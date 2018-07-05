EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  1546  37
Материалы по теме:
Все про:газопровод (647) Европарламент (1306) Россия (69846) Евросоюз (11975) Северный поток (299) Моравецкий Матеуш (32)

 "Северный поток-2" может дестабилизировать Европу, - Моравецкий

"Северный поток-2" позволит РФ оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику".

Правительство Польши считает, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в среду, 4 июля, перед депутатами Европарламента в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект", - cказал глава польского правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война на Донбассе - часть масштабного плана РФ по дестабилизации Запада, - Моравецкий

По словам Моравецкого, газопровод предоставит России возможность оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику".

Источник: https://censor.net.ua/n3074890
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо це там в Польщі відбулось, що такі проУкраїнські заяви одна за одною лунають?! Мабуть ольгінцям там краник прикрутили.
 показать весь комментарий
 
 
просто польша знает тоже что такое окупация Кацапами и Рос Имп, и ссср!
 показать весь комментарий
 
 
Відбулось таке, що може мінімум третина польського транзиту накритись
 показать весь комментарий
 
Просто через Польшу идет газапровод Ямал-Европа, и с СП-2 поляки боятся потерять объемы и бабло. Украина не причем, просто бабло и ничего личного.
 показать весь комментарий
 
 
При таких надлишкових транзитних потужностях доречно вести мову, що вся Європа втрачатиме бабло, ризики цього.
 показать весь комментарий
 
Иногда мне кажется, что процент УО политиков стран в высших эшелонах власти неуклонно растет и это печально.
 показать весь комментарий
 
Якщо ПП2 добудують, то росія обов'язково буде його використовувати як засіб тиску на ЄС.
 показать весь комментарий
 
 
Ми і зараз не потребуємо вашого газу. Труба лише гарантія від вашого широкомасштабного наступу. Більше мені не пишіть, бо з підробними прапорцями не спілкуюся.
 показать весь комментарий
 
 
Букально вчера вечером (04.07.18) видел огромный товарняк с углём идущий со стороны Павлограда по ветке однопутке на Донецк. Абсолютно все вагоны состава имели маркировку "РЖД" (российские железные дороги). Нашим олигархам мафиози главное деньги, а не независимость. Прежде всего нам эту гнилую и лживую мафиозную систему менять надо.
 показать весь комментарий
 
С прошедшим Днем Независимости США, хоть что нибудь бы на ЦН упоминули бы об этом,что ли!?
 показать весь комментарий
 
 
Нахріна? Тільки томущо тут багато під US-проксі сидять?
 показать весь комментарий
 
Кто больше переработает недорогого газа, тот и больше выпустит своей продукции, тот и будет иметь большее влияние на мир своей растущей экономикой. И Россия попала в зависимость от Европейских денег. Германия вынуждена платить мзду посреднику между продавцом и покупателем теряя процент с прибыли, выравнивая конкурентное преимущество. Поэтому Украинский поток, тоже дестабилизирует Европу. .
 показать весь комментарий
 
 
Насправді обслуговування північного потоку коштує значно більше, тому на економіку Німеччини це мало впливає. А от росія тепер активізує купівлю німецьких політиків і почне втручатися у вибори, як завжди і робила.
 показать весь комментарий
 
 
Да вы гении геополитики, но воз почему то и ныне там
 показать весь комментарий
 
Когда польские политики начинают агитировать против СП-2. Мне почему-то кажется, что они собираются пиарить газопровод "Ямал-Европа-2".
 показать весь комментарий
 
Було у матері три сини і всі на М: Міколай, Мікіта, Мітрій.)))
 показать весь комментарий
 
Да Вам, лишь бы обвинить. А в чём не важно.
 показать весь комментарий
 
Желаете сказать, что нет проекта такого газопровода как "Ямал-Европа-2" "Північний потік-2" може дестабілізувати Європу, - Моравецький - Цензор.НЕТ 5264
 показать весь комментарий
 
У ваших хазяїв з кремльгаза є багато різних проектів освоєння бабла... Балачки про нову трубу через Польщу для росгаза велись 5-7 років тому і заглохли.
 показать весь комментарий
 
просто поляки як і українці втратять чималеньку суму грошей від транзиту газу в європу .....
 показать весь комментарий
 
 
Польща проэкт,который поддерживают США,а фрицы обыкновенные подельники рашиста в мире
 показать весь комментарий
 
В Украине коррупция но в Европе не просто коррупция а предательство собственных народов и стран за деньги Кремля. В России формируют новые танковые ударные дивизии а в это время в Европе идут нападки на Украину-на страну которая сдерживает удар русских войск. Упадет Украина то и упадет Европа. Путин реанимировал сталинский план "Гроза". Но продажная элита ЕС слепа и в голове одни деньги. Повторяется 1939 год.
 показать весь комментарий
 
Путин не даром сказал что граница России там где стоит русский солдат. После падения Украины падет вся Центральная Европа и так дальше- предатели в правительствах ЕС не изучали историю но их ждет судьба тех кто в 30-40-е годы так же предавали а после пропали в ГУЛАГах Сибири.
 показать весь комментарий
 
 
Вероятно, труба - это последнее, чем европейцы предполагают сдерживать возможное нападение.
 показать весь комментарий
 
 
да фигня это все,просто человек молится богу северного потока
 показать весь комментарий
 
Не только дестабилизирует, а расколотит и развалит ЕС, но к либерастам это не дойдет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток-2" может дестабилизировать Европу, - Моравецкий
 
 
 
 
 
 вверх