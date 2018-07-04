 Каждая страна имеет право на независимую церковь, - Порошенко в интервью сербскому телеканалу

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев. Это большая разница ", - отметил Глава государства.
Президент отметил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.
"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию Украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит", - подчеркнул Глава государства.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.
Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.
В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
http://www.aif.ua/politic/world/v_serbii_sudyat_ryad_naemnikov_s_donbassa_voevavshih_za_ldnr_-_klimkin
Космические полеты, пересадка органов, клонирование живых существ и растений, прививки и продвинутая генетика - это давно стало нормой....
Джордано Бруно, мыслитель эпохи возрождения (которого церковь сожгла за его научные труды) воскресни в нашем времени - удивился бы маленько вот всему этому мракобесию...
Шныри построили себе рай в украине.
Бюджет принадлежит всецело им, суды ихние, прокуратура менты ихние, право на убийство за ними.Шурнашлюхи и зомбоящик их делает белыми и пушистыми.Избирают себе ручных и податливых (за брыкание наказывают имитацией забастовок и прочим отработанным десятками лет инструментарием) президентов и премьеров при полном контроле как паровозов для обнуления их рейтинга. Международный фонд закидывает по миллиарду на разворовывание под гарантии народа.
Но они не мыслят стратегически и рано или поздно развалив армию и военные технологии они подписали себе смертный приговор, соблазнив агрессора двинуться.
Для меня невозможно понять, как можно так бездарно просрать такой шанс сделать намного, намного богаче свою страну. Реформировав страну, Порошенко стал бы национальным героем, автоматически став при этом фантастически богатым человеком. Вместо этого он стал грабить...
Почти во всей Европе единая католическая церковь во главе которой папа Римский в Ватикане.
Новый глава укроборонпрома ведет украину к удобному к нападению и появлению новых гиркиных и дугиных и миллионным жертвам к новым войнам при старой еще не выигранной.И потому ответственный своей головой за успехи народа в создании орудия ненападения.
Старый романов был кризистным менеджером, сражался с коррупционными нападками(за что шныри кабмина и выдавили), любил новинки, любил военную технику.
Вывел множество предприятий после смены до 4 директоров в плюсы.
Новый еще не просидел и 2 месяца 30 госпредприятий отправляет в свободное плавание к коррупционную среду шнырей кабмина и апе на уничтожение под флюсом не военные какбы. Ну ленивый. Ему на роботу прийти, почесать яйца, засрать парашу коррупционкой шоб аж по стенах брызгало и уйти(коррупционка - калорийная хайп жратва, купленная на коррупционные деньги, которая топит их головы в жире). Ну вот нахера ему замарачиваться убыточными чтобы вывести в плюс какимито 30 предприятиями.Бегать как романов по областям по импортозамещению. Да пусть хоть разваливаются, лишь бы не портили ему настроение.
Вместо того чтобы бороться с импортозамещением антонова(60% у каждого самолета поставлялось с параши) оно хочет его отправить на растерзание инвесторам. Что такое инвестиции капитал-акул и приватизация можно увидеть по пример заз или львовский автобусный- оба трупа, краз еле шевелится у жадного частника. Аербас, боинг только ждут когда придет звездный час уничтожить антонов, который им щипет глаза и не дает спокойствия. А вот завод малышева есть нормальный директор, как и на многих других предприятий под крышей государства.
У романова была любимая игрушка - фантом.Он его любил, поддерживал, интересовался успехами, фантом выигрывал призы на модных выставках - построили несколько версий. И все - умерла. А что у нового манагера есть любимым, кроме как лизать жопу всяким шнырям с апе и кабмина как гавриловая по линии коррупции и разграблений защиты народа. Романова шныри выдавили, потому что он залупился со шнырями кабмина, а этот да, коррупционно удобен, войны и противоречий с со шнырями не может быть в принципе. Это значит коррупция при нем цветет и пахнет. А стране в военном плане приходит кирдык по привлекательности к нападению и завтра появятся новые стрелковы и гиркины, требующие хуйла нападсть на украину. И если не будет новой зрк и новых ракет и танков(типа ноты на 2 чела) будут миллионы трупов, если не по сириях и ливанах то у себя дома.
У сирии уже первых 1.5млн трупов, через таких вот менеджеров и тупых журнашлюх, которые надеялись на бога, а не на ключевую технологию(сегодня это З Р К).
это как раз про государственные церкви