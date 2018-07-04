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 Политика Украины
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Все про:звание (133) Нацполиция (7745) Порошенко (15079) указ (282)

 Порошенко присвоил звания генералов пятерым полковникам Нацполиции

Президент Украины Петр Порошенко своим указом присвоил специальное звание генерала полиции третьего ранга группе сотрудников Нацполиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко отметил государственными наградами 20 сотрудников Нацполиции

  • полковнику полиции Богомолу Александру Николаевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области;
  • полковнику полиции Демедюку Сергею Васильевич - начальнику Департамента киберполиции Национальной полиции Украины;
  • полковнику полиции Крищенко Андрею Евгеньевичу - заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве;
  • полковнику полиции Лютому Валерию Васильевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области;
  • полковнику полиции Хоменко Оксане Васильевне - начальнику Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины;
  • полковнику полиции Ценову Дмитрию Николаевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Также читайте: Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/n3074879
 
 
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От чого-чого, а генералів нам і бракувало... Порошенко присвоил звания генералов пятерым полковникам Нацполиции - Цензор.НЕТ 8736
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"Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом...")))
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надо что бы порошенко еще присвоил звание 6 адмиралам флота,на каждый из своих катеров по адмиралу
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берите звания,не жалко,петя еще нарисует

Порошенко присвоїв звання генералів п'ятьом полковникам Нацполіції - Цензор.НЕТ 9648
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"Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело."
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Коли у нас був підводний човен,приварений до причалу,то тоді можна було б ще й маршала виліпити.
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ну конечно. куда же без мусорского хенерала с большой шапкой и широким лампасом и с расшитым сюртуком как у испанского тореодора.
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Той без всякой ізвєсності грошима бере.
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Пиз..ц.Генералов скоро будет больше чем солдат.Бойся петя,они тебя прокинут.У них работа такая))
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У нас уже столько хенералов что походу можно не только Московию а и Китай завоевать. Да еще все в медалях как будто не нас Рашка окупировала и мы Рашку до самого урала захватили. Только хочу спросить где етих 200-т хенералов личный состав тоесть дивизии? На одного хенерала три калеки и мобилизованный дед. Цырк млять на весь мир позорище. Особенно улыбнуло что у нас Адмиралов по 3 штуки на одну надувную лодку.
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Пора присваивать звания генералиссимусов...
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О, і сєпара крищенка не забув.
Знов, як при Євромайдані, кивськими мусорами рулить даунецька мразь.
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А кажуть, шо цей дістрофічєский хлопчина - гєрой. Двісті врагов насмерть з хмарочоса зкинув.
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Можна ще ввести звання заслуженого генерала поліціі, і народного генерала поліції.
-Відчиняйте!
-Хто це, поліція?
-Ні, полюція)))
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Похоже все повторяется, беглый Зэк перед своим бегством точно так же раздавал налево и направо всем звания, чем все закончилось уже знаем!
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В ближайшее время инвестиции в экономику Украины могут увеличиться в разы. Президент Порошенко подал в Верховну Раду законопроект о Налоге на выведенный капитал (НнВК), который заменит налог на прибыль
А ситуация такова что можно будет держать деньги на счетах компании и не оплачивать с них налог на прибыль. Делайте предоплаты, увеличивайте запасы товаров, модернизируйтесь. Налог будет платиться на выходе денег в карман собственникаПорошенко присвоил звания генералов пятерым полковникам Нацполиции - Цензор.НЕТ 3621 И да, это очень отразится на зарплате+++
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для вас персонально на ночь сказки гриценко
Гриценко рассказал о нависшей над Украиной национальной катастрофе https://ria.ru/world/20180704/1523934743.html
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За услуги и преданность президенту удобно расплачиваться воинскими званиями... И солидно и не из своего кармана...
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Що там у нас ще попереду, 24 серпня,14 жовтня,6 грудня самі плодовиті свята на нагороди та генеральські звання,здається лєксєєвіч якщо і не перекриє,то все таки мабуть зрівняє кількість генеральських звань присвоєних за попередні 20 років із своїми 5 роками,а шо рехворми йдуть шаленно
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Праздники существуют для наград... нужным людям...
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генерал полиции третьего ранга это "группенфюрер" или "бригаденфюрер" - кто в курсе?
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ген-майор - это воинское звание. а тут должно быть "бригаден-мусор".
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За президентом Порошенко не заржавет: заслужил - получи.
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Чуть не так : Занеси и получи. Более правильный вариант.
Если бы у нас служили только заслуженные , то в ГШ служили бы только молодые боевые офицеры , а не совковые маразматики.
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у нас президент совковый маразматик
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полный маразматик,помешанный на деньгах
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Якщо помішаний на чомусь, то вже не маразматик. В нього все виважено, продумано й застраховано...
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посмотрим после выборов,какой у него план действий,что бы не сесть
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І чому в Штатах так трудно генерала заслужити..? Там, мабуть, і армія і поліція ніякі... Порошенко присвоїв звання генералів п'ятьом полковникам Нацполіції - Цензор.НЕТ 2963
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Армия СССР в 1945 году при личном составе в миллионы человек ,имела меньше генералов чем современная Украина. Я конечно понимаю , что каждый полковник за звание заносит от 50-100 штук вечно зеленых рупий , но еханный бабай ну должны же быть хоть какие то пределы.
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Ні, жодних меж вже немає, навіть не сподівайся... Порошенко присвоїв звання генералів п'ятьом полковникам Нацполіції - Цензор.НЕТ 6337
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А ми дивуємось чому жодного резонансного злочину не розкрито, бо генералів в мусарні більше за лєтьох, а не генеральська це справа землю топтати - облави влаштовувати і в засадах сидіти.
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Не юродствуйте. Именно эти новоиспечённые генералы заслужили свои новые звания, ибо защитили тело Порошенко от Саакашвили и не дали свергнуть и убить Порошенко )
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Не факт що всі п'ятеро за тебе голоснуть.
Бирюков(совєтнік), поясни хоч ти Пєті, що виборцв 17000000. Хоча, до кого я звертаюсь. Всяка влада була - така тупа вперше.
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Преступность самая высокая в мире,а хенералов на каждом шаге
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В свое время Ющенко присвоил генеральское звание Омельченку за организацию "педофильского" скандала для дискредитации Тимошенко... Теперь тот уже генерал-лейтенант!...
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"Тут и почище кое-кто есть, а до сих пор ещё не генералы"...
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26.06.2012 "По количеству генералов Украина лидирует в Европе… Генерализация страны - это один из признаков диктатуры", - Москаль"«По количеству генералов Украина лидирует в Европе. Если сложить все страны Восточной и Западной Европы, то не наберется столько генералов, сколько есть в Украине,"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил звания генералов пятерым полковникам Нацполиции
 
 
 
 
 
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