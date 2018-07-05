 Призываю всех партнеров усилить давление на РФ, так как там 24 часа в сутки преследуют украинцев, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, чтобы заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - написал Климкин.

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Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав украинцев Павла Гриба и Станислава Клыха.

3 июля российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что украинский политический узник Станислав Клых находится в Областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. Разрешения на госпитализацию он не давал, ему делают "какие-то прививки". В тот же день появилась информация о том, что незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания.