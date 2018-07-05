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 Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенных 82- и 120-мм минометов: 4 воина ранены, - ООС

Наемники РФ продолжают нарушать режим прекращения огня и ведут обстрелы украинских позиций на всех направлениях, в том числе из запрещенного вооружения.

Об этом говорится в сводке ООС, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 4 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. Противник 19 раз прибегал к открытию огня по нашим позициям, из которых 2 раза из тяжелого вооружения", - сказано в сообщении.

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"На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружения БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета. За прошедшие сутки противник также проявил себя на Светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий врага два наших защитника получили ранения. На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Пивденного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, которое стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы. Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся дежурных средств заставил противника с потерями отступить. Один диверсант ликвидирован, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 - были ранены. Вместе с тем, в результате активных действий врага ранения получили два украинских военнослужащих", - говорится в сводке.

"На Донецком направлении враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловки. На Мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь заставить наших военнослужащих открыть огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции вблизи Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино", - добавили в ООС.

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"Боевики российских оккупационных войск продолжают игнорировать объявленное перемирие и на протяжении текущих суток три раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на Луганском направлении совершил провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении также из стрелкового оружия были обстреляны защитники Широкино и Талаковки. С нашей стороны потерь нет", - говорится в сводке.

Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенных 82- и 120-мм минометов: 4 воина ранены, - ООС 01
Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенных 82- и 120-мм минометов: 4 воина ранены, - ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074891
 
 
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Зачьот братан! "Киевский тортик" уже в пути к тебе!
Еще тридцать три раза - и орденочек готов!
Цены тебе нету!
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Желаем защитникам Украины быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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А матерям цих вбивць 100 болячок до самої смерті.
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А Баризі, що перетворив війну на гешефт - вавку в хитрій дупі
Та тюремну шконку після виборів...
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78.111.187 - евроказак изя, EVA Зоя, Анюта, Полина 27.08.2013 (Одеса)

Є і ти в моєму архіві. Чи це не ти?))
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Ну, от звідки набирають на "Цензор" подібних "писарчуків"?! Ні грамотності, ні вивіреної інформації у статтях. Форумчанам, у кого "клепка в голові є, тільки плюватись залишається... Вчора, описуючи ДТП у Чернігові, "вулицю" з "дорогою" переплутали - ліньки було з картою у Гуглі звіритися, вияснить, де кінчається "вулиця", і де починається безпосередньо "дорога", сьогодні міномети 82 мм віднесли до "заборонених Мінськими домовленостями" видів зброї... І подібне - постійно... Прямо, як по вислову одного знайомого "кореспондента" - "Думать времени нет... Писать нужно...".
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стоп,,, так, а булочное перемирие от Офш оренка где ?
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А такое зачем делать?
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Спостерігачі бачили, що до блока запобіжників камери СММ, встановленої за 1 км на південний захід від н. п. Широкине (20 км на схід від Маріуполя), під'єднано електричний кабель, який вів до об'єкта Збройних сил України, розташованого за 150 метрів на північний схід від місця встановлення камери. Місія звернулася за поясненнями щодо цієї ситуації до офіцера Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК).
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перемиріє в енциклопедії зовсім про інше каже.
А що це за переміріє" яке за 4 роки ні одного дня небуло?
Хіба що коли педро чи саня коган іздять піаритися на передову тоді навіть по телебаченню кажуть там московити не стріляють на тому місці
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У меня конкретный вопрос - а шо у нас с антиминометными и антиснайперскими радарами, которые нам кажись еще в 2015 году поставили союзники из США?
Или они все установлены в Конче-Заспа и Коблево?
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всё у нас есть и работает（только вы не узнаете）
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ ведут обстрелы из запрещенных 82- и 120-мм минометов: 4 воина ранены, - ООС
 
 
 
 
 
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