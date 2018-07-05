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 Политика Украины, Происшествия
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 Призываю всех партнеров усилить давление на РФ, так как там 24 часа в сутки преследуют украинцев, - Климкин

Украинцев в РФ 24 часа в сутки задерживают, выносят приговоры, пытают; призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, чтобы заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - написал Климкин.

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Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав украинцев Павла Гриба и Станислава Клыха.

3 июля российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что украинский политический узник Станислав Клых находится в Областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. Разрешения на госпитализацию он не давал, ему делают "какие-то прививки". В тот же день появилась информация о том, что незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания.

Источник: https://censor.net.ua/n3074885
 
 
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила матери осужденного в России украинца Станислава Клиха, объявившего голодовку, что ее сын набирает вес. Тамара Клих отказывается верить словам омбудсмена.Мать осужденного в России украинца Станислава Клиха Тамара заявила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова не сообщает ей правдивую информацию о состоянии здоровья сына. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Настоящее время".
Тамара Клих отметила, что последние новости о здоровье сына она получает от адвокатов. Также она ведет переписку с Москальковой, которая пытается убедить мать заключенного в том, что у сына все в порядке со здоровьем.
"Я не верю этому. Потому что 96 кг, и он уже набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно... Теперь о Сенцове [Олег Сенцов украинский режиссер, осужденный в России] она говорит, что Сенцов набрал два килограмма при голодовке", говорит женщина.
Мать Клиха выразила надежду, что Украина сможет договориться с Россией об обмене хотя бы тех заключенных, у которых проблемы со здоровьем.
В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 и 22,5 годам лишения свободы соответственно. Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.
8 июня мать приговоренного в РФ Клиха рассказала, что он объявил голодовку. 26 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенный находится в критическом состоянии. 28 июня мать Клиха заявила, что ее сына отправили в психиатрическую больницу. 3 июля российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что в психиатрической больнице Клиху делают какие-то "прививки". По ее информации, украинец не давал разрешения на госпитализацию.http://gordonua.com/news/politics/vesit-96-kg-i-nabral-lishniy-ves-mat-obyavivshego-golodovku-kliha-rasskazala-kakuyu-informaciyu-poluchaet-ot-moskalkovoy-254183.html
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Призываю всех выразить глубокую озабоченность. Уже 4 года как... Призывалка не болит еще? Вы пытаетесь с гопником говорить на языке терпилы либерала.
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Вчора я зустрів людину, яка просто і безпечно зібралася їхати в Крим до родичів. Таким багатьом море по коліно, а після арешту вже із здивуванням ідуть прохання на обмін. Тому давно треба візовий режим з росією і обмежити поїздки на окуповані території.
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Алі,проти ночі сідати на шпагат шкідливо,лягай уже ,досить зрадофілити
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Педерацию и ее скотожителей нужно продолжать насиловать в зад 24 часа в сутки
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Сегодня посмотрев передачу на Ньюс Ване я был в шоке . насколько Мураев ,Спивак ,Червоненко ненавидят Украину и Украинцев .А ведущие Голованов и мартиросян дешёвые продажные марионетки а не журналисты .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю всех партнеров усилить давление на РФ, так как там 24 часа в сутки преследуют украинцев, - Климкин
 
 
 
 
 
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