов аграрной политики, в частности второе чтение должен пройти законопроект №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности".
Кроме того, депутаты намерены принять проект Закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", рейтинговое голосование по которому было провалено накануне.
Одним из последних в повестке дня 5 июля определено рассмотрение вопроса о назначении на должность судей Конституционного суда Украины.
Морковно-шоколадные ублюдки хотят не только заработать на оборудовании для фильтрации трафика Но и вознамерились лишить приватности каждого украинца. Эти мерзкие уродцы переплюнули не только овоща, но хотят переплюнуть даже путлера. https://m.facebook.com/mt6561/posts/1896755107054358 …
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Max Tulyev
Был на заседании комитета ВР по 6688. Вкратце: всё СИЛЬНО хуже, чем мы себе представляли.
На самом комитете был полный одобрямс без возможности высказаться из зала. Но другого и не ожидалось, на самом деле.
Интересное началось дальше. Мы с Татьяна Попова и еще парой журналистов поймали в кулуарах зам начальника СБУ Олега Фролова. И задали ему ряд неудобных вопросов. В частности, о развороте заблокированных https доменов в нашу критическую инфраструктуру.
Среди прочего он сказал, что разработчик DPI, с которым они ведут переговоры, говорит что их система может фильтровать HTTPS трафик, так что всё будет фильтроваться. На уточняющий вопрос, не пишется ли законопроект под одного поставщика оборудования, ответил, что ну требования мы выставим, может кто ещё сделает такое оборудование.
Для несведующих в технике: фильтрация HTTPS будет работать только если производитель DPI заставит всех пользователей уставновить у себя их ключи шифрования. А кто не установит - потеряет возможность доступа к Интернету вообще. То есть с приватностью в сети можно будет попрощаться навсегда. От этого сознательно отказались даже в России, Белоруси и Китае, некоторое время такая система работала в Казахстане, но из-за очевидных проблем от неё отказались и там.
Ну что, терпилы. Это - ваше ближайшее будущее!
15 ч · Доступно всем
Українська правда
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Пашинський - мій улюблений депутат. Можна довго розповідати людям, чому так жити не можна. А можна показати Пашинського та його доробок. Схеми на оборонці та підстрелений громадянин - це були тільки квіточки. Спершу з подачі Пашинського був ухвалений російський закон про іноземних агентів. Тепер комітет Пашинського схвалив закон про блокування сайтів без рішення суду. Наступним етапом Пашинський почне будувати концтабори та газові камери - може, тільки тоді його ізолюють від суспільства?
И теперь вот эта х- ня. Позорище за позорищем.