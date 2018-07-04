 На саммите НАТО перед началом заседания Порошенко и Столтенберг сделают совместное заявление

Об этом говорится в программе саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава государства и генсек НАТО обратятся с совместным заявлением утром 12 июля перед началом заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием президентов Украины и Грузии.

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Следует отметить, что отдельный формат одного из заседаний двухдневного саммита предусмотрен только для украинского и грузинского партнеров Альянса.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

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После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.