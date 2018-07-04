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 Политика Украины
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 Для России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС подчеркнул, что для России не существует "красных линий" и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

"Во-первых, для России нет "красных линий". Если в января 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Глава Украинского государства.

"Это не замороженный конфликт. Это горячая война ", - добавил он.

Читайте также: Каждая страна имеет право на независимую церковь, - Порошенко в интервью сербскому телеканалу

Президент отметил: "Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше".

По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года. "Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, больше чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - отметил Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3074876
 
   
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Кто б казав, для торговлі з рашкой у вас точно не має червоної лінії.
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Чиєму ворогу? У вас, як я розумію, вороги різні... Для России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2175
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порохло договорился с пуйлом что тот нападет перед президентскими выборами. чтоб порохло ввел ВП,отменил выборы и мог дерибанить сколько вздумается,продолжая ЧП сколько захочет раз
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его слова ничего не стоят....

https://ru.slovoidilo.ua/2018/05/02/novost/jekonomika/ukraina-narastila-obem-torgovli-rossiej

За первые три месяца 2018 года Украина увеличила товарооборот с Россией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% - до 2,6 миллиарда долларов.

Для России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9993
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Коли тема про Лавочника, вдруг аткуда нівазмісь з"являються якісь невідомі ніки з Гамерики... хз.
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"краснаялиния" це для ВОВКІВ а не для СКУНСІВ
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Пенсинный фонд РАБссии подсчитал потери РАБссии в Украине и Сирии за 4 года Дохляков 90 000,раненых 70 000 Хмырей педофила...
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Это то, что удалось обнаружить зарегистрированными в различных фондах...
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Пеца готов в любой момент позвать Вову на помощь если дело дойдёт до свержения его
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Пеца и Вова давно уже продумали сирийский вариант для Украины,циничные бандеры им не дают спокойно грабить
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Вова и так помогает Пеце. Как только возле верховной рады собираются люди по странному стечению обстоятельств на востоке сразу же начинаются бои. Да и Пеца в долгу не остается. Пеца показал кацапам на примере Украины что свержение власти никчему хорошему не приводит, а Европа ето высокие цены, налоги шагающие по Киеву 3.14дерасты. Так что врядли на Рашке будет революция.
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Для сранения за 105 дней войны с Финляндией в 1939-40 гг,потери составили убитыми и ранеными 350 00 хмыре Сралина...
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Для справки.До 1942 г подразделения РККА комплектовались по территориальному принципу.(тоесть из ближайших областей.)В Финляндии 1939 воевали Западные дивизии Советов .
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Много сюрпризов будет для Параши если война будет крупномасштабная,старик Путин забоится масштабности,там подымется Кавказ, Китай попросит у России больше чем сейчас,Керченский мост сразу прогнётся ,потом базы НАТО и американские базы появятся на северо востоке Украины,Московия вернётся в свои прежние границы,народы колоний России начнут создавать свои государства как независимая Украина,со своей верой,культурой и языком.ВСЁ К ЭТОМУ ИДЁТ, Для России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2095
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раденький що дурненький....
мрійник, бляха.
був вже один такий
Для Росії нема "червоних ліній". Вони готові і на відкриту війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3100
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"Культура і язик" будуть і надалі мокшанські?
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Европе что, Украина сдерживает Путлера, а на остальное ей наплевать. Ввели слабенькие санкции и этим ограничились. Еще и заигрывают с Путлером, задницу ему лижут, СП-2 разрешили строить. Оно и не удивительно, не мало европейских политиков кормятся из рук Путлера. Лицемеры.
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Никого она не сдерживает. Можно подумать, что Вова попёр бы на Европу.
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А чего же Европа разместила у себя базы и войска НАТО, зачем тратит на это деньги, если Путлер туда никогда не попрет?!
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Потому что НАТО для того и создано, чтобы шевелиться потихоньку в ответ на всякие понты.
Плюс это огромные бабки, выделяемые на все военные дела. Их тоже нужно обоснованно осваивать. В некотором смысле все Вовины понты на руку европейскому и американскому ВПК. А воевать с НАТО никакой дурак не полезет.
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Президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС подчеркнул, что для России не существует "красных линий" и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.Источник: https://censor.net.ua/n3074876

И по-этому наш головнокомандувач ПОСТОЯННО объявляет какие-то перемирия, за что сепары ему горячо благодарны. Это позволяет им безбоязненно подтянуть силы, подготовить новые позиции и пополнить резервы.
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Руцкае гоффно дохне за Мирову рывалюцию Сралина-чЛенина... Для России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2531350 000 в Финляндии это Круто Маршал Маннергейм намесил..
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Я б теж радів як би там дохли тільки кацаби, але сралін уложив там немало і нашого брата.
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Вы на всю страну сказали,что готовы,сп..ли как обычно.Жалко Украину и потеряные на это чучело 4 года.Всеобщее доверие,преспективы,в итоге вернулись в 90.Один вопрос этому упырю.Как можно после этого лезть на 2 срок.Диагноз Г..Н.
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Какая еще горячая война? Во первых нет никаких ни признаков ни действий власти которые обычно в военном положении которого тоже нету, не перекрыты границы, не запрещена торговля с окупантом не высланы вражеские дипломаты и тд... Во вторых у нас перемирие и мирные планы уже 4 года.
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Сразу это не делается ,сильно глубоко сидела Украина в кремлёвском стойле,да и армии как таковой раньше у нас не было.Всё везде продажное было,помниться как 2014 году сельчане пограничный столб подвигали вглубь страны .ну чтобы не у них и не через них,много срани тогда было,жаль что много полегло тех кто не по контракту ,а по воле души
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Вы с героями с передовой вообще общаетесь?Сейчас идейные уходят из армии ,не хотят в армии рошена быть.Приходят за деньгами от безисходности.А Явир видел последнее отправление контрактников.Зачем идешь,задолбался по работам скакать.24 года парню.
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Если эти герои хотят увидеть много крови пусть сходят с вами в МОРГ,Московия так и ждёт чтобы мы первые неподготовленные начали.а потом будут освобождая грабить ,насиловать,убивать Вы готовы сейчас к этому,потому нужно время и пусть Московия первая начинает. А то завтра начнут некоторые кричать,зачем вы первые напали на Россию и что мы здесь не причём,у нас даже букет цветов приготовлен для освободителей. Ведь было такое и не раз в подвешенной Украине. Всему свой час. Для Росії нема "червоних ліній". Вони готові і на відкриту війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1297
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Смешно.Знаете почему.Все мусорки ,и самое печальное ,Украина проиграла в 2014,проиграет из за этих опять, фсбушники предавшие Украину при пете пристроились на ура.
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Ежедневно ходит поезд Киев-Масквабад. Война говорите?
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На Берлин в 1941 году тоже много эшелонов шло, а начало крупного наступления дело тонкое. Каждый готовит свои сюрпризы.
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Пеца, ты хоть бы постеснялся говорить о войне. Особенно когда из Рашки в Украину едут ешелоны с углем и автовозы и жигулями и газами, а обратно конфеты и електроенергия на окупированные территории. Так же как и маразм выделять сотни миллионов народных денег на обустройство дорог и КПП с окупированным крымом.
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Звичайно, пост-радянськоий успішний мокшаномовний підприємць і дяк УПЦ мокшанського пархатрахату не очікував ніякої агресії від мордору, адже таких агресій ніколи не було, а тут знову)))
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Твої нісенітниці купи не тримаються. З логікою в порохоботів сутужно - найняті на бюджетний варіант з економією коштів.
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Ходили слухи, що Штірліц власноручно розстріляв кількох совєтскіх військовополонених у концтаборі, щоб ніхто не міг сумніватися в його відданості фюреру.
Брехали, напевно.
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Асаду Обама чертил эти самые красные линии. На Асада это никак не повлияло.
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Пэта, где новый пеар? Нота с 2мя челами будет?Рано или поздно человечество придет к этому формату. Не вечно негры будут забрасывать снаряды в стволы.

Петя молодец с контррадаром и новыми рлс.

Где новые успехи?Мало новостей. Порохоботы где перемога?

Чем больше пэта пиарится, тем больше территории метит против пашинского и свинарчука. что это территория авторитета и предвыборного материала для заслуг, а не территория для разворовывания для пашинского и свинарчука.
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Писец... Петя сдурел окончательно... Он волкам рассказывает про волков, какие они плохие...
Да сербы развязали не одну кровопролитную войну. Даже первую мировую именно сербские националисты начали, с убийства австрийского герцога в Сараево в 1914 году...
Да красных линий не существует для самих сербов.
Геноцид, который они устроили в 90-х годах, развязав войну, не поддаётся никакой логике...
Военные преступления сербов превзошли преступления Гитлера на Балканах.
Сербы только в одной захваченной Сребринице, расстреляли восемь тысяч босницев в возрасте от 12 до 80 лет.
Это только маленький эпизод их злодеяний..
В Косово сербы пошли ещё дальше. В 1998 году они выселили и депортировали почти всех албанцев из Косово, а это тогда было 90% всего населения Косово. Просто тупо депортировали в соседнюю Македонию, параллельно убивая тысячи албанцев.
Сербы начали войну, сначала убивая словенцев в Любляне, потом хорватов в Хорватии. Устроили резню в хорватском Вуковаре. захватили четверть хорватской территории и так же там устраивали этнические чистки.
В Боснии пошли ещё дальше. захватили половину Боснии и Герцеговины, проводя преступления против человечности... Уничтожили каждого десятого боснийца.
Короче, в результате действий именно сербов, в бывшей Югославии погибло до полмиллиона людей...
И Петя пытается рассказывать этим нелюдям про какие то красные линии?
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Шныри построили себе рай в украине.
Бюджет принадлежит всецело им, суды ихние, прокуратура менты ихние, право на убийство за ними.Шурнашлюхи и зомбоящик их делает белыми и пушистыми.Избирают себе ручных и податливых (за брыкание наказывают имитацией забастовок и прочим отработанным десятками лет инструментарием) президентов и премьеров при полном контроле как паровозов для обнуления их рейтинга. Международный фонд закидывает по миллиарду на разворовывание под гарантии народа.
Но они не мыслят стратегически и рано или поздно развалив армию и военные технологии они подписали себе смертный приговор, соблазнив агрессора двинуться.
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интересно, в случае начала открытой войны, Петина конфетная фабрика перейдёт в партизанский режим или так и будет в открытом бою, как сейчас бороться ?
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конечно. Эти обрезные еще те патриоты и боевые херои.
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Будут конфеты с цианитом и цезием,а рулеты будут с динамитом.
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надо обладать особым искусством и интуицией,чтобы на дне стакана увидеть бальшие красные линии Для Росії нема "червоних ліній". Вони готові і на відкриту війну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3240
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко
 
 
 
 
 
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