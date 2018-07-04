 Порошенко присвоил звания генералов пятерым полковникам Нацполиции

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:
- полковнику полиции Богомолу Александру Николаевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области;
- полковнику полиции Демедюку Сергею Васильевич - начальнику Департамента киберполиции Национальной полиции Украины;
- полковнику полиции Крищенко Андрею Евгеньевичу - заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве;
- полковнику полиции Лютому Валерию Васильевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области;
- полковнику полиции Хоменко Оксане Васильевне - начальнику Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины;
- полковнику полиции Ценову Дмитрию Николаевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Знов, як при Євромайдані, кивськими мусорами рулить даунецька мразь.
-Відчиняйте!
-Хто це, поліція?
-Ні, полюція)))
А ситуация такова что можно будет держать деньги на счетах компании и не оплачивать с них налог на прибыль. Делайте предоплаты, увеличивайте запасы товаров, модернизируйтесь. Налог будет платиться на выходе денег в карман собственника И да, это очень отразится на зарплате+++
Гриценко рассказал о нависшей над Украиной национальной катастрофе https://ria.ru/world/20180704/1523934743.html
Если бы у нас служили только заслуженные , то в ГШ служили бы только молодые боевые офицеры , а не совковые маразматики.
Бирюков(совєтнік), поясни хоч ти Пєті, що виборцв 17000000. Хоча, до кого я звертаюсь. Всяка влада була - така тупа вперше.