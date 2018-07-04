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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:Европарламент (1306) помощь (2858) Евросоюз (11972) Таяни (16)

 Глава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель Австрии, которая сейчас возглавляет президентство в ЕП, подписали решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бельгии, представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро был подписан сегодня президентом Таяни и Австрийским президентством накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС! "- написал Точицкий в Twitter.

Также смотрите: Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен. ВИДЕО

Напоминаем, Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро 13 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3074871
 
   
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НАТО,Зрада.Трамп предал Украину.... Глава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи - Цензор.НЕТ 6316 Глава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи - Цензор.НЕТ 6316
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Порох больше не ворует, блин. Куда теперь зраду девать?
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Та все по-старому, тобто по-новому... Це ж не МВФ гроші виділив. Немає траншу МВФ! Значить вимоги не виконані... А ці гроші, мабуть, відкупні за "Сєфєрний паток"...
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А може гроші надали за таке. Як пише відомий блогер Алла Князєва про сьогодення:
"Наш Верховный суд утвердил решение о выводе Украинского участка магистральных трубопроводов из Государственной собственности и передал его в пользование российским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с Медведчуком. Об этом сообщил Игорь Луценко. Что могло заставить Порошенко это сделать - жадность или страх?"
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после родины мойте руки с мылом и хорошо вытирайте ноги.
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Наши внуки будут жить в ЕС, то есть будут должны сами себе.
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Брехня, только ЕС дал 13 млрд, и МВФ еще 7-8, итого около 20 за 4 года.
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Уважно читайте що написано -"Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні і представник Австрії, яка зараз очолює президентство в ЕП, підписали рішення щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро."
Допомоги, а не кредиту, як у випадку з МВФ.
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ошибаетесь уважаемы
когда НЕ КРЕДИТ - то это пишут КРУПНО - БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ДОПОМОГА

а когда нельзя писать слово КРЕДИТ, чтобы не раскачать лодку в которой сам сидишь
пишут просто - ДОПОМОГА - пипл хавает
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буржуины проклятые-откупиться вздумали от нас! Глава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи - Цензор.НЕТ 3679 Не тут то было.... Глава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи - Цензор.НЕТ 4352
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"Первоисточником фейка "Вальцман" есть сайт ari.ru - ("Агентство Русской Информации"). Впервые упоминание о П.А. Порошенко, как «Вальцман» было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005. Сама ссылка не работает, запись осталась в кэше Яндекса."
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
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Так написано у нього в методичці. Ажопадєлаєш?
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І ще одна гарна для України новина:
" Швейцария арестовала имущество «Газпрома".



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Ни минуты покоя у правительства,опять надо собираться и решать как лярд дерибанить!
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Эта эйфория непередаваема,к ней привыкнуть невозможно,всегда в "бой" как в первый раз!
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Они уже все расписали накануне. Коболев в помощь
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Не цы.Лярд этот вже либо на югах..либо на севере бгг
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Пишите своими словами, что выделили помощь Порошенко и КО, а не Украине.
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От еще только новостные каналы ОРДЛО здесь не перепечатывали.
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Не,ну вы прямо как начинающий чиновник! Процедура должна быть соблюдена!
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так вообще не туда.
Надо это срочно сообщить Антонио Таяни .
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Он в Украину "зайдёт" или прям сразу уйдёт на офшоры?!
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Не,ну вы прямо как начинающий чиновник! Процедура должна быть соблюдена!
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))) "У меня для вас есть посылка, но я вам её не отдам!" - похоже, правда? Голова Європарламенту Таяні підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 1640
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Yurii Sliusarchuk - писали, что лагеря сирийских мигрантов хотят открыть в Украине....

Надеюсь так не будет..., а то пипец....
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а як буде ...ліс кругляк вже "підписали" ...землею вони й самі не проти торганути на остаток ...так що чекаємо на кольорове "шапіто" ...з гейсоюзу
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Это еще было в марте 2016 года: в Яготине Киевской области должны были состояться общественные слушания по поводу пункта размещения беженцев из Сирии. За несколько часов местные жители устроили большой митинг, поскольку боялись, что в случае размещения мигрантов из Сирии (для них специально построили новые многоэтажки, а не для атошников), ухудшится криминогенная обстановка в Яготине, зацветет пышным цветом наркоторговля и прочие "радости".
Интересно, чем это все закончилось ? СМИ как в рот го---на набрали.
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И вновь закипит работа в стране дураков.
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Германия - ГАРАНТИЯ нападения Парашки на Украину(через создание привлекательных условий по нападению пидарашки на украину).

Стоп Северный поток-2. это ЕС в лице германии по сути дает картбланш парашке к нападению на украину. Питарашку от войны с украиной сдерживает гарантированный перебой с поставками нефти и газа в ес, то есть жрать на парашке может не хватить в один прекрасный момент и не хватить денег на войну. А если будет обходной путь,значить можна нападать на украину и в то же время германия платить за эту войну парашке через северный поток-2.
Север поток-2 это инструмент сдерживания пидаршки по наступлению на украину. Германия своими поступками провоцирует пидарашку напасть на украину. Германию пора уничтожить, ее территории растянуть между голландией, бельгией и польшей. А так как коренных немцев скоро не станет, то и горевать некому будет. А муслики попрут на свои родины в азии и африке.Германия по сути лишнее государство в ес. Какой толк с германии кроме нагло ржавеющих ведер с полумодными ресничками? Французы могут заменить германию в этом плане - у них качество ведер намного лучше стало. немецкие питарасы снимают налоги по 100евро в месяц в виде запчастей на свои корыта.Неее.. германия - лишнее недогосударство в ес.Еще и фашиствует по экономической части, грабя всю европу с огромным профицитом по части ломучих ведер с недоресничками. Пора ее как гитлера по экономической агрессии в гаагу и раздеребанить.
Пора Экономического фашиста и провокатора для ваты к нападению множить на ноль.
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с Украины вон пишут: "Германию пора уничтожить"


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В украине пора переходить от режима плакания(ще не вмерла(ы) и тому подобное) в режим стратегического мышления. 10 лет можно позволить там нуждающим поплакать и всио. Все, кто будет плакать вместо отписания проектов стратегического развития и мышления стратегической защиты народа и страны нужно будет пистить до отключки,а за злосное плакание до выбивания всех передних зубов.Развития всевозможных кб(у лукашенки есть аналог вильхи еще с 2009,причем полностью импортозамещенный с 2016года, а с 2018-19 на 300км-полонез-м, а вражеские шныри в украине все просрали). За школьной партой требовать от шнырей математику, физику, химию по самому высшему требованию, чтобы даже одаренные ученики иногда отключались и падали от нагрузок(иначе светит рабство всего народа), не говоря о простых учениках. И переживанию за ракетный факультет кпи и других пи по материаловедению и датчикостроению. Кто не будет переживать за судьбу УКРАИНСКОГО РАКЕТНОГО ФАКУЛЬТЕТА можно писать в враги.Понятно что западу хочется и рыпку сьъесть и хуйца соснуть, ну в плане.. чтобы украинцы гибли за ес и в то же время раззоружились до резинки трусов(до самого охреневшего - уничтожением ракетного факультета).А так не бывает.И это надо каждый раз проводить фейсом оп тейбл европейцких долпоепов, в условиях охреневшей германии и ее лоббирование сев.поток-2 для удобного парашинского нападения на украину, потому что технологии высокого уровня жизни не ихние, пользуются они ими в целом бесплатно(ну кроме сдачи в оренду гамасятины и их жоп, ну и других суперстратегических моментов, уходящих по ту сторону глубокой эзотерики и закрытых толстым слоем неверия и насмешек). И вообще пришла эра эзотерики, и хуйло случайно дал этому толчек, хотя тупым чекистам до этого как раком до луны при самых благоприятных условиях.
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начинай, переходи уже прямо сейчас Голова Європарламенту Таяні підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 5848 нарисуй на столе кнопку "уничтожить Германию" и стукни по ней кулачком
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гыыы и че. Прилагательное, ты еще не в мясных войсках не записан? Повторять пора бы уже?
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"гыыы" и "че" - не прилагательные в не мясных не войсках не записан, не
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прилагательное, ты больше одного предложения не способен рожать, кроме бросаться гавном в одной строчке. Ольгинские парагожинцы деградируют. Эти посты куратору не показывай, выгоднят в шею с подстрачником и за сегодня не заплатят.

Мясные трупозабрасывальные войска забросали только украину на 100 тыщ трупов за 2016год.
Еще таких пару подходов и мясные быстро закончаться. Не будет хватать трупов забрасывать. А еще

в германию нужно повторить.
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90 тыс. убитых и 70 тыс. раненых - потери России на Донбассе и в Сирии.

Благодаря Пенсионному фонду РФ в соцсетях высчитали официальные потери России в результате нападения на Украину. За несколько лет войны РФ потеряла около 90 тысяч убитыми и 70 тысяч ранеными.


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а когда прилагательные умели воевать? Первое оружия руцкого это ложь, а все остальное так, не существенно.
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ватник, а ты своей пропаганде веришь. В чекистане только возможна ложь в промышленных масштабах. И хуйло не было бы хуйло если бы не использовало этот инструмент на всю катушку.
откуда в украине такие средства? когда есть только продажные и тупые сбушники, которые 2 слова стратегически составить не способны, кроме смотрения во рты своим жертвам чем бы поживится.
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А давно кредит под проценты стали называть "помощью"?
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И ещё не факт что дадут этот кредит, там есть несколько условий.
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когда тебе надо будет, а тебе не дадут даже под проценты - узнаешь.
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Огромная работа нашего президента Порошенко как всегда увенчалась успехом. Другого я и не ожидал. Теперь через тотальные забастовки надо добиться в Украине зарплаты 2000 евро и пенсии 1000 евро в месяц уже сегодня.
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про топор шутки были смешнее, как только попробовал что-то сложнее - уже не тянешь.
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Підмога на вибори для соєвої шелухи, а народу комуналку в три дорого.
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а у вас там на Лахтє-2 чули щось про субсидії?
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субсидії для тролів-злиднів таких як ти
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Эта кубыла геращенко под "дитки-дитки" по сути занимается мужским геноцидом. Напринимала коррупционных законов с дырами. Совесть мучает, надо что-то для народа какбы принять. А что можно? Да вот мужской геноцид(алименты, педофилою за старых окуевших 18летних дев по меркам голландии), вместо того чтобы субсидировать по тысячи долларов за каждого рожденного. А дальше не только государство должно помогать одиноким родителям. А ес налог платить за возможность легко ассимилировать выехавших из украины белое зачетное днк. По тысячи евро за каждого выехавшего в ес на работу через помощь по новорожденным.
В украине стартегической рождаемостью могут заниматься даже жидобандеровцы(фельдман), но только не эта коррупционная пистота в треугольнике кабмин-вр-ап-нацбанк. Потому журнашлюх, которые не поднимают проблем рождаемости выше плинтуса нужно вешать вместе со шнырями как соучастников не противодействия саботажу и приведению к удобному нападению.
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Что может быть прекраснее для чиновника чем дерибан бюджета?!
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Всемирный банк признал Украину самой быстрой в росте ВВП за 2017 год.Если бы этого не было,МВФ и Европарламент не дали бы и цента
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Что за бред, рост ВВП в 2017 был 2,1%, а например рост ВВП Китая в 2017 был 6,9%
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не путай номинальный и реальный ВВП. Это разные вещи.
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Теперь точно пиздец...буду лахать в Махачкалу Голова Європарламенту Таяні підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 581
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P.S///Кредиты дают тому кто их Возращает.... Голова Європарламенту Таяні підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 2198
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Бывает новые кредиты дают, чтобы пациент выплатил ими старые.
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По кредитам Тимошенко и Азарова и процентам по ним Украина до 20 декабря 2019 года обязана вернуть 19 миллиардов долларов.
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Первый миллион в сирии - профессиональный журна-праздник.
Журнашлюх уже можно поздравлять с первым миллионом трупов в сирии.
Безопасность начинается со школьной парты по линии математики-химии-физики.
В связи с тем что у сирии уже первых 1.5млн трупов нужно понимать уничтожение ракетного факультета в КПИ сикорским это ваши жизни завтра. Сегодня с неподачи и замалчивания журнашлюхами такого важного для стратегической безопасности момента как уничтожение ракетного и космического факультета на кпи на кону стоят жизни народа и воинов(безопасность начинается со школьной парты по линии математики-химии-физике).К по которым завтра придется отдавать жизни для сохранения от бомбежек как сирии.Или жизни тупых журнашлюх, которые умеют песать без ашибак или миллионные жертвы завтра.
Выбор простой = жизнь тупой журнашлюхи с купленным дипломом или жизнь народа. Выбирать придется. И проще конечно убить сегодня сотню-вторую ничтожных дебилов, которым все коррупционеры лижут яйца или быть разбомбленным как в сирии.Если переместить проблему по временной шкале лет 10 назад, то
война сегодня это вина вчерашних журнашлюх. По которым давно уже плачут расстрельные списки.А с уничтожением ракетного факультета в 100 раз более.
Так в чем выбор? Народ или сотня журнашлюх? Журнашлюхи или народ? Что ценнее? Выбор за вами.
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Да уж ольгино резвенько так сразу подключилось. ольгино россия сверхдержава?

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Юрий Рыжков
Испачкавшись в иллюзиях, я пришёл к окончательному выводу , что у меня нет никаких претензий к Порошенко. От слова "вообще". Ожидать от Порошенко чего то другого, всё равно, что ожидать от суслика, что он будет помогать колхозникам собирать урожай. А потом возмущаться, что этот пушистый мерзавец набил колосками все свои норки? Предъявлять претензии к природным инстинктам - Дарвина не уважать.
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Ну, дали и ладно. Чего копья ломать? Чес слово, анекдот напомнили:

- Аллё, Фима! Как дела? Как там Одесса?
- Та всё отлично, Йося! Лето, море, девицы полуголые на каждом шагу ,шикарный вид!)))
- Сволочь ты, Фима, шоб ты там сдох!(с)
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СМЕХдяржава РАБссия сама в ЖО.. сидит по самые Мильдонии и СкреПОНОСы Голова Європарламенту Таяні підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 5054
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Ура,це перемога!!!Як би всі країни світу скинулися нам по лімончику то і реформи не потрібні.
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Не! Это было бы в 4 раза меньше этого одного лярда.
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Чтобы спасти РАБссию от голода Буш старший зарядил 250 000 тонн Ножек Буша Ельцину братану...бабло не дал.Боря пропил бы...
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Самым крупным кредтитом Для РАБссии Ельцинской Мавзолейной раскошелился Билл Клинтон 46,6 ярда долларов одним платежом...
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А мне нравится две картины Айвазовского 19 века где американцы прут жратву РАббстянцам Бородатым небритым заросшим что Тайга дремучая...,называются они "Корабль помощи!" а вторая "Раздача продовольствия"...Лопат с блинами не видно на картинах...смотрю Внимательно... Голова Європарламенту Таяні підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 9980
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Не жизнь а малина.Сиди себе и ожидай денег от МВФ,Газпрома,Евробанка или Штатов.
В России чтобы украсть надо хоть что то сделать,а украинским чинарям делать не нужно ничего.От слова совсем.Бабло само идет на счета
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з якого часу КРЕДИТ називають допомогою ?Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 1 млрд євро.Голосування законодавчої резолюції відбулося у середу в Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.Рішення підтримали 527 депутатів, 124 були проти і 29 утрималися.У пояснювальній записці до проекту резолюції доповідач з цього документа польський депутат Ярослав Валеса відзначає, що Європарламент повинен погодитися із пропозицією Єврокомісії виділити України 1 млрд євро макрофінансової допомоги у формі позик.Водночас керівні інституції ЄС висувають Україні ряд умов для цього.
Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія підкреслюють, що подальша макрофінансова допомога буде прив'язана до прогресу у боротьбі з корупцією в Україні. Зокрема, йдеться про створення автоматичної системи перевірки електронних декларацій посадовців, відкриття реєстрів кінцевих бенефіціарів компаній, а також створення спеціалізованого антикорупційного суду згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи
 
 
 
 
 
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