 Для России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Во-первых, для России нет "красных линий". Если в января 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Глава Украинского государства.
"Это не замороженный конфликт. Это горячая война ", - добавил он.
Президент отметил: "Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше".
По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года. "Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, больше чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - отметил Глава государства.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/05/02/novost/jekonomika/ukraina-narastila-obem-torgovli-rossiej
За первые три месяца 2018 года Украина увеличила товарооборот с Россией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% - до 2,6 миллиарда долларов.
мрійник, бляха.
був вже один такий
Плюс это огромные бабки, выделяемые на все военные дела. Их тоже нужно обоснованно осваивать. В некотором смысле все Вовины понты на руку европейскому и американскому ВПК. А воевать с НАТО никакой дурак не полезет.
И по-этому наш головнокомандувач ПОСТОЯННО объявляет какие-то перемирия, за что сепары ему горячо благодарны. Это позволяет им безбоязненно подтянуть силы, подготовить новые позиции и пополнить резервы.
Брехали, напевно.
Петя молодец с контррадаром и новыми рлс.
Где новые успехи?Мало новостей. Порохоботы где перемога?
Чем больше пэта пиарится, тем больше территории метит против пашинского и свинарчука. что это территория авторитета и предвыборного материала для заслуг, а не территория для разворовывания для пашинского и свинарчука.
Да сербы развязали не одну кровопролитную войну. Даже первую мировую именно сербские националисты начали, с убийства австрийского герцога в Сараево в 1914 году...
Да красных линий не существует для самих сербов.
Геноцид, который они устроили в 90-х годах, развязав войну, не поддаётся никакой логике...
Военные преступления сербов превзошли преступления Гитлера на Балканах.
Сербы только в одной захваченной Сребринице, расстреляли восемь тысяч босницев в возрасте от 12 до 80 лет.
Это только маленький эпизод их злодеяний..
В Косово сербы пошли ещё дальше. В 1998 году они выселили и депортировали почти всех албанцев из Косово, а это тогда было 90% всего населения Косово. Просто тупо депортировали в соседнюю Македонию, параллельно убивая тысячи албанцев.
Сербы начали войну, сначала убивая словенцев в Любляне, потом хорватов в Хорватии. Устроили резню в хорватском Вуковаре. захватили четверть хорватской территории и так же там устраивали этнические чистки.
В Боснии пошли ещё дальше. захватили половину Боснии и Герцеговины, проводя преступления против человечности... Уничтожили каждого десятого боснийца.
Короче, в результате действий именно сербов, в бывшей Югославии погибло до полмиллиона людей...
И Петя пытается рассказывать этим нелюдям про какие то красные линии?
Шныри построили себе рай в украине.
Бюджет принадлежит всецело им, суды ихние, прокуратура менты ихние, право на убийство за ними.Шурнашлюхи и зомбоящик их делает белыми и пушистыми.Избирают себе ручных и податливых (за брыкание наказывают имитацией забастовок и прочим отработанным десятками лет инструментарием) президентов и премьеров при полном контроле как паровозов для обнуления их рейтинга. Международный фонд закидывает по миллиарду на разворовывание под гарантии народа.
Но они не мыслят стратегически и рано или поздно развалив армию и военные технологии они подписали себе смертный приговор, соблазнив агрессора двинуться.