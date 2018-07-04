 Денисова обратилась к Москальковой по поводу нарушений в РФ прав украинцев Гриба и Клыха

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена, одно из писем касается информации об избиении политзаключенного Павла Гриба.

"Получена информация о том, что во время этапирования в пенитенциарное учреждение Ростова-на-Дону гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями Генерального консульства Украины. Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Учитывая вышеизложенное, Денисова подготовила обращение к рабочему аппарата уполномоченного по правам человека РФ, в котором, "в частности, отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность, гарантированные уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, вызывает большое беспокойство ".

Также в письме высказана просьба принять все необходимые меры для соблюдения прав Павла Гриба, оказать ему необходимую квалифицированную медицинскую помощь и всячески содействовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации.

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Во втором письме Людмила Денисова обращает внимание, что украинской заключенного Станислава Клыха повторно поместили в областную психиатрическую тюремную больницу Магнитогорска (РФ).

"Согласно имеющейся информации, заключенный ни разу не давал разрешения на госпитализацию и к нему применяется принудительное лечение неизвестными препаратами", - отмечается в сообщении уполномоченного Верховной Рады.

Денисова просит российскую коллегу сообщить об основаниях перевода украинского политзаключенного в указанное медицинское учреждение с предоставлением соответствующих документов, а также способствовать проведению его независимого медицинского обследования украинскими или иностранными врачами.

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Напомним, 3 июля российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что украинский политический узник Станислав Клых находится в Областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске. В тот же день появилась информация о том, что незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания.