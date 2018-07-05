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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Китай (940) Минздрав (1628) скорая (195)

 Полсотни новых автомобилей скорой помощи, полученных в рамках соглашения с Китаем, направлены в регионы, - Минздрав

50 автомобилей скорой помощи с соответствующим оборудованием Украина получила безвозмездно в рамках Соглашения между с Правительством Китайской Народной Республики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, совместным приказом МВД и МЗ утверждено Распределение автомобилей скорой медицинской помощи.

Восемнадцать областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ЦЭМП и МК Киева получат по две машины, а Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский центры - по одной "скорой". Еще шесть автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии.

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Уполномоченная Правительством КНР компания "China Meheco Co., Ltd." установила и настроила необходимое оборудование и провела обучающие тренинги для специалистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074884
 
 
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Дякуємо Китаю! Цікавинка в тому, що Китай на відміну від ЄС просто так нічого не дає. Чим будемо платить за це?
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мы поддержали вырубку леса в хабаровском регионе.
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Туреччина передасть українській армії безпілотні авіаційні комплекси. Вона також готова купити українські літаки Ан-178. "Сторони домовились про передачу МО України передових технологій та програм. забезпечення у сфері зв'язку і підписали відповідну угоду"http://www.rnbo.gov.ua/news/3073.html
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Розумні боєприпаси ATOM для 40-мм гранатометів турецької Aselsan. Полсотни новых автомобилей скорой помощи, полученных в рамках соглашения с Китаем, направлены в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9992
Полсотни новых автомобилей скорой помощи, полученных в рамках соглашения с Китаем, направлены в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3636
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолсотни новых автомобилей скорой помощи, полученных в рамках соглашения с Китаем, направлены в регионы, - Минздрав
 
 
 
 
 
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