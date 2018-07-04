 Для России нет "красных линий". Они готовы и на открытую войну, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.





"Во-первых, для России нет "красных линий". Если в января 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Глава Украинского государства.

"Это не замороженный конфликт. Это горячая война ", - добавил он.

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Президент отметил: "Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше".

По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года. "Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, больше чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - отметил Глава государства.

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