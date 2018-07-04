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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:заявление (250) НАТО (5894) Порошенко (15079) Столтенберг (572)

 На саммите НАТО перед началом заседания Порошенко и Столтенберг сделают совместное заявление

Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг планируют сделать совместное заявление.

Об этом говорится в программе саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава государства и генсек НАТО обратятся с совместным заявлением утром 12 июля перед началом заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием президентов Украины и Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель НАТО заверил, что Украина примет участие в саммите альянса несмотря на позицию Венгрии

Следует отметить, что отдельный формат одного из заседаний двухдневного саммита предусмотрен только для украинского и грузинского партнеров Альянса.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

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После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3074875
 
 
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Да,вчера петя уже сделал заявление с Вучичем ,серб из петрушки сделал дурачка полнейшего... На саммите НАТО перед началом заседания Порошенко и Столтенберг сделают совместное заявление - Цензор.НЕТ 7201
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Гоффонеды сербы таке же Дерьмо что и Мавзолейное Быдло педофила На саммите НАТО перед началом заседания Порошенко и Столтенберг сделают совместное заявление - Цензор.НЕТ 6795нашел чем удивить...
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Скорее всего это будет "дорожная карта" для встурпления в НАТО...,или план Маршалла доработанный...
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Это будет заявление, что нет непреодолимых противоречий для начала подготовки совместных консультаций с целью предварительной выработки стратегии по составлению возможных межгосударственных деклараций о ....и т.д. до бесконечности ))))
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90 тыс. убитых и 70 тыс. раненых - потери России на Донбассе и в Сирии.

Благодаря Пенсионному фонду РФ в соцсетях высчитали официальные потери России в результате нападения на Украину. За несколько лет войны РФ потеряла около 90 тысяч убитыми и 70 тысяч ранеными.


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За 3 месяца войны с Финляндией в 1939-40 гг,подохло 350 000 рабссинцев чЛенинградского военного Округа
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Ждем с нетерпением заявления нашего президента Порошенко.
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Знаем мы все эти заявления наизусть : Столтенберг скажет, мол, двери НАТО открыты, а Педро будет бесконечно ему дякувать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите НАТО перед началом заседания Порошенко и Столтенберг сделают совместное заявление
 
 
 
 
 
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