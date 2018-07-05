 Призываю всех партнеров усилить давление на РФ, так как там 24 часа в сутки преследуют украинцев, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, чтобы заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - написал Климкин.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав украинцев Павла Гриба и Станислава Клыха.
3 июля российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что украинский политический узник Станислав Клых находится в Областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. Разрешения на госпитализацию он не давал, ему делают "какие-то прививки". В тот же день появилась информация о том, что незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания.
Тамара Клих отметила, что последние новости о здоровье сына она получает от адвокатов. Также она ведет переписку с Москальковой, которая пытается убедить мать заключенного в том, что у сына все в порядке со здоровьем.
"Я не верю этому. Потому что 96 кг, и он уже набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно... Теперь о Сенцове [Олег Сенцов украинский режиссер, осужденный в России] она говорит, что Сенцов набрал два килограмма при голодовке", говорит женщина.
Мать Клиха выразила надежду, что Украина сможет договориться с Россией об обмене хотя бы тех заключенных, у которых проблемы со здоровьем.
В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 и 22,5 годам лишения свободы соответственно. Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.
8 июня мать приговоренного в РФ Клиха рассказала, что он объявил голодовку. 26 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенный находится в критическом состоянии. 28 июня мать Клиха заявила, что ее сына отправили в психиатрическую больницу. 3 июля российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что в психиатрической больнице Клиху делают какие-то "прививки". По ее информации, украинец не давал разрешения на госпитализацию.http://gordonua.com/news/politics/vesit-96-kg-i-nabral-lishniy-ves-mat-obyavivshego-golodovku-kliha-rasskazala-kakuyu-informaciyu-poluchaet-ot-moskalkovoy-254183.html
терпилылиберала.