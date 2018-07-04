 Неизвестные напали на "ПрайдХаб", открытый ЛГБТ-сообществом в Харькове

Как рассказала координатор проекта PrideHub Анна Шарыгина UA: Харків, неизвестные выбили окна, забросали помещение дымовыми шашками и распылили газовые баллончики, информирует Цензор.НЕТ.

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На тот момент там проходили курсы по изучению иностранного языка. В комнате было около десятка человек, все они вышли на улицу. По словам Шарыгиной, никто не пострадал.

На месте происшествия работают правоохранители.

Отметим, что открытие "ПрайдХаб" прошло 30 июня.

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Напомним, что "парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове в феврале этого года.