 Рада сегодня рассмотрит обновление ЦИК, Таможенный кодекс и внесудебную блокировку сайтов

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обновление ЦИК , согласно повестке дня, парламент должен рассмотреть восьмым и девятым вопросами.

В начале же заседания депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении законопроекта №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" с 144-й поправки.

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После этого ВР планирует принять проект постановления №8551 "Об Обращении Верховной Рады Украины к институтам ЕС по углублению сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом". Целью принятия данного обращения является привлечение внимания институтов ЕС накануне ХХ саммита Украина-ЕС к необходимости усилить давление на Российскую Федерацию для немедленного освобождения всех политзаключенных Кремля. В то же время таким образом Украина призовет ЕС к принятию мер для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2".

Далее во втором чтении депутаты планируют рассмотреть проект закона №6697 "О внесении изменений в Законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и / или государством оккупантом и обеспечения их стабильного развития" .

Следующим предусмотрен блок вопросов для включения в повестку дня трех законопроектов и принятия по ним решений. Речь идет о проектах №8450 "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", №8171 "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития" и №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", в котором речь идет о возможности блокировки сайтов по решению прокурора или следователя.

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Далее парламентарии перейдут к обновлению состава Центральной избирательной комиссии, после чего планируют утвердить календарный план проведения девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва (проект постановления №8504).

Также Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №3207 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно оптимизации законодательного процесса)".

Также ВР собирается сегодня принять за основу законопроект №7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" и альтернативный проект №7071-1.

После этого повесткой дня предусмотрено рассмотрение вопросов аграрной политики, в частности второе чтение должен пройти законопроект №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности".

Кроме того, депутаты намерены принять проект Закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", рейтинговое голосование по которому было провалено накануне.

Одним из последних в повестке дня 5 июля определено рассмотрение вопроса о назначении на должность судей Конституционного суда Украины.