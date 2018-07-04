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Все про:православие (123) автокефалия (67)

 Представитель УПЦ - решение об автокефалии будет приниматься не в Константинополе и не в Москве

Решение об автокефалии должно приниматься не в Константинополе, не в Москве, а в Киеве и только после преодоления раскола.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Радио Свобода заявил Николай Данилевич, протоиерей, пресс-секретарь УПЦ МП, комментируя слова Вселенского патрарха Варфоломея о том, что Константинополь никогда не признавал церковной власти Москвы над Украиной. 

Протоиерей отметил, что "это не первое заявление такого рода, которое звучало из уст представителей Константинопольского патриархата. Это точка зрения архиереев, патриарха. Но это еще не точка зрения церкви. Точку зрения церкви выражает собор, синод, то есть коллегиальный орган управления церковью".

Тем не менее ошибочно считать, что УПЦ против автокефалии, говорит Данилевич. 

"Но в настоящее время решение принято именно такое. Наша позиция - сначала должно быть единство, а затем Томос. Нам нужно преодолеть церковное разделение, раскол, который есть в Украине, здесь. Сейчас пользуются внешние силы этим разделением, которое в украинском православии. В том числе Константинополь пользуется. Все пользуются. Поэтому решение должно быть в Киеве. Не в Константинополе, не в Москве".

Протоиерей также считает, что решение украи нского вопроса может затянуться на годы, в том числе и предоставление Томоса. Но оно, судя по настроениям среди поместных православных церквей, должно быть принято так, чтобы не было нарушено всеправославное единство.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074862
 
   
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А "жопе слова не давали..." Будут ещё с УПЦ МП согласовывать...
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К сожалению будут. Таковы церковные каноны православной церкви.
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Демократический централизм? То Вы с ВЛКСМ и КПСС перепутали. Да и там от него было одно название.
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Дурак что ли ????? Каконы православной церкви формировались веками раз сская православная церковь тоже считалась расколь ичьей и для её признания понадобилось около 150лет. Учи историю недоумок.
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Варфоломей прозрачно намекнул, что Москве в Украине ничего не светит. Представитель УПЦ - решение об автокефалии будет приниматься не в Константинополе и не в Москве - Цензор.НЕТ 6189
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постеры c фоткой хуйлаПредставитель УПЦ - решение об автокефалии будет приниматься не в Константинополе и не в Москве - Цензор.НЕТ 8819 на улицах Канады
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Другими словами, УПЦ МП - филиал РПЦ (ФСБ-КГБ) против томаса, против предоставления автокефалии православной церкви Украины.
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Как бы эти ряженые гниды данилевичи не выкобенивались,а придется задирать рясы и улепетывать из Украины в сибирские е@еня при помощи пинка под зад.
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"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди" (Симон Петлюра)

P.S. Це єдине, що прийшло в голову після перегляду дебатів з попом Данілєвічєм на "ЕспресоTV"
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Чує гебешна гнида, що справа запахла чумайданом. От і викручується, як глиста на сонці.
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"прольот" вышел с твоими ватными мячтами о вяликой рассеи
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Андрюша а Фсб знает что ты связан с Правым Сектором и что через две недели ты хочешь устроить в Крыму?
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Нє, ну кому оно надо?! Развєшо на зло москалям. Такіє всє большиє, а в сказкі вєрят).
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Другими словами, кацапский прихвостень сказал - предоставьте нам гарантии на "пожизненное кормление" с земли украинской и мы, попы московитские в Украине, продадимся Киеву за "толику малую". В этом вся их блядская сущьность. За это гнать их за поребрик ссаными тряпками! Верующих с каждым годом все меньше и меньше - уже и нашим, киевским попам, на Мерседесы не хватает. А еще и швейцарские часы надобны, и сауны с монашками...
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Пеца прихожанин мацковского парханата,и делает пиар на церкви,а церковь отделена от государства ,но для Пеца главное засветиться на любой теме
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Це не розкол, москалику. А боротьба українських вірян за свою незалежність від рашки. А ви проти цієї незалежності.
Це не питання віри- а питання державності України (проти якої ви теж проти).
Так що горіть ви в пеклі, москалі!
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Странно это....колька из вражеской секты верещит про раскол. Сначала орда узурпировала славянское православие,присвоила себе права не по чину,а теперь расколотое ими же желает собирать годами....А накуси-выкуси,засранец!
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А може ви краще простий народ спитаєте? Інтелігенцію? А?

Народу плювати на канони чи ієрархію, соц. опитування показують, що більшість українців проти того, щоб наша церква керувалася із макцкви.

Ну і ще один аспект не слід забувати - мовний. Моя покійна бабуся пояснювала перехід в українську церкву тим, що вона там все розуміла, а в московських церквах правлять малозрозумілою і мертвою церковнослов*янською. Блін, чому я маю в церкві стояти і вдумуватися, що ж значить фраза "Даждь нам днесь"????
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Я очень люблю спрашивать представителей РПЦ что означает на церковнославянском
"понева поколику по реце реже мяко". они сразу впадают в ступор, ибо церковнославянский знают в объемах Требника
Фраза проста лодка тихо плывет по середине реки
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Та я теж розумію слов*янську мову, вчився на істфаку, читав старовинні тексти в оригіналі. Але я ставлю себе на місце пересічного українця, який не розуміє половину із того, що співають в церкві на старослов*янській.

Слово Боже має бути доступним і простою зрозумілою мовою...
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В РПЦ краще б пояснили що таке "російська православна армія донбасу"?? Коли САУ під прапором з зображенням Хріста обстрілюють Україну.
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Это называется "пустите нас обратно, мы хорошие"...
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На момент листа Хмельницького в Києві була своя митрополія, яка не підпорядковувалася Москві, а напряму Константинополю. В 1686 цар її ліквідував.
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В Сербии и Болгарии была своя. Это не мешало башибузукам рубить им головы и жечь храмы.
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Але при цьому мусульмани не ліквідували Константинопольський патріархат (султан його податками обклав, але не чіпав), а "братья православниє" ліквідували Київську митрополію.
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А куда смотрел Константинопольский патриархат?
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Ну так вони і сказали, що це незаконно... І зараз навіть Варфоломей про це сказав.

І да, читайте, як Москва собі патріархат добувала і скільки років він був невизнаним ні Константинополем, ні іншими патріархами.
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Філарет невизнаний 25 років, а Московський патріархат був невизнаний з 1448 по 1589, тобто 141 рік...
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А что случилось в 1448? На Грюнвальде уже всех победили,на Угре ещё не простояли,..
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Московия заключила союз с татаромрдвой,которая разрушила настоящий центр православия-в- Киеве.
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Где заключили союз с татарами? В Конотопе? Или в Стамбуле Дорошенко заключал?
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На Владимирское княжение. Киев уже был захвачен Витовтом.
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Ну не те щоб захоплений, а фактично добровільно перейшов під крило Вітовта. Потім разом із литовцями в 1363 вигнали татар - за 20 років до Куликовської битви. І да, Вітовт в 1384 прийняв православ*я.
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Ви краще дайте відповідь на просте питання. Чому греку слухають службу Божу на грецькій, серби - на сербській, болгари - на болгарській, а в Росії, яка захищала їх православ*я, досі немає служб на російській мові????

Православні в різних країнах давно вже перевели служби на мови цих країн, про католиків я мовчу вже.

І тільки РПЦ (ну і наша УПЦ МП) ведуть служби на малозрозумілій церковнослов*янській. Де доступність слова Божого для прихожан???
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Цар не міг нічого ліквідувати, це не в його силі.
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Формально - ліквідував Московський патріархат. Спочатку в 1686 обмежив права і фактично підпорядкували Москві, потім в 1721 - закрив митрополичу кафедру.

АЛЕ! Оскільки Київська митрополія підпорядковувалася тоді Константинополю, а не Москві, то у Москви не було права підпорядковувати її собі і тим паче її ліквідовувати без згоди Константинопольського патріарха. Священники не пішли б на таке порушення канонів без наказу зверху, а тому таки цар Петро доклав до цього руку.
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Це було його самоуправство. Але Константинополь ніколи не визнавав митрополію рос.патріархату на території України.
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Так і я про це.

Тобто мова не йде про надання українській церкві прав, а про відновлення їх.
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Погоджуюсь.
Наші права в нас вкрали як і багато чого іншого.
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Решение будет принято там, где не будет смердить свинособаками и примато-орками.
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"Константинополь никогда не признавал церковной власти Москвы над Украиной."
!!!
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"Не является исключением и пример Москвы, так активно отрицающей право украинских властей заниматься религиозным вопросом. Российское государство инициировало процесс автокефалии русской церкви. Сначала в XV веке не признав законного Киевского митрополита и поставив собственного ставленника на церковную кафедру. В 1467 году был созван собор епископов Московии. Интересно, что инициатором собора стал московский князь Иван III. На этом соборе был окончательно оформлен разрыв отношений между Москвой и Константинополем ...... В том же году была издана специальная грамота патриарха Константинопольского Дионисия, в которой вся Московская церковь отлучалась от церковного общения"
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что то знают непозитивное для себя вот и подготавливают народ к неприятию решения которое будет принято в Константинополе -типа мы украинцы не признаем и сами тут решим как нам жить и скем быть(быть с масквой)
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В заголовке написано только УПЦ и картинка с украинскими флагами. Редактор кликбейтит, что бы больше зашли и только в тексте узнали что речь идет о москальском педриархате?
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НЄ БАМБІТ НАС НЄ РАЗУ!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот нє бамбіт і всьо!!!!!!!!! Представник УПЦ - рішення про автокефалію ухвалюватиметься не в Константинополі і не в Москві - Цензор.НЕТ 4391 Представник УПЦ - рішення про автокефалію ухвалюватиметься не в Константинополі і не в Москві - Цензор.НЕТ 4391 Представник УПЦ - рішення про автокефалію ухвалюватиметься не в Константинополі і не в Москві - Цензор.НЕТ 4391
а то шо ви падумалі шо бамбіт то нано-салют такой.............
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Да совсем паника у мацковского сататана началась . Хреновые дела у них скоро гнать из Украины это сатанинское отродье будем.
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Я, как атеистка, ваще ничего не могу понять. Если это просто бизнес, то нах кацапов из Украины! Шо ваще эти пузатые пуесосы
с капустой в бороде делают в моей стране?!
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Сироты-мильйонэры?!) Бог подаст. Или поддаст!)
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РАБссия против всего что происходит в мире,а в Украине тем более...,Поздравляю Великий Американский Народ с Днём независимости от Британской Короны.4 июля 1776 года США стали Незалежными
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На самом деле московские попы очень не хотят такой жирный кусок бизнеса тереть, в Украине приходов больше чем во всем Мордоре вместе взятом . А все эти чесы про один народ и прочий бед то для бабок со старческим маразмом.
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Це дуже небезпечна заява УПЦ МП (а, фактично РПЦ). Данилевич фактично протипоставив УПЦ МП (РПЦ) - Константинополю. Причім - зневажливо і зверхньо. Наприклад, слова "Константинополь уже не раз таке заявляв", "заяви такого роду", "точка зору патріарха (замість Вселенського Патріарха!) і т.п.
Ця тенденція до того, що Москва збирається самопроголоситися новим центром Православія, свого роду - Третім Римом. Як і в політиці - аргумент сили, і повний ігнор юридичних правил і моралі.


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Значит, Патриарх Константинопольский не признал украинскую автокефалию... Представник УПЦ - рішення про автокефалію ухвалюватиметься не в Константинополі і не в Москві - Цензор.НЕТ 662
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Автокефалию Дайот Священный Синод Константинополя,а не Партриарх Вселенский Варфоломей
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РАБссиянская КГБэшная церковь отделена от государства и самого Плешивого педофила.
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единства, значит, вам хочется от верующих. Ну тогда ладно, нет проблем раз так, сделаем вам единство, это несложно если не как вы, а с Богом. Для этого того и достаточно, что спросить каждого верующего желает ли он и дальше как его к тому понуждают позорить Бога заявлением о том, что Божий Сын Ему не подобен также, как не подобен настоящему отцу блудом нажитый ребенок, ведь именно так попы обучают своих прихожан в то верить и о том говорить, когда объявляют, что у ТРИЕДИНОГО Бога Сын Божий - ДВОЙСТВЕННЫЙ "богочеловек". Желает ли этот верующий при этом считать, что попы и правда исполняют главную заповедь христианства "во всем поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой" в то время как заявляя подобное про Бога и Божьего Сына себе самим ребенка не подобного себе не желают. Вот пусть только каждый прихожанин честно ответит на парочку этих вопросов, как тут же сразу и возникнет нерушимое единство в прозрении на блуд церквей, а уж потом уже можно будет и о томасах говорить.
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В Москве проживает 6 миллионов мусульман РАБссии.Чья Москва?
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Причем мусульмане Москвы открыто говорят : Москва наш город,его строил Хан Менгу-Тимур в 1272 году...Но Рюсские этого не знают типа.... Представник УПЦ - рішення про автокефалію ухвалюватиметься не в Константинополі і не в Москві - Цензор.НЕТ 37
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Сенатор верую знаешь или так вишел?
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Религия Будды самая правильная,остальное от Лукавого....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредставитель УПЦ - решение об автокефалии будет приниматься не в Константинополе и не в Москве
 
 
 
 
 
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