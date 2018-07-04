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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2869) Крым (20284) туризм (1044) Слободян (308)

 В июне пассажиропоток в оккупированый Крым был на 6% меньше, чем в 2017 году, - Слободян

Количество пассажиров, которые пересекают админграницу с оккупированным Крымом в этом году снизилось в сравнении с 2017 годом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, в июне количество пересечений было на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Из года в год мы наблюдаем стабильное снижение пассажиропотока, в том числе и в летний сезон. Только что мы подсчитали цифры пересечения админграницы с временно оккупированным Крымом, и в июне количество таких пересечений на 6% меньше, чем в июне 2017 года. Тенденция к снижению сохраняется, и говорить, что украинцы едут с материка отдыхать в оккупированный Крыму нет никаких оснований", - прокомментировал Слободян заявления о том, что якобы украинцы стали чаще ездить в Крым на отдых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вода +23. Мост построен, отдыхающих нет!": опубликованы фотографии пустых крымских пляжей. ФОТО

По его словам, границу с Крымом пересекают преимущественно жители Херсонской области и полуострова. За год происходит около 3 миллионов пересечений админграницы и в основном это люди, которые живут в близлежащих районах, отметил Слободян.

Источник: https://censor.net.ua/n3074874
 
 
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країна агрессор - країна яка не хоче/яка хоче вдіміняти санкції
нагадати рахунок?
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Нагадай, бо не зрозумів хто не хоче вдіміняти.
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за Крим як курорт забули всі.
росіяни в тому числі.
пляжі пусті, раніше їдеш по трасі вповздовж моря, а там машини вряд, палатки, все зайняте.
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давно там було?
чи однопартійці розповіли У червні пасажиропотік в окупований Крим був на 6% менший, ніж у 2017 році, - Слободян - Цензор.НЕТ 1119
а ти за кого вболівало коли Россія з Іспанією грала?
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За год происходит около 3 миллионов пересечений админграницы и в основном это люди, которые живут в близлежащих районах. А это что не украинцы если они с херсонщины и их уже можно не учитывать.
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Мається на увазі що це не відпочиваючі, люди по справам їздять, трохи не те на що крисюки розраховували.
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До 2014 було до 6 млн туристів з України, але тихо, про це ані слова..... В июне пассажиропоток в оккупированый Крым был на 6% меньше, чем в 2017 году, - Слободян - Цензор.НЕТ 9548
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Если честно не вижу разницы по делам или отдыхать, они едут и тратят там деньги.
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Понимаете, очень много украинцев ввязалось там в недвигу, санатории, пансионатики, просто землю или квартирку купили, ситуации очень тяжело разруливаются.
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Ниче. Пеца вон по просьбе Хуйла подсуетился и выделил 100 миллионов на обустройство границы и КПП с крымом чтобы сепары с комфортом путешествовали с Украины на окупированный крым.
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Не поверишь, но Пиерия тоже не очень в туристах, в отличие от Халкидики, хотя и Олимп с окна виден.
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Но, ты -то сезон не пропустил! Вот и молодец. Можно позавидовать. Белой завистью.
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Как не пропустил, неделю было все зашибись, недорогой отель, но на первой линии, тур без мордвы, три номера за молдаванами, остальное за нашими. Потом шторм, погода испортилась, я за ноут и искать погоду, Турция, Болгария, Албания - холодно, я своих в охапку и в Черногорию через север Греции и всю Албанию, два дня в Петроваце еще захватил, потом через Сербию,Болгарию Румынию, домой. Жена сказала что не хочет теперь ни Австрии ни Италии после стольких туннелей и перевалов.
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А в Сочи прекрасная погода. Прям с начала июня! Только многие не поехали, потому-что футбол. И билеты подорожали и жильё! Скоро ЧМ закончится и народ повалит на побережье!
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В Сочи??? Не хочу. Там у вас таксисты странные. За рулем засыпают, придурки. В бардачке- бутыли с водкой возят. После чего- людей калечат.
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Ну скажем так, в Сочи не мои таксисты. Хотя я часто ездил, и такого не встречал, чтоб засыпали и с водкой. А вообще я второй год подряд туда из Питера езжу, поездом машину свою привожу. Удобнее, как-то самому за рулем, да и детские кресла свои и все-такое. Потом очень удобно, багаж, коляску все запихнул в машину, она тихонечко поездом полтора суток едет, а я с семьей на самолете. Прилетаем, и машинку как раз можно забирать. Но это дорого конечно, но если на месяц-два ехать, то дешевле чем на такси или машину в аренду брать.
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Ну, все ваши ресурсы сегодняшние об этом кошмаре бурлят. Там ведь не тока искалечил, а и убил. Понимаю... футбол. В Сочи один раз был, ещё при Союзе. Мы туда песочек вам привозили. Из Геническа. Наверное, он получше гальки.
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Песочек не всегда лучше. Если волна, даже небольшая песочек со дна поднимается и водичка слегка мутная. С галькой немного не так. Сочинские пляжи, конечно не Хорватские, но там где я отдыхаю, море чистейшее, почти на Границе с Абхазией. Песочек из Геническа? Привозите ещё! Про кошмар от Вас впервые услышал. Никаких ссылок в основных ресурсах пока не видел. А что там случилось?
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Ух, ты! А я помню, что видел твои комменты только один раз, в флажком Греции, а потом- не встречал. Не знаю, как у меня получится, в начале сентября.По идее- паспорт жена сделать не успеет. Она принципиально не желает "ускорять". А можэ и правильно делает... На неё вчерашняя новость сильно подействовала, о задержании моего однокашника, на взятке. Мы ведь его отлично знали. А ты- молодца! Я бы на такой вояж- вряд ли сподобился. По-честному.
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90 тыс. убитых и 70 тыс. раненых - потери России на Донбассе и в Сирии.

Благодаря Пенсионному фонду РФ в соцсетях высчитали официальные потери России в результате нападения на Украину. За несколько лет войны РФ потеряла около 90 тысяч убитыми и 70 тысяч ранеными.


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картинка очень хорошо успокаивает и настраивает на хорошЫй сон,ну или можно засыпать,считая не слонов,а таблички "НМ" и "солдат №..."
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Сикорский украл ваше будущее.Украинский гарем тупых и недоразвитых журнашлюх, которые приводят страну к удобному к нападению, допустил еще одну ОГРОМНУЮ диверсию, которая ведет к завтрашней войне и миллионам трупов с 5кратными бомбардировками украиских городов для подготовки прохода вражеской бронетехники для изнасилований и сафари по отстрелу украинцев как в тыре.
Всем журнашлюхам(ну кроме там портникова и парочки других), живущих только одним днем, нужно устроить сафари по отстрелу, иначе эти недоразвитые сексуальные меншинства(=питары с купленными дипломами) приведут страну к войне завтра, когда новые гиркины и дугину будут требовать напасть на украину уже к новому поколению.
Выгоднее уничтожить пару сотен тупых журнашлюх уже сегодня, чем народ потеряет миллионы и своих героев завтра.
Чтобы спасти завтрашних воинов, нужно уничтожить журнашлюх уже сегодня. И сегодняшние герои, это ответственность вчерашних журнашлюх. И за приведение к войне с нападением парашки, пора составлять вчерашних журнашлюх уже в расстрельные списки.
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Пытайтесь отслеживать всех, кто ездит в Крым через рашу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ июне пассажиропоток в оккупированый Крым был на 6% меньше, чем в 2017 году, - Слободян
 
 
 
 
 
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