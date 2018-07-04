 Порошенко присвоил звания генералов пятерым полковникам Нацполиции

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:

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полковнику полиции Богомолу Александру Николаевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области;

полковнику полиции Демедюку Сергею Васильевич - начальнику Департамента киберполиции Национальной полиции Украины;

полковнику полиции Крищенко Андрею Евгеньевичу - заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве;

полковнику полиции Лютому Валерию Васильевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области;

полковнику полиции Хоменко Оксане Васильевне - начальнику Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины;

полковнику полиции Ценову Дмитрию Николаевичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

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