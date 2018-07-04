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 Экономика
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Все про:энергетика (1005) Куприй (22)

 Куприй: Энергетическую отрасль в Украине довели до критического состояния

Энергетическую отрасль в Украине довели до критического состояния. Для того, чтобы найти новые средства на финансирование энергетики, чиновники могут уменьшить финансирование других отраслей.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" выразил народный депутат Виталий Куприй.

"Довели (отрасль, - ред) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Теперь в "пожарном режиме", возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит, тяжелая ситуация", - сказал он.

"Я однозначно считаю, что есть внутренние резервы, и если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли", - добавил он.

Нардеп также считает, что министр энергетики Игорь Насалик не способен вывести из кризиса энергетическую отрасль.

"Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся... Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль", - резюмировал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутат Куприй признался, что обращается к бизнесменам за финансированием, поскольку ему не хватает денег на депутатскую деятельность. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3074868
 
 
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"Я однозначно считаю, что есть внутренние резервы, и если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли", - добавил он.
Блиать, ну просто слова очередного проффесианала, ну вот взял и все разложил по полочкам!
Просто взял и все объяснил на словах и все стало понятно!
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почему вдруг изменника сепара насалыка назвали господином он 10 раз заработал пожизненное
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Энергитическую отрасль?!? Да сцука эти поцы всю Украину довели до критического состояния!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКуприй: Энергетическую отрасль в Украине довели до критического состояния
 
 
 
 
 
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