 Нашим делегациям во время климатических переговоров неоднократно удавалось противостоять намерениям РФ изменить в отчетах статус Крыма, - Семерак

Об этом он докладывал во время парламентских слушаний на тему "Реализация в Украине международных документов по антропогенных изменений климата", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Речь идет не только о международном имидже Украины как активного участника глобальных мер по противодействию изменению климата, но и об отстаивании национальных интересов, которые выходят за рамки климатической тематики. В частности, нам удалось неоднократно противодействовать политике РФ, направленной на легитимизацию изменения статуса Крыма в рамках Конвенции ООН по изменению климата", - сказал Остап Семерак.

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Он напомнил, что украинской делегации на последней конференции Сторон в Бонне удалось не допустить публикации на сайте Секретариата Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) информации, предоставленной Россией по территории Крыма.

"У нас есть положительные результаты в этом вопросе благодаря слаженной работе представителей Минприроды, Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Германии и ключевых экспертов по изменению климата. Кроме того, тогда удалось заручиться поддержкой делегаций США, Канады, Австралии и других стран", - пояснил министр.

Теперь Секретариат РКИК ООН применяет на предоставленных РФ отчетах, которые содержат данные об АР Крым и г. Севастополь, примечание со ссылкой на резолюцию ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины".

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Напомним, в мае этого года Российская Федерация включила данные о АР Крым в отчетность о выбросах и абсорбции парниковых газов, нарушив ряд международных документов. В то же время, украинская делегация обратилась к Стороне Конвенции и Секретариату РКИК ООН с просьбой поддержать сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины и не учитывать отчет РФ. Заявление украинской делегации тогда поддержали представители делегации США, Канады и Австралии.