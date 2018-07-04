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 Политика Украины
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Все про:Минприроды (53) ООН (2512) Россия (69846) Семерак (285) Минэкологии (167)

 Нашим делегациям во время климатических переговоров неоднократно удавалось противостоять намерениям РФ изменить в отчетах статус Крыма, - Семерак

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отметил активное участие делегации Украины в международных мероприятиях по проблематике изменения климата, а также отстаивание национальных интересов.

Об этом он докладывал во время парламентских слушаний на тему "Реализация в Украине международных документов по антропогенных изменений климата", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Речь идет не только о международном имидже Украины как активного участника глобальных мер по противодействию изменению климата, но и об отстаивании национальных интересов, которые выходят за рамки климатической тематики. В частности, нам удалось неоднократно противодействовать политике РФ, направленной на легитимизацию изменения статуса Крыма в рамках Конвенции ООН по изменению климата", - сказал Остап Семерак.

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Он напомнил, что украинской делегации на последней конференции Сторон в Бонне удалось не допустить публикации на сайте Секретариата Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) информации, предоставленной Россией по территории Крыма.

"У нас есть положительные результаты в этом вопросе благодаря слаженной работе представителей Минприроды, Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Германии и ключевых экспертов по изменению климата. Кроме того, тогда удалось заручиться поддержкой делегаций США, Канады, Австралии и других стран", - пояснил министр.

Теперь Секретариат РКИК ООН применяет на предоставленных РФ отчетах, которые содержат данные об АР Крым и г. Севастополь, примечание со ссылкой на резолюцию ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины".

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Напомним, в мае этого года Российская Федерация включила данные о АР Крым в отчетность о выбросах и абсорбции парниковых газов, нарушив ряд международных документов. В то же время, украинская делегация обратилась к Стороне Конвенции и Секретариату РКИК ООН с просьбой поддержать сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины и не учитывать отчет РФ. Заявление украинской делегации тогда поддержали представители делегации США, Канады и Австралии.

Источник: https://censor.net.ua/n3074880
 
   
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О чем он.Крым потерян,лугандон тоже.О чем оно.В ресторане за бюджетные деньги отстаивал свой кошелек.Это петина команда.
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ЯЙЦА ты свои "потерял"!
А Крым есть и будет украинским до тех пор пока УКРАИНЦЫ будут считать его своим - даже если весь остальной мир купится на кацапскую пропаганду.
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4 года прошло.Где что нибудь из вышесказаного?На Украинцев импотентность пети и продажность работает похлеще любой пропаганді из мордора.
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О минстець подтянулся)))План не выполнил)))Заработал))
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Вообще не интестно,где минстець с мусорами бухает и чем.
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Small Jerboa - скажи халва, халва.....

Если во рту сладко станет, то ты прав... - Крым украинский....
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СпЫцназ воїнів-рИхворматорів, лицарі шоколаду і офшорів, праведні фейсбук-борцуни та мінстецькі піддзявкувачі
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ну-ка, зрадофил-импотент, продемонстрируй нам лучшие результаты!!
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Пропустил лолиту и будку.. Записывать надо, если память стала никудышной...
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Офшоры упомянул, а Мальдивы - по смыслу не подходят, их надо пристёгивать где-нибудь, например, в статье про НАТО или продажу ребёнка...
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это перемога!!!
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шо так поздно на работе? не можешь никак заработать на порцию собачих консерв?
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решил и тебе работки подкинуть!)..в ночную сегодня?)))
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То есть, этот чувак говорит, что его контора- полезна. И осваивают, и отстаивают, и даже- противостоят. Шо тут сказать? Всё- как всегда. Бойцы невидимые, на фронтах. Наверное, это кому-нибудь нужно.
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Здарова. Нашим делегаціям під час кліматичних переговорів неодноразово вдавалося протистояти намірам РФ змінити у звітах статус Криму, - Семерак - Цензор.НЕТ 8192 Бачу часто електросамокат, тільки більшого розміру, з сідушкою. Шустро мотається, зараза.)))
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Привет! Не! Больше нет. Реально. Есть- жирнее. . А я свою седушку- выбросил сразу. Мне он нужен был не только как испытание, для меня лично. НуЮ то есть, я на что-то ещё способен, типо. А и как тренажер. Удались оба пункта. Я собой даже горжусь.
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Ну, не знаю. Мені здається що він довший. Колеса сантиметрів 20-25 в діаметрі.
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У меня- такие же. 10 дюймов. Вот он, на видео. Чувак- рисковый, сподобился на максимум. Я, на своем- максимум 67 разогнал, один раз. Далее- самоубийство. Дороги у нас- не те.
https://www.youtube.com/watch?v=382Ky5P5kiw
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Подивився і можу точно сказати що той довший.
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Понял. Тогда ты видел Дуалтрон. Это кто-то раскошелился. У нас такие- не продают. Можно, через алиэкспресс, но там есть риски, что не получишь, а предоплата= 100%. Мой- называют убийцей Дуалтрона. Вот этого:
https://www.youtube.com/watch?v=zh7PDE5Mc-0
У него 4 варианта. Два- сняты, с производства. Случаи травматизма, с перебором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНашим делегациям во время климатических переговоров неоднократно удавалось противостоять намерениям РФ изменить в отчетах статус Крыма, - Семерак
 
 
 
 
 
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