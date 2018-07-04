 Представитель УПЦ - решение об автокефалии будет приниматься не в Константинополе и не в Москве

Как передает Цензор.НЕТ об этом Радио Свобода заявил Николай Данилевич, протоиерей, пресс-секретарь УПЦ МП, комментируя слова Вселенского патрарха Варфоломея о том, что Константинополь никогда не признавал церковной власти Москвы над Украиной.

Протоиерей отметил, что "это не первое заявление такого рода, которое звучало из уст представителей Константинопольского патриархата. Это точка зрения архиереев, патриарха. Но это еще не точка зрения церкви. Точку зрения церкви выражает собор, синод, то есть коллегиальный орган управления церковью".

Тем не менее ошибочно считать, что УПЦ против автокефалии, говорит Данилевич.

"Но в настоящее время решение принято именно такое. Наша позиция - сначала должно быть единство, а затем Томос. Нам нужно преодолеть церковное разделение, раскол, который есть в Украине, здесь. Сейчас пользуются внешние силы этим разделением, которое в украинском православии. В том числе Константинополь пользуется. Все пользуются. Поэтому решение должно быть в Киеве. Не в Константинополе, не в Москве".

Протоиерей также считает, что решение украи нского вопроса может затянуться на годы, в том числе и предоставление Томоса. Но оно, судя по настроениям среди поместных православных церквей, должно быть принято так, чтобы не было нарушено всеправославное единство.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.