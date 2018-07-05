 "Северный поток-2" может дестабилизировать Европу, - Моравецкий

Правительство Польши считает, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в среду, 4 июля, перед депутатами Европарламента в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
"Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект", - cказал глава польского правительства.
По словам Моравецкого, газопровод предоставит России возможность оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику".
олигархаммафиози главное деньги, а не независимость. Прежде всего нам эту гнилую и лживую мафиозную систему менять надо.
https://youtu.be/oeLSdq9_k0Y