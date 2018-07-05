 Полсотни новых автомобилей скорой помощи, полученных в рамках соглашения с Китаем, направлены в регионы, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, совместным приказом МВД и МЗ утверждено Распределение автомобилей скорой медицинской помощи.

Восемнадцать областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ЦЭМП и МК Киева получат по две машины, а Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский центры - по одной "скорой". Еще шесть автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии.

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