 Неизвестные напали на "ПрайдХаб", открытый ЛГБТ-сообществом в Харькове

Как рассказала координатор проекта PrideHub Анна Шарыгина UA: Харків, неизвестные выбили окна, забросали помещение дымовыми шашками и распылили газовые баллончики, информирует Цензор.НЕТ.
На тот момент там проходили курсы по изучению иностранного языка. В комнате было около десятка человек, все они вышли на улицу. По словам Шарыгиной, никто не пострадал.
На месте происшествия работают правоохранители.
Отметим, что открытие "ПрайдХаб" прошло 30 июня.
Напомним, что "парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове в феврале этого года.
полно и гомо сапиенс не сознательных тобто недоразвитых
С тобой рядом геи не работают?
Не зная, что они геи - у тебя есть проблемы по работе и в общении с кем-нибудь?
Хочешь узнать - кто у тебя на работе гей или уже - нет?
Это помещение где в дупы мужики долбятся, да?
Куда смотрят международные организации защиты прав и свобод людей?
Изучали немецкий: ja-ja-ja и английский: yes-yes-oh sure
- Парад копрофилов, сэр.
- Да? И чего же они хотят?
- Они всего лишь отстаивают свои права на равенство, сэр.
- Не понял. Им кто-то не дает есть дерьмо дома?
- Да нет, сэр. Они не хотят есть его только дома. Они выступают за то, чтобы дерьмо продавалось во всех заведениях общепита, чтобы на перекрестках можно было легко купить дерьмо на палочке, а в ресторане без проблем заказать говна на лопате.
- Но это же тошнотворно и совершенно не естественно, Джордж.
- Ну почему же, сэр? Это врожденное, они такими родились и ничего не могут с этим поделать. Кроме того в природе полно примеров копрофильства. Собаки, морские свинки, да целая куча животных воспринимает это вполне нормально. Поэтому ничего удивительного, что человека, как часть животного мира, это тоже касается.
- Джордж, я правильно понимаю, что если они добьются своего, то в моем любимом кафе на углу вместе с клубничным суфле будут подавать говно в стаканчиках???
- Совершенно верно, сэр. Копрофилы абсолютно нормальные люди и имеют право есть свое любимое блюдо во время обеда, не скрывая своих предпочтений.
- Боже, да меня просто стошнит на месте!
- Сэр, как Вы можете??? Это же совершенно нетолерантно. Вас за такое как минимум оштрафуют, а как максимум посадят. И кстати, сэр, один знаменитый психиатр в свое время сказал что-то в духе: "если Вам не нравятся копрофилы, то, весьма вероятно, что Вы на самом деле тоже копрофил, просто скрытый". Я не ручаюсь за достоверность фразы, но все же прислушайтесь к себе, возможно Вас ждут свежие вкусовые открытия..."
Особенно противно когда атошники начинают геев гнобить. Что-то против коррупционеров они не разбежались активно выступать.
Вон когда аваковские вертухаи разогнали палаточный городок и ставили находящихся там атошников на колени, тоже это молча проглотили. А какого черта с геями воевать, это не они страну разворовывают.
Но их карнавалы организуются нашим правительством под давлением международных гей-сообществ...
То есть навязывают их украинцам принудительно....
А вот это уже извиняйте.... - трахнуть себя в задницу насильно я лично не дам...
В Украине ликвидировали единственный в стране факультет авиационных и космических систем (ФАКС), который готовил специалистов ракетно-космической отрасли в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского».
Об этом сообщает Радио НВ.
На заседании ученого совета университета заявили, что факультет больше не учит студентов, а специальности перейдут на другие факультеты.
Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский отметил, что такой шаг повышает шансы студентов на профильное трудоустройство.
А на фото тротилові шашаки. Странна аднака...
Если на небе зажигаются звёзды, значит это кому-то нужно.(С)
Мало того, что в стране полно своих идиотов, у которых руки чешутся, но им чесать их на фронте стремно, так это еще и прекрасный повод для кацапских провокаций.
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора
ОЭСР по борьбе с офшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
19.02.18 Низькі зарплати, війна і неподоланна корупція
змушують українців масово виїжджати до Польщі, - Bloomberg
Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка (розслідування)
https://www.radiosvoboda.org/a/29049145.html
01.12.17 Борьба с
коррупцией в Украине находится на грани коллапса, - The Washington
Times
https://censor.net.ua/news/464764/borba_s_korruptsieyi_v_ukraine_nahoditsya_na_grani_kollapsa_the_washington_times
04.01.18 Корупція
стала найбільшою загрозою суверенітету України та її євроатлантичних прагнень,
- екс-чиновник Пентагону Карпентер
https://ua.censor.net.ua/news/3042866/koruptsiya_stala_nayibilshoyu_zagrozoyu_suverenitetu_ukrayiny_ta_yiyi_yevroatlantychnyh_pragnen_ekschynovnyk
2 лютого 2017, 21:28 - Новини
Фірми Порошенка й Кононенка
весь рік купували газ у Злочевського
Фірма міністра екології в
уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям
президента Петра Порошенка та його оточення.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
Путін використовує корумпованість
влади Порошенка для війни з Україною - Сенат США http://ua1.com.ua/politics/putin-vikoristovue-korumpovanist-vladi-poroshenka-dlya-viyni-z-ukrajinoyu-senat-ssha-38909.html
24.01.18 Я схвильований регресом у
боротьбі з корупцією в Україні, - Байден
https://ua.censor.net.ua/news/3046211/ya_shvylovanyyi_regresom_u_borotbi_z_koruptsiyeyu_v_ukrayini_bayiden