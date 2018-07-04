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Все про:туризм (1044) Тунис (74)

 Из Туниса не смогла вылететь еще одна группа туристов из 48 человек

Из Туниса не смогла вылететь еще одна группа украинских туристов. Компания-туроператор обещает вернуть их в Киев 7 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает туроператор Oasis Travel Ukraine в Фейсбуке

Речь идет о 48 туристов из Киева и Львова, отдых которых в Тунисе должен был завершиться 4 июля.

"Туроператор возместил пребывания 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет в Киев в субботу, 7 июля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что туроператор оплатит туристам из Львова дорогу из Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолеты с последними застрявшими украинскими туристами вылетели из Туниса в Киев, - МИД

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3074865
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
та най відпочивають бо в нас знову дощі.............
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Уважаемая редакция, озвучивайте пожалуйста в таких новостях имя оператора и имя авиаперевозчика. Страна должна знать таких героев поименно.
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Уважаемой редакции вообще не следует постить такие новости, засорять трафик, бегущей строкой на ТВ и достаточно. Они что с войны едут, там им пытали, им угрожали? А это читают и наши бойцы на первой линии. Ничего, подождут в здании аэропорта, вода есть, банковские карточки тоже есть и родственники в случае чего деньги перечислят, но это нытье наших сми по турыстам задолбало...
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Не читай, тебя кто-то заставляет? Мне нужно знать всех таких деятелей поименно, дабы самому не оказаться в подобной ситуации.
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Пральна! Лучше больше новостей про взяточников в 10 килогривен, обещаний Гройсмана и прочих поездок Порошенко по олбаниям и мухосранскам. Пипл это хавает и просит добавки.
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Оазис был раньше, или только один оазис в Тунис летает?
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Ниже. Перевозчик, правда,- неизвестен, но- подозреваем, с высокой долей вероятности.
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Вот это зубожіння, что аж самолетов для туристов не хватает.
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Как при таких раскладах туроператору заработать?
Да никак. Сплошные незапланированные расходы.
И ни от кого никакого сочувствия.
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Хай на будущий год едут отдыхать в Затоку.
Побольше патриотизма, бля! И не на словах, а на деле.
А то все на словах такие нев...е патриоты, а шобы дать выручку украинским курортам, так - хер. Потом собирай эту шлаюпонь по мальдивам и по тунисам...
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Да, это социальная ненависть. А шо вы хотели при таком чудовищьном расслоении общества? Шо б я за этих пижонов обрыдался?
Загоните меня в жопу ещё глубже, то я ещё не такие посылы выдавать им буду.
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Ты прав. В Затоке намного лучше. Нигде, кроме своей Одессы больше не отдыхаю. Люблю правда иногда в Карпаты поехать.
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Узбагойся, шлаюпонь. Их никто не собирает, они добираются без твоей помощи...
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Так-так... Отчего-то я не удивлен. Теперь начинаю пристально следить за курсом доллара. Кстати, мне странно, почему Уважаемый Цензор не разместил важную ИНФУ: туроператор всё тот же, до боли знакомый- Oasis Travel.
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омеляна гиперлупом за ними отправьте, заодно и извинится лично перед людьми за то, что эксперименты над ними устраивал проверяя свои теории о возможности пустить бизнес на самотек деньги с него на шару собирая, это у них там такой пунктик в правительстве, болеют они таким оригинальным образом
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз Туниса не смогла вылететь еще одна группа туристов из 48 человек
 
 
 
 
 
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