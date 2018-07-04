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Все про:Порошенко (15079) Сербия (215) автокефалия (67)

 Каждая страна имеет право на независимую церковь, - Порошенко в интервью сербскому телеканалу

Президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС подчеркнул, что каждая страна имеет право на независимую церковь и призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев. Это большая разница ", - отметил Глава государства.

Президент отметил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.

"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию Украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит", - подчеркнул Глава государства.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074872
 
   
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в том и дело,что Украина наторговала,а Сербия нализала,это разные вещи,хоть ты и путаешь,Сербы всегда лижут россии при первом удобном случае,их национальная черта характера
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в чем разница? там нализали и там, только там на 9 лярдов, а там на 2
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глупо, сербы на кацапов не похожи, ни ментально, никак, они скорее на украинцев-западенцев похожи, только не жадные исторически они и есть родственники западенцев
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ухаха пад столом они как раз жадные Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 6869 а уж с Баязетом на Тимура лазили сребско князи Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 6869 не удачно даже империю балканску пытались запилить Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 35
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а в чем вранье ?????????7действительно кто то ответил или сел за убитых на донбассе украинцев или сербов там тоже ихтамнетинебыло????????
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В Сербии в данный момент под следствием находятся несколько наемников, которые воевали против ВСУ на Донбассе. Дела некоторых из них уже переданы в суд для избрания им меры пресечения. Украина способствует в расследовании и настаивает на том, чтоб эти граждане Сербии ответили за свои действия по закону.

http://www.aif.ua/politic/world/v_serbii_sudyat_ryad_naemnikov_s_donbassa_voevavshih_za_ldnr_-_klimkin



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стандартная дипломатическая риторика при визите в страну с которой непростые отношения...возможность сыграть на чужем поле свою игру...из всего бывшего сфрю только хорватия словения черногория способны оценить украинскую проблему так как были и некоторые находятся под влиянием сербии с ее великодержавной проявляющей себя политикой и ориентацией на московскую империю....
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а что такое Сербия,это бедная,маленькая страна с 7 млн населения,по сравнению с Украиной это прыщ ничего не значащий вообще
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а ты молоток -типичный кремлевский выкормыш-задачку поссорить всех со всеми выполняешь хорошо паскудник ....
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Сербия это историческая шестерка россии,как и ты Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 1633 Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 1633
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молодец !!!!!!!!!!!!!а теперь про недомерка тоже также ....слабо????????????
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напоминаем - сейчас 21 век....
Космические полеты, пересадка органов, клонирование живых существ и растений, прививки и продвинутая генетика - это давно стало нормой....

Джордано Бруно, мыслитель эпохи возрождения (которого церковь сожгла за его научные труды) воскресни в нашем времени - удивился бы маленько вот всему этому мракобесию...


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Шныри построили себе рай в украине.
Бюджет принадлежит всецело им, суды ихние, прокуратура менты ихние, право на убийство за ними.Шурнашлюхи и зомбоящик их делает белыми и пушистыми.Избирают себе ручных и податливых (за брыкание наказывают имитацией забастовок и прочим отработанным десятками лет инструментарием) президентов и премьеров при полном контроле как паровозов для обнуления их рейтинга. Международный фонд закидывает по миллиарду на разворовывание под гарантии народа.
Но они не мыслят стратегически и рано или поздно развалив армию и военные технологии они подписали себе смертный приговор, соблазнив агрессора двинуться.
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враги и зрада полная ....про путлерка кто то из вас что нибудь нацарапает??????????????????????????????????????????????
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не только за ноуку- влетел итальянец в культ бафамётов
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Саакашвили:
Для меня невозможно понять, как можно так бездарно просрать такой шанс сделать намного, намного богаче свою страну. Реформировав страну, Порошенко стал бы национальным героем, автоматически став при этом фантастически богатым человеком. Вместо этого он стал грабить...

Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 9019
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Шо оно мелит ? Шо в той голове ?
Почти во всей Европе единая католическая церковь во главе которой папа Римский в Ватикане.
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нет - Англия - там вабще королева глава церкви Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 4341 Германия наполовину лютеранская Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 738 и сейчас не временна крестовых походов Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 3917
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Президент Порошенко глубоко верующий человек.
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Ну и в бабло тоже. Нельзя жить в обществе и быть полностью свободным от этого общества.
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кому не по теме - мимо

Новый глава укроборонпрома ведет украину к удобному к нападению и появлению новых гиркиных и дугиных и миллионным жертвам к новым войнам при старой еще не выигранной.И потому ответственный своей головой за успехи народа в создании орудия ненападения.
Старый романов был кризистным менеджером, сражался с коррупционными нападками(за что шныри кабмина и выдавили), любил новинки, любил военную технику.
Вывел множество предприятий после смены до 4 директоров в плюсы.
Новый еще не просидел и 2 месяца 30 госпредприятий отправляет в свободное плавание к коррупционную среду шнырей кабмина и апе на уничтожение под флюсом не военные какбы. Ну ленивый. Ему на роботу прийти, почесать яйца, засрать парашу коррупционкой шоб аж по стенах брызгало и уйти(коррупционка - калорийная хайп жратва, купленная на коррупционные деньги, которая топит их головы в жире). Ну вот нахера ему замарачиваться убыточными чтобы вывести в плюс какимито 30 предприятиями.Бегать как романов по областям по импортозамещению. Да пусть хоть разваливаются, лишь бы не портили ему настроение.
Вместо того чтобы бороться с импортозамещением антонова(60% у каждого самолета поставлялось с параши) оно хочет его отправить на растерзание инвесторам. Что такое инвестиции капитал-акул и приватизация можно увидеть по пример заз или львовский автобусный- оба трупа, краз еле шевелится у жадного частника. Аербас, боинг только ждут когда придет звездный час уничтожить антонов, который им щипет глаза и не дает спокойствия. А вот завод малышева есть нормальный директор, как и на многих других предприятий под крышей государства.
У романова была любимая игрушка - фантом.Он его любил, поддерживал, интересовался успехами, фантом выигрывал призы на модных выставках - построили несколько версий. И все - умерла. А что у нового манагера есть любимым, кроме как лизать жопу всяким шнырям с апе и кабмина как гавриловая по линии коррупции и разграблений защиты народа. Романова шныри выдавили, потому что он залупился со шнырями кабмина, а этот да, коррупционно удобен, войны и противоречий с со шнырями не может быть в принципе. Это значит коррупция при нем цветет и пахнет. А стране в военном плане приходит кирдык по привлекательности к нападению и завтра появятся новые стрелковы и гиркины, требующие хуйла нападсть на украину. И если не будет новой зрк и новых ракет и танков(типа ноты на 2 чела) будут миллионы трупов, если не по сириях и ливанах то у себя дома.
У сирии уже первых 1.5млн трупов, через таких вот менеджеров и тупых журнашлюх, которые надеялись на бога, а не на ключевую технологию(сегодня это З Р К).
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враги и зрада полная ....про путлерка кто то из вас что нибудь нацарапает??????????????????????????????????????????????
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И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; 2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле"" Откр.17:2

это как раз про государственные церкви
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Нехило вообще Петя,этого Варфоломея распиариал.Сидел скучал,а тут такой шорох на весь мир.Прецидент! Кожна країна має право на незалежну церкву, – Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу - Цензор.НЕТ 7031
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКаждая страна имеет право на независимую церковь, - Порошенко в интервью сербскому телеканалу
 
 
 
 
 
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