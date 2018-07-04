 В июне пассажиропоток в оккупированый Крым был на 6% меньше, чем в 2017 году, - Слободян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, в июне количество пересечений было на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Из года в год мы наблюдаем стабильное снижение пассажиропотока, в том числе и в летний сезон. Только что мы подсчитали цифры пересечения админграницы с временно оккупированным Крымом, и в июне количество таких пересечений на 6% меньше, чем в июне 2017 года. Тенденция к снижению сохраняется, и говорить, что украинцы едут с материка отдыхать в оккупированный Крыму нет никаких оснований", - прокомментировал Слободян заявления о том, что якобы украинцы стали чаще ездить в Крым на отдых.
По его словам, границу с Крымом пересекают преимущественно жители Херсонской области и полуострова. За год происходит около 3 миллионов пересечений админграницы и в основном это люди, которые живут в близлежащих районах, отметил Слободян.
нагадати рахунок?
росіяни в тому числі.
пляжі пусті, раніше їдеш по трасі вповздовж моря, а там машини вряд, палатки, все зайняте.
чи однопартійці розповіли
а ти за кого вболівало коли Россія з Іспанією грала?
Благодаря Пенсионному фонду РФ в соцсетях высчитали официальные потери России в результате нападения на Украину. За несколько лет войны РФ потеряла около 90 тысяч убитыми и 70 тысяч ранеными.
Всем журнашлюхам(ну кроме там портникова и парочки других), живущих только одним днем, нужно устроить сафари по отстрелу, иначе эти недоразвитые сексуальные меншинства(=питары с купленными дипломами) приведут страну к войне завтра, когда новые гиркины и дугину будут требовать напасть на украину уже к новому поколению.
Выгоднее уничтожить пару сотен тупых журнашлюх уже сегодня, чем народ потеряет миллионы и своих героев завтра.
Чтобы спасти завтрашних воинов, нужно уничтожить журнашлюх уже сегодня. И сегодняшние герои, это ответственность вчерашних журнашлюх. И за приведение к войне с нападением парашки, пора составлять вчерашних журнашлюх уже в расстрельные списки.