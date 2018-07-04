 Из Туниса не смогла вылететь еще одна группа туристов из 48 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает туроператор Oasis Travel Ukraine в Фейсбуке
Речь идет о 48 туристов из Киева и Львова, отдых которых в Тунисе должен был завершиться 4 июля.
"Туроператор возместил пребывания 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что туроператор оплатит туристам из Львова дорогу из Киева.
Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.
https://korrespondent.net/ukraine/3986617-esche-odna-hruppa-ukrayntsev-zastriala-v-tunyse?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Да никак. Сплошные незапланированные расходы.
И ни от кого никакого сочувствия.
Побольше патриотизма, бля! И не на словах, а на деле.
А то все на словах такие нев...е патриоты, а шобы дать выручку украинским курортам, так - хер. Потом собирай эту шлаюпонь по мальдивам и по тунисам...
Загоните меня в жопу ещё глубже, то я ещё не такие посылы выдавать им буду.