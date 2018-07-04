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 Политика Украины
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Все про:авиация (1720) туризм (1044) авиасообщение (401) Мининфраструктуры (540) Омелян (451)

 Мининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - Омелян

Министерство инфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов после инцидентов с украинскими туристами в Тунисе.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что мы видим в этом году, - это кризис роста, то есть рынок растет на 30% и более по пассажироперевозкам, и не все авиакомпании, прежде всего нерегулярные и чартерные перевозки, оказались готовыми к этому росту", - прокомментировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Туниса не смогла вылететь еще одна группа туристов из 48 человек

Омелян также выразил надежду, что Министерство экономики сможет ввести усиленный режим для рынка туристических услуг:

"Относительно туроператоров – это компетенция Министерства экономики. Я надеюсь, что они смогут ввести усиленный режим для рынка туристических услуг. По авиакомпаниям, в первую очередь, мы сейчас усилили техническую проверку состояния самолетов. Если будут малейшие нарушения – на линию выпускаться они не будут. По другим моментам, я думаю, что мы в первую очередь должны стимулировать развитие рынка, в частности и нерегулярных перевозок", - добавил министр.

Также читайте: Самолетам со сроком использования более 20 лет запретят летать в Украине, - Омелян

Напомним, что 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Причиной происходящего стал конфликт между авиакомпанией Bravo Airways и Oasis Travel. Они обвиняли друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.

Источник: https://censor.net.ua/n3074877
 
   
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Тада. Денег все меньше, а туризма все больше. Как-то так у Омеляна получается.

Хотя... Если не платить вобще коммуналку, воду, тепло, свет, то наверное некоторые могут раз в году куда-то слетать. А потом писать, шо во время задержки рейса им воду бесплатно не дают в дьютике.
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Самолетам по 30-40 лет какого вы хотите состояния? Когда ввозится 5-10 летний автомобиль из Европы соя уже визг подымает что металолом везут, а когда самолеты которые уже по три раза свой ресурс отработали и десять раз перепроданные так вроде никому не страшно.
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если внутренности самолета возрастом свыше десяти лет обильно помазать салом и шепнуть сугс,то он может пролетать еще лет двадцать,как минимум
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да вы кацапы видно свои уже смазали - давно что-то красивых приземлений нет...\то хор александрова, то под Мацквабадом, а ещё в Сирии хорошо так к земле прилепились...)))\
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у трамваях харкова з`явились обяви, що в зв`язку з перевіркою технічного стану трамваїв - та їх невідповідному технісному стану - більшість маршрутів не вийдуть невдовзі
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рынок растет на 30%

На треть вырос рынок, не смотря на всеобщую жопеню.
Это как же? Тут все зубожылы стонут, а рынок туризма за границу растет? Мінінфраструктури посилило технічну перевірку стану літаків, - Омелян - Цензор.НЕТ 1107
Т.е. пока одни тратят свою жизнь на стоны, другие потужно работают и зарабатывают на вполне достойный отдых. Вот только вряд ли таких людей стало больше...

Скорее Омелян тупо трындит и на рынке туризма и чартерных авиаперевозок идет конкретный передел. Бо бывали в Украине деньки и годы, куда более удачные в плане финансов (а значит и в плане возможностей для путешествий), и, не смотря на это, более спокойные и предсказуемые в плане трансфера самолетами.
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сидел минут 40 в приватбанке в очереди случайно возле кассы, то раза три человечки хотели билет на самолет оплатить. Сраный райцентр, то бабосики у ,,бедных украинцев,, таки водятся. Вряд ли по Украине на самолете летать собираются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - Омелян
 
 
 
 
 
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