 Куприй: Энергетическую отрасль в Украине довели до критического состояния

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" выразил народный депутат Виталий Куприй.

"Довели (отрасль, - ред) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Теперь в "пожарном режиме", возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит, тяжелая ситуация", - сказал он.

"Я однозначно считаю, что есть внутренние резервы, и если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли", - добавил он.

Нардеп также считает, что министр энергетики Игорь Насалик не способен вывести из кризиса энергетическую отрасль.

"Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся... Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль", - резюмировал он.

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