 "Северный поток-2" может дестабилизировать Европу, - Моравецкий

Правительство Польши считает, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в среду, 4 июля, перед депутатами Европарламента в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект", - cказал глава польского правительства.

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По словам Моравецкого, газопровод предоставит России возможность оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику".