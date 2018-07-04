 Из Туниса не смогла вылететь еще одна группа туристов из 48 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает туроператор Oasis Travel Ukraine в Фейсбуке

Речь идет о 48 туристов из Киева и Львова, отдых которых в Тунисе должен был завершиться 4 июля.

"Туроператор возместил пребывания 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что туроператор оплатит туристам из Львова дорогу из Киева.

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Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.