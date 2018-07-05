 Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенных 82- и 120-мм минометов: 4 воина ранены, - ООС

Об этом говорится в сводке ООС, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 4 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. Противник 19 раз прибегал к открытию огня по нашим позициям, из которых 2 раза из тяжелого вооружения", - сказано в сообщении.

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"На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружения БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета. За прошедшие сутки противник также проявил себя на Светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий врага два наших защитника получили ранения. На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Пивденного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, которое стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы. Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся дежурных средств заставил противника с потерями отступить. Один диверсант ликвидирован, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 - были ранены. Вместе с тем, в результате активных действий врага ранения получили два украинских военнослужащих", - говорится в сводке.

"На Донецком направлении враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловки. На Мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь заставить наших военнослужащих открыть огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции вблизи Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино", - добавили в ООС.

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"Боевики российских оккупационных войск продолжают игнорировать объявленное перемирие и на протяжении текущих суток три раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на Луганском направлении совершил провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении также из стрелкового оружия были обстреляны защитники Широкино и Талаковки. С нашей стороны потерь нет", - говорится в сводке.



