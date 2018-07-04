 Мининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - Омелян

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что мы видим в этом году, - это кризис роста, то есть рынок растет на 30% и более по пассажироперевозкам, и не все авиакомпании, прежде всего нерегулярные и чартерные перевозки, оказались готовыми к этому росту", - прокомментировал министр.

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Омелян также выразил надежду, что Министерство экономики сможет ввести усиленный режим для рынка туристических услуг:

"Относительно туроператоров – это компетенция Министерства экономики. Я надеюсь, что они смогут ввести усиленный режим для рынка туристических услуг. По авиакомпаниям, в первую очередь, мы сейчас усилили техническую проверку состояния самолетов. Если будут малейшие нарушения – на линию выпускаться они не будут. По другим моментам, я думаю, что мы в первую очередь должны стимулировать развитие рынка, в частности и нерегулярных перевозок", - добавил министр.

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Напомним, что 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Причиной происходящего стал конфликт между авиакомпанией Bravo Airways и Oasis Travel. Они обвиняли друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.