 В июне пассажиропоток в оккупированый Крым был на 6% меньше, чем в 2017 году, - Слободян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, в июне количество пересечений было на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Из года в год мы наблюдаем стабильное снижение пассажиропотока, в том числе и в летний сезон. Только что мы подсчитали цифры пересечения админграницы с временно оккупированным Крымом, и в июне количество таких пересечений на 6% меньше, чем в июне 2017 года. Тенденция к снижению сохраняется, и говорить, что украинцы едут с материка отдыхать в оккупированный Крыму нет никаких оснований", - прокомментировал Слободян заявления о том, что якобы украинцы стали чаще ездить в Крым на отдых.

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По его словам, границу с Крымом пересекают преимущественно жители Херсонской области и полуострова. За год происходит около 3 миллионов пересечений админграницы и в основном это люди, которые живут в близлежащих районах, отметил Слободян.