 Мининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - Омелян

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что мы видим в этом году, - это кризис роста, то есть рынок растет на 30% и более по пассажироперевозкам, и не все авиакомпании, прежде всего нерегулярные и чартерные перевозки, оказались готовыми к этому росту", - прокомментировал министр.
Омелян также выразил надежду, что Министерство экономики сможет ввести усиленный режим для рынка туристических услуг:
"Относительно туроператоров – это компетенция Министерства экономики. Я надеюсь, что они смогут ввести усиленный режим для рынка туристических услуг. По авиакомпаниям, в первую очередь, мы сейчас усилили техническую проверку состояния самолетов. Если будут малейшие нарушения – на линию выпускаться они не будут. По другим моментам, я думаю, что мы в первую очередь должны стимулировать развитие рынка, в частности и нерегулярных перевозок", - добавил министр.
Напомним, что 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Причиной происходящего стал конфликт между авиакомпанией Bravo Airways и Oasis Travel. Они обвиняли друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.
Хотя... Если не платить вобще коммуналку, воду, тепло, свет, то наверное некоторые могут раз в году куда-то слетать. А потом писать, шо во время задержки рейса им воду бесплатно не дают в дьютике.
На треть вырос рынок, не смотря на всеобщую жопеню.
Это как же? Тут все зубожылы стонут, а рынок туризма за границу растет?
Т.е. пока одни тратят свою жизнь на стоны, другие потужно работают и зарабатывают на вполне достойный отдых. Вот только вряд ли таких людей стало больше...
Скорее Омелян тупо трындит и на рынке туризма и чартерных авиаперевозок идет конкретный передел. Бо бывали в Украине деньки и годы, куда более удачные в плане финансов (а значит и в плане возможностей для путешествий), и, не смотря на это, более спокойные и предсказуемые в плане трансфера самолетами.