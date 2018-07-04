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 Политика Украины
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Все про:госсобственность (60) Кабмин (10553) коррупция (7161) ликвидация (370) борьба (97) Саенко Александр Сергеевич (38)

 Прибыль многих госкомпаний сейчас объясняется монопольным положением или нечестными сделками, чтобы ликвидировать это, вводится корпоратизация, - Саенко

Реформа корпоративного управления в секторе государственных предприятий имеет целью, в том числе, ликвидацию пространства для коррупции в этой сфере.

Об этом заявил министр КМУ Александр Саенко во время презентации рекомендаций по управлению государственными предприятиями Украины, разработанных Украинской академией корпоративного управления, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Что такое сегодня система государственных предприятий: это примерно 1,5 трлн грн активов, и 500 млрд грн выручки в год. Несколько дней назад говорил с Артемом Сытником, который сказал, что возбужденных дел на 100-110 млрд грн всем государственным предприятиям, а до такого высокого уровня коррупции привело то, что многие руководители и близко не знают, как управлять предприятиями, однако считают, что умеют это лучше всех. И, если мы говорим о реформе корпоративного управления в секторе государственных предприятий, то задача правительства здесь заключается в снижении риска коррупции, а бороться с ней успешно будут правоохранительные органы", - сказал он.

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Министр также обозначил четыре ключевых решения в этом вопросе, среди которых назвал: прозрачную приватизацию, которая является "лакмусовой бумажкой" для потенциальных инвесторов; профессиональные наблюдательные советы и профессиональный менеджмент; тщательную реформу государственного управления, с целью повышения эффективности работы, и профессиональное обучение будущих менеджеров.

"Именно поэтому, я считаю, рекомендации, которые подготовила Академия, критически важны, потому что сейчас многие государственные компании имеют прибыль не благодаря эффективной деятельности, а за счет то монопольного положения на рынке, то за каких-то сделок. Приоритеты правительства в этом году - корпоратизация, корпоративное управление и приватизация. Поэтому я очень благодарен за эти рекомендации, внедрение которых приведет к качественно новому подходу в управлении государственными предприятиями ", - отметил Александр Саенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074867
 
 
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Карпоратизация заключается в подчинении госпредприятий кабинету министров.
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Тепер в Україні є Українська академія... - Центр економічної стратегії / Centre for Economic Strategy | Facebook
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Тепер в Україні є Українська академія корпоративного управління. ... Экс-глава МЭРТ Абромавичус возглавил набсовет Украинской академии корпоративного управления с участием представителей МВФ, ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрибыль многих госкомпаний сейчас объясняется монопольным положением или нечестными сделками, чтобы ликвидировать это, вводится корпоратизация, - Саенко
 
 
 
 
 
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