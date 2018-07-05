 Мужчина и женщина под Солсбери отравлены веществом "Новичок", - Скотленд-Ярд

Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"После детального анализа образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина подверглись действию вещества "Новичок", которое было идентифицировано как то же, которое использовали при отравлении Юлии и Сергея Скрипалей", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что теперь правоохранители должны установить, как пострадавшие подверглись воздействию вещества.

Ранее полиция Великобритании заявляла, что нет версий относительно причин отравления мужчины и женщины, которых госпитализировали в Солсбери.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, вместе с дочерью пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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После этого началась волна высылки российских дипломатов из разных стран, таким образом поддержавших Великобританию. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворит 13 российских дипломатов.