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 Политика Украины
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Все про:граница (3042) Кабмин (10558) Крым (20284) пункт пропуска (397)

 Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом

Кабинет Министров Украины принял решение выделить 105, 98 млн гривен на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице между оккупированным Крымом и материковой частью Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно принятому 4 июля постановлению Кабмина, строительные работы планируется начать и завершить в 2018 году, средства будут выделены из резервного фонда бюджета.

"Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ при пересечении административной границы, улучшение качества и ускорения их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы", – говорится в пояснительной записке.

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Согласно документу, в данный момент на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые в основном обеспечивают потребности уполномоченных должностных лиц ГФС и Госпогранслужбы. Для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, а имеющейся инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.

Напоминаем, в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом сейчас работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Также смотрите: Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке. СКРИНШОТ

Источник: https://censor.net.ua/n3074869
 
 
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Обустройство пунктов пропуска с крымчанами должно быть одно - сторожевые вышки, колючая проволока, форменные куртки пограничников с закатанными рукавами и гавкающие овчарки по бокам!
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Да. Какие могут быть пункты пропуска? Пусть едут по мосту в РФ и оттуда в Украину через восточную границу. Деньги должны выделяться не на пункты, а на канал, который должен разделить Украину и Крым и сделать Крым островом.Почему власть этого не делает?
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Только сначала Петя фабрику в Липецке продаст. За 4 года как то не успел. А так патриот русланда .
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Так шо там з Меморандумом? Ти так і не відповів.
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да это питораска под разными никами все толкает ватную мечту о строительстве к анала. Просто русня очень сцыт от того, что возможен скорый удар по на крысму с Херсонщины , вот и толкает такие бредовые идеи.
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А може ці гроші краще на Армію виділити, щоб солдатам кращі умови створити, а не зрадникам.?
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"Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ при пересечении административной границы, улучшение качества и ускорения их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы", - говорится в пояснительной записке. Источник: https://censor.net.ua/n3074869
-а також ведення реєстру цих громадян. Так що відпочивайте в Криму, відпочивайте...)))
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ти це обов"язково своїй колєжанці запости, яка тримає у сєвасі квартірку, а українців на "защіту крима" призиває на форумах, нє?
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Короче, возвращение крыма это надолго
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наоборот. крысм будет возвращен первым т.к. у него нету сухопутной границы с сраной мордовией. С минимальными потерями наших людей и максимальным зашкваром крысьчан и руских свинособак.
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Так думать полный идиотизм, в случае нападения на Крым начнется полномасштабная война а силы очень неравные.
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во . давай теперь расскажи о вяличии. Поймал тебя коряк.
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Давно пора, люди по нескольку часов в очереди стоят, точнее сидят в машинах, удобств никаких.
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Ну если мозгов нет, то пусть стоят!
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Накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшей хорватской компании - Agrokor - перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд.$. Разумеется, это простое совпадение. Но результат субботнего матча теперь интересен вдвойне.
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почти 5 миллионов баксов в очередное никуда
дьюти фри будут делать для "туристов"?
ну а куле "пижжити по новому"
когда уже подавятся гниды в то время как до сих пор волонтеры на тепловизоры собирают
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Если Украина фактически признала Крым принадлежащий русланду устанавливая там фактически государственную границу то что мы можем требовать от других. Если мародёры при власти забыли что такое честь совесть и Родина. То требовать от кого то как минимум бессмысленно и вредно.
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Этот дом стоит миллион долларов -- т . е 26 миллионов гривен Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 5924 Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 3392
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дом в английском стиле в с\т Ждановичи был выставлен на продажу. Цена на него сейчас снизилась на 100 тысяч долларов и составляет 1,15 миллиона долларов. Общая площадь дома - 500 квадратных метров, участок - 11 соток. Высота потолков на первом этаже 4 метра, а на втором - 6 метров. Фасад дома выполнен из клинкерного кирпича ручной формовки. Все коммуникации, находящиеся в доме, центральные, установлен газовый котел, дом оборудован сигнализацией.
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/offtop-realty/548848.html?crnd=75496
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Каланчак и Чонгар -- это 4 таких дома ... Воровать то не стыдно такие деньги ?? Наверняка будку построите ....
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Этот особняк в деревне Тарасово (2 км от МКАД, раковское направление) продается не первый год, но цену на него хозяева не снижают и просят за него 1,8 миллиона долларов. Общая площадь дома - почти 600 квадратных метров. Участок - 25 соток. К дому подведены все коммуникации: газ, водопровод, а также скважина с глубинным насосом; канализация местная. В отдельно стоящем здании располагается бассейн и баня, также на участке есть беседка и помещение для персонала. Гараж на два машино-места. На участке есть садовые скульптуры из мраморной крошки, фонтан из бронзы (300 кг) с позолотой (авторская работа скульптора А.И. Лыщика в единственном экземпляре).
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/offtop-realty/548848.html?crnd=75496Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 2030Кабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 5160
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Перекопати перешийок і відштовхнути від берега подалі острів Крим. Нехай дрейфує в свєтлоє будущєє.
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Зашибись млять гнида соевая. На танки оно денег не выделило а на обустройство КПП для комфорта крысчан и отдыхающих сепаров оно выделило. КОгда же ты тварь соевая сдохнешь.
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накуя ? ...там взагалі необхідно канал копати з Азову у Чорне море ...
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Ну и нахера ?
Там же родная гавань, - камни с неба нужны а не комфорт.
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Эта кубыла геращенко под "дитки-дитки" по сути занимается мужским геноцидом. Напринимала коррупционных законов с дырами. Совесть мучает, надо что-то для народа какбы принять. А что можно? Да вот мужской геноцид(алименты, педофилою за старых окуевших 18летних дев по меркам голландии), вместо того чтобы субсидировать по тысячи долларов за каждого рожденного. А дальше не только государство должно помогать одиноким родителям. А ес налог платить за возможность легко ассимилировать выехавших из украины белое зачетное днк. По тысячи евро за каждого выехавшего в ес на работу через помощь по новоражденным.
В украине стартегической рождаемостью могут заниматься даже жидобандеровцы(фельдман), но только не эта коррупционная пистота в треугольнике кабмин-вр-ап-нацбанк. Потому журнашлюх, которые не поднимают проблем рождаемости выше плинтуса нужно вешать вместе со шнырями как соучасников не противодействия саботажу и приведению к удобному нападению.
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переможенька Кабмін виділив 106 млн грн на облаштування пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5410 все для крисчан колаборантів
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Это что?! Гостинницы рынки комнаты отдыха?! Еще красную дорожку!!! Скамейки , туалеты, ну еще ларек воды купить. Никрена се 106 млн. Лучше боицам необходимое закупите.
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тамжынашилюди - адиннарот с винницким юденратом.
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Кабмін виділив 106 млн грн на облаштування пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9941
вот так там должно быть
и эта падла еще на второй срок собирается?
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"Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ при пересечении административной границы, улучшение качества и ускорения их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы" Источник: https://censor.net.ua/n3074869
Позвольте! Это что получается? Полноценная Государственная Граница? Между двумя различными Государствами? Неужели Кабмин признает Крым Российским?
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То влупили деньги в создание "крымской полиции" (?????), теперь кучу денег фактически на обустройство границы "как бы" признавая, что Крым "ужененаш"...бред бредовый. Кабмін виділив 106 млн грн на облаштування пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 556 Кабмін виділив 106 млн грн на облаштування пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4273
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Може дешевше визнати крим расєйським і не витрачати зайвих коштів на облаштування фейкового кордону...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин выделил 106 млн грн на обустройство пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом
 
 
 
 
 
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