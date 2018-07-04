 Глава Европарламента Таяни подписал решение о выделении Украине 1 млрд евро помощи

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бельгии, представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро был подписан сегодня президентом Таяни и Австрийским президентством накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС! "- написал Точицкий в Twitter.

Также смотрите: Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен. ВИДЕО

Напоминаем, Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро 13 июня.