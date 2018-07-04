 Глава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бельгии, представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро был подписан сегодня президентом Таяни и Австрийским президентством накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС! "- написал Точицкий в Twitter.
Напоминаем, Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро 13 июня.
"Наш Верховный суд утвердил решение о выводе Украинского участка магистральных трубопроводов из Государственной собственности и передал его в пользование российским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с Медведчуком. Об этом сообщил Игорь Луценко. Что могло заставить Порошенко это сделать - жадность или страх?"
Допомоги, а не кредиту, як у випадку з МВФ.
когда НЕ КРЕДИТ - то это пишут КРУПНО - БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ДОПОМОГА
а когда нельзя писать слово КРЕДИТ, чтобы не раскачать лодку в которой сам сидишь
пишут просто - ДОПОМОГА - пипл хавает
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
" Швейцария арестовала имущество «Газпрома".
Надо это срочно сообщить Антонио Таяни .
Надеюсь так не будет..., а то пипец....
Интересно, чем это все закончилось ? СМИ как в рот го---на набрали.
Стоп Северный поток-2. это ЕС в лице германии по сути дает картбланш парашке к нападению на украину. Питарашку от войны с украиной сдерживает гарантированный перебой с поставками нефти и газа в ес, то есть жрать на парашке может не хватить в один прекрасный момент и не хватить денег на войну. А если будет обходной путь,значить можна нападать на украину и в то же время германия платить за эту войну парашке через северный поток-2.
Север поток-2 это инструмент сдерживания пидаршки по наступлению на украину. Германия своими поступками провоцирует пидарашку напасть на украину. Германию пора уничтожить, ее территории растянуть между голландией, бельгией и польшей. А так как коренных немцев скоро не станет, то и горевать некому будет. А муслики попрут на свои родины в азии и африке.Германия по сути лишнее государство в ес. Какой толк с германии кроме нагло ржавеющих ведер с полумодными ресничками? Французы могут заменить германию в этом плане - у них качество ведер намного лучше стало. немецкие питарасы снимают налоги по 100евро в месяц в виде запчастей на свои корыта.Неее.. германия - лишнее недогосударство в ес.Еще и фашиствует по экономической части, грабя всю европу с огромным профицитом по части ломучих ведер с недоресничками. Пора ее как гитлера по экономической агрессии в гаагу и раздеребанить.
Пора Экономического фашиста и провокатора для ваты к нападению множить на ноль.
Мясные трупозабрасывальные войска забросали только украину на 100 тыщ трупов за 2016год.
Еще таких пару подходов и мясные быстро закончаться. Не будет хватать трупов забрасывать. А еще
в германию нужно повторить.
Благодаря Пенсионному фонду РФ в соцсетях высчитали официальные потери России в результате нападения на Украину. За несколько лет войны РФ потеряла около 90 тысяч убитыми и 70 тысяч ранеными.
откуда в украине такие средства? когда есть только продажные и тупые сбушники, которые 2 слова стратегически составить не способны, кроме смотрения во рты своим жертвам чем бы поживится.
... в это время где то на Банковой
В украине стартегической рождаемостью могут заниматься даже жидобандеровцы(фельдман), но только не эта коррупционная пистота в треугольнике кабмин-вр-ап-нацбанк. Потому журнашлюх, которые не поднимают проблем рождаемости выше плинтуса нужно вешать вместе со шнырями как соучастников не противодействия саботажу и приведению к удобному нападению.
Журнашлюх уже можно поздравлять с первым миллионом трупов в сирии.
Безопасность начинается со школьной парты по линии математики-химии-физики.
В связи с тем что у сирии уже первых 1.5млн трупов нужно понимать уничтожение ракетного факультета в КПИ сикорским это ваши жизни завтра. Сегодня с неподачи и замалчивания журнашлюхами такого важного для стратегической безопасности момента как уничтожение ракетного и космического факультета на кпи на кону стоят жизни народа и воинов(безопасность начинается со школьной парты по линии математики-химии-физике).К по которым завтра придется отдавать жизни для сохранения от бомбежек как сирии.Или жизни тупых журнашлюх, которые умеют песать без ашибак или миллионные жертвы завтра.
Выбор простой = жизнь тупой журнашлюхи с купленным дипломом или жизнь народа. Выбирать придется. И проще конечно убить сегодня сотню-вторую ничтожных дебилов, которым все коррупционеры лижут яйца или быть разбомбленным как в сирии.Если переместить проблему по временной шкале лет 10 назад, то
война сегодня это вина вчерашних журнашлюх. По которым давно уже плачут расстрельные списки.А с уничтожением ракетного факультета в 100 раз более.
Так в чем выбор? Народ или сотня журнашлюх? Журнашлюхи или народ? Что ценнее? Выбор за вами.
Испачкавшись в иллюзиях, я пришёл к окончательному выводу , что у меня нет никаких претензий к Порошенко. От слова "вообще". Ожидать от Порошенко чего то другого, всё равно, что ожидать от суслика, что он будет помогать колхозникам собирать урожай. А потом возмущаться, что этот пушистый мерзавец набил колосками все свои норки? Предъявлять претензии к природным инстинктам - Дарвина не уважать.
- Аллё, Фима! Как дела? Как там Одесса?
- Та всё отлично, Йося! Лето, море, девицы полуголые на каждом шагу ,шикарный вид!)))
- Сволочь ты, Фима, шоб ты там сдох!(с)
В России чтобы украсть надо хоть что то сделать,а украинским чинарям делать не нужно ничего.От слова совсем.Бабло само идет на счета
Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія підкреслюють, що подальша макрофінансова допомога буде прив'язана до прогресу у боротьбі з корупцією в Україні. Зокрема, йдеться про створення автоматичної системи перевірки електронних декларацій посадовців, відкриття реєстрів кінцевих бенефіціарів компаній, а також створення спеціалізованого антикорупційного суду згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії...