 Полсотни новых автомобилей скорой помощи, полученных в рамках соглашения с Китаем, направлены в регионы, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, совместным приказом МВД и МЗ утверждено Распределение автомобилей скорой медицинской помощи.
Восемнадцать областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ЦЭМП и МК Киева получат по две машины, а Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский центры - по одной "скорой". Еще шесть автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии.
Уполномоченная Правительством КНР компания "China Meheco Co., Ltd." установила и настроила необходимое оборудование и провела обучающие тренинги для специалистов.