 Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Согласно принятому 4 июля постановлению Кабмина, строительные работы планируется начать и завершить в 2018 году, средства будут выделены из резервного фонда бюджета.
"Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ при пересечении административной границы, улучшение качества и ускорения их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы", – говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, в данный момент на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые в основном обеспечивают потребности уполномоченных должностных лиц ГФС и Госпогранслужбы. Для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, а имеющейся инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.
Напоминаем, в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом сейчас работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
-а також ведення реєстру цих громадян. Так що відпочивайте в Криму, відпочивайте...)))
дьюти фри будут делать для "туристов"?
ну а куле "пижжити по новому"
когда уже подавятся гниды в то время как до сих пор волонтеры на тепловизоры собирают
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/offtop-realty/548848.html?crnd=75496
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/offtop-realty/548848.html?crnd=75496
Там же родная гавань, - камни с неба нужны а не комфорт.
В украине стартегической рождаемостью могут заниматься даже жидобандеровцы(фельдман), но только не эта коррупционная пистота в треугольнике кабмин-вр-ап-нацбанк. Потому журнашлюх, которые не поднимают проблем рождаемости выше плинтуса нужно вешать вместе со шнырями как соучасников не противодействия саботажу и приведению к удобному нападению.
вот так там должно быть
и эта падла еще на второй срок собирается?
Позвольте! Это что получается? Полноценная Государственная Граница? Между двумя различными Государствами? Неужели Кабмин признает Крым Российским?