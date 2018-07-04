 Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно принятому 4 июля постановлению Кабмина, строительные работы планируется начать и завершить в 2018 году, средства будут выделены из резервного фонда бюджета.



"Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ при пересечении административной границы, улучшение качества и ускорения их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы", – говорится в пояснительной записке.

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Согласно документу, в данный момент на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые в основном обеспечивают потребности уполномоченных должностных лиц ГФС и Госпогранслужбы. Для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, а имеющейся инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.

Напоминаем, в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом сейчас работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

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