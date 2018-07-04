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Все про:Харьков (3911) хулиганство (233) ЛГБТ-сообщество (209)

 Неизвестные напали на "ПрайдХаб", открытый ЛГБТ-сообществом в Харькове

Около 21:00 4 июля в переулке Подольском в Харькове, где "ПрайдХаб" арендует под офис подвальное помещение жилого дома.

Как рассказала координатор проекта PrideHub Анна Шарыгина UA: Харків, неизвестные выбили окна, забросали помещение дымовыми шашками и распылили газовые баллончики, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время Марша равенства полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок, - замглавы МВД Ковальчук

На тот момент там проходили курсы по изучению иностранного языка. В комнате было около десятка человек, все они вышли на улицу. По словам Шарыгиной, никто не пострадал.

На месте происшествия работают правоохранители.

Отметим, что открытие "ПрайдХаб" прошло 30 июня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Провокация удалась": центр Киева перекрыт накануне Марша равенства, люди не могут попасть к себе домой, ситуация усугубилась из-за "минирования" 5 станций метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, что "парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове в феврале этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3074878
 
   
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пора заканчивать с удобным к провокациям для чекистов материалом(лгбт) и запретить его напрочь
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с такими темпами роста толерастии , не удивлюсь что и долбодятлы проведут Low IQ прайд где тупые будут требовать равенства)))
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знаешь почему у тебя от ЛГБТ попаболь?
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щаз антоха скажет, шо нападавшие разговаривали на русском!
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Гей-прайд (англ. Gay pride) - акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Его целью также является празднование чувства собственного достоинства, торжество свободы личности, проявление разнообразия и единства ЛГБТ-сообщества[1][2][3][4].
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прайд- животный термин, не смотря на размазанное тобой фуфло))
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Сорри...Я не Википедия. Жалуйся в городскую прачечную.
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означает "гордость". но ты не умеешь читать. животное.
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это был вопрос что ты считаешь гордостью,свое порванное очко или что то более возвышенное?
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человек и есть животное, только сознательное, правда не все..
полно и гомо сапиенс не сознательных тобто недоразвитых
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Ща Антоха расскажет - какого они туда пёрлись?
С тобой рядом геи не работают?
Не зная, что они геи - у тебя есть проблемы по работе и в общении с кем-нибудь?
Хочешь узнать - кто у тебя на работе гей или уже - нет?
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Я тебе предложил подумать - хотел бы ты узнать - кто у тебя на работе гей?
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Извини, я не предполагал, что думать это для тебя непосильная работа...
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думают только сябры!и то. если не геи!)))..ты то нет?? не из них?, ты думающий или предполагающий? или сомневающийся???)))
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Когда ты, наконец, с какой целью ты упомянул "антоху", без юления?
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Вышел, тебя там нет и никто другой не рассказывает - с какой целью ты упомянул "антоху"...
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Пдрсты собрались вечером чтобы "На тот момент там проходили курсы по изучению иностранного языка", это был язык негра ?
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А якщо мова про мову, то навіщо педалам вона взагалі, коли рот зайнятий..? Неизвестные напали на "ПрайдХаб", открытый ЛГТБ-сообществом в Харькове - Цензор.НЕТ 1356
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помощь зала..., а что такое "ПрайдХаб" ?
Это помещение где в дупы мужики долбятся, да?
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в США в штате Джорджия гомосексуализм запрещен законодательно.
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Bri Bri - они наверное там все белые расисты с традиционной секс. ориентацией....

Куда смотрят международные организации защиты прав и свобод людей?
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Украина стала уже не для Украинцев.Чавела убили,каравул,Украина фашисты.Геев побили,каравул.Для толлерантных,почитайте ,хотя бы статистику мусорскую.Там геноцид Украинцев.
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цыган бьют, геев бьют ,компартию запретили, а во Львове хотели ещё и еврейскую общину разгромить,ну картинка прям как в 1934 году в Германии и самое интересное что Путин такой пушистенький и московские попы такие и не причём. Русским духом несёт за версту.
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Кацапы,когда уже ж вы запомните,в Украине ваш хуйло ,в Украине хуйло.Разведчики с вас никакие)))
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от негодяи, что же будет,когда запустят прайд-гиперлуп?
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На тот момент там проходили курсы по изучению иностранного языка.

Изучали немецкий: ja-ja-ja и английский: yes-yes-oh sure
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З ромів на п*дар*стів переключились.
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Ну поганяли пидаров, в чём проблема?
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"- Джордж, что это за шум за окном?
- Парад копрофилов, сэр.
- Да? И чего же они хотят?
- Они всего лишь отстаивают свои права на равенство, сэр.
- Не понял. Им кто-то не дает есть дерьмо дома?
- Да нет, сэр. Они не хотят есть его только дома. Они выступают за то, чтобы дерьмо продавалось во всех заведениях общепита, чтобы на перекрестках можно было легко купить дерьмо на палочке, а в ресторане без проблем заказать говна на лопате.
- Но это же тошнотворно и совершенно не естественно, Джордж.
- Ну почему же, сэр? Это врожденное, они такими родились и ничего не могут с этим поделать. Кроме того в природе полно примеров копрофильства. Собаки, морские свинки, да целая куча животных воспринимает это вполне нормально. Поэтому ничего удивительного, что человека, как часть животного мира, это тоже касается.
- Джордж, я правильно понимаю, что если они добьются своего, то в моем любимом кафе на углу вместе с клубничным суфле будут подавать говно в стаканчиках???
- Совершенно верно, сэр. Копрофилы абсолютно нормальные люди и имеют право есть свое любимое блюдо во время обеда, не скрывая своих предпочтений.
- Боже, да меня просто стошнит на месте!
- Сэр, как Вы можете??? Это же совершенно нетолерантно. Вас за такое как минимум оштрафуют, а как максимум посадят. И кстати, сэр, один знаменитый психиатр в свое время сказал что-то в духе: "если Вам не нравятся копрофилы, то, весьма вероятно, что Вы на самом деле тоже копрофил, просто скрытый". Я не ручаюсь за достоверность фразы, но все же прислушайтесь к себе, возможно Вас ждут свежие вкусовые открытия..."
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За що було знищено Содом і Гомору? Останні катаклізми природи в Україні чи не пов'язані з падінням моралі в Україні?
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"ПрайдХаб", ну и названия у них, нет бы что нормальное у запада перенимать так всякую гадость в Украину тянут.
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Не пойму, кому так сильно геи мешают?! Я вот с ними по жизни вообще не сталкивалась, думаю и подавляющее большинство тоже. И мне как-то пофигу кто как трахается.

Особенно противно когда атошники начинают геев гнобить. Что-то против коррупционеров они не разбежались активно выступать.
Вон когда аваковские вертухаи разогнали палаточный городок и ставили находящихся там атошников на колени, тоже это молча проглотили. А какого черта с геями воевать, это не они страну разворовывают.
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Так эту тему расскручивают их коллеги мусора.Нет никаких проблем.Это все забросы от мусоров.
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Ivory - вот и мне пофиг как они там долбятся.....

Но их карнавалы организуются нашим правительством под давлением международных гей-сообществ...
То есть навязывают их украинцам принудительно....
А вот это уже извиняйте.... - трахнуть себя в задницу насильно я лично не дам... Невідомі напали на "ПрайдХаб", відкритий ЛГБТ-спільнотою в Харкові - Цензор.НЕТ 5511
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как кому? они нас, ариев, в Европу не пускают! срут на улицах и коррупцией занимаются!!
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По словам Шурыгиной никто не пострадал. Только мыло хозяйственное подбросили. Походу полицаи празднуют.
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В Украине ликвидировали уникальный факультет авиационных и космических систем



В Украине ликвидировали единственный в стране факультет авиационных и космических систем (ФАКС), который готовил специалистов ракетно-космической отрасли в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского».
Об этом сообщает Радио НВ.
На заседании ученого совета университета заявили, что факультет больше не учит студентов, а специальности перейдут на другие факультеты.
Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский отметил, что такой шаг повышает шансы студентов на профильное трудоустройство.
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Слова ПРАЙД обозначает семью животных. Каким образом однополая любовь косается семьи? Сколько в жопу не долбись дети оттуда не полезут.
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Вот бы все наши СМИ просто забили, на этих выродков. О покойниках- "или ничего"(с). И они- реально бы стали тихими. И никаких гей-парадов, через пару лет. Бо на случаи нападения, избиения этих- тоже никакого внимания не обращать. Сдох Максим- и х.й с ним. Но! Не дадут ведь... А жаль.
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Правильно - все гейклубы как рассадники спида и растления малолетних должны быть уничтожены.
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"забросали помещение дымовыми шашками"

А на фото тротилові шашаки. Странна аднака...
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Нас привчають потихеньку,що будь який збочинець,педофіл,зоофіл,шкуродер,грабіжник але він ром, сектанти усілякі,всі ті хто не от світу нормального цього,можуть заявити про себе,що вони мають якісь там права,але на їхню думку в українському суспільстві їх порушують,це не до толерастії нас підводять,а до того,що б ми привикали з будь яким бидлом жити на рівних і прирівнюватись до них
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Війна ведеться на всіх фронтах намагаючись зруйнувати наші культурні цінності і поняття.
Если на небе зажигаются звёзды, значит это кому-то нужно.(С)
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А все потому, что устраивать демонстрации толерантности во время войны - подставлять тех, кому нужна толерантность.
Мало того, что в стране полно своих идиотов, у которых руки чешутся, но им чесать их на фронте стремно, так это еще и прекрасный повод для кацапских провокаций.
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Подякуй свому парашенку, який сприяє парадам цих збоченців під час війни щоб довести усьому світу, що Україна рухається до європи. Може не так це тре доводити? Може тре зломати стару олігархічно-кланову систему, провести справжні реформи, щоб ЛЮДИ жили по-новому, а не тільки кровосісі Вальцманату. Натомість, що барига робить?


12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора
ОЭСР по борьбе с офшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami

19.02.18 Низькі зарплати, війна і неподоланна корупція
змушують українців масово виїжджати до Польщі, - Bloomberg

Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка (розслідування)

https://www.radiosvoboda.org/a/29049145.html

01.12.17 Борьба с
коррупцией в Украине находится на грани коллапса, - The Washington
Times

https://censor.net.ua/news/464764/borba_s_korruptsieyi_v_ukraine_nahoditsya_na_grani_kollapsa_the_washington_times

04.01.18 Корупція
стала найбільшою загрозою суверенітету України та її євроатлантичних прагнень,
- екс-чиновник Пентагону Карпентер
https://ua.censor.net.ua/news/3042866/koruptsiya_stala_nayibilshoyu_zagrozoyu_suverenitetu_ukrayiny_ta_yiyi_yevroatlantychnyh_pragnen_ekschynovnyk

2 лютого 2017, 21:28 - Новини

Фірми Порошенка й Кононенка
весь рік купували газ у Злочевського

Фірма міністра екології в
уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям
президента Петра Порошенка та його оточення.

https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/

Путін використовує корумпованість
влади Порошенка для війни з Україною - Сенат США http://ua1.com.ua/politics/putin-vikoristovue-korumpovanist-vladi-poroshenka-dlya-viyni-z-ukrajinoyu-senat-ssha-38909.html

24.01.18 Я схвильований регресом у
боротьбі з корупцією в Україні, - Байден

https://ua.censor.net.ua/news/3046211/ya_shvylovanyyi_regresom_u_borotbi_z_koruptsiyeyu_v_ukrayini_bayiden
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Я представляю если там русскому обучали вьетнамцев для работы на харьковском рынке Невідомі напали на "ПрайдХаб", відкритий ЛГБТ-спільнотою в Харкові - Цензор.НЕТ 5179
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные напали на "ПрайдХаб", открытый ЛГБТ-сообществом в Харькове
 
 
 
 
 
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