 Музей Революции Достоинства получил предписание от ГПУ о запрете строительства, - Пошивайло

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал директор музея Игорь Пошивайло, информирует Цензор.НЕТ. "Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.
Напомним, 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Игорь Пошивайло говорил, что строительство музея предусматривает несколько очередей - мемориальную, которую можно воплотить за два года, и строительство самого музея, что требует больше времени.
28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.
Дурню пишете. Може не все гаразд з проектом, може підрядники владі не вгодили- то інша річ
По процедурі Горбатюк усе вірно зробив. Та зраду з цього таки вичавлять.
Хай краще це буде ідеальний проект, продуманий до дрібниць, а не якась халтура- до чергового дня памяті(
28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло. Источник: https://censor.net.ua/n3074861
Як і дописи в інеті.
А чому? Вірно! Тому що ми уміємо і в мову.
Так что музей не построится.... - думаю души не отомщенной убитой сотни будут мешать....
Не нужен он..... - смотреться будет насмешкой.... "Как все здорово начиналось и как нас потом всех жестко нае--ли"...
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В українців усе гаразд
Изучайте матчасть перед комментированием.
Источник: https://censor.net.ua/n3074861
Как нам всем известно, Петра Порошенко обвиняют в тяжелейших преступлениях не только против украинцев, но и против американцев и европейцев, которых он успешно обворовывал 4 года подряд прикрываясь агрессией Путина.
За 4 года Порошенко разрушил страну, расколов ее на части. 70% украинцев живут за чертой бедности, 1,9 миллиона без крыш над головой. Каждый второй украинец болеет, не имея возможности лечится. При этом банда захватившая власть в стране является самой богатой «властью» на всем европейском континенте. Каждый второй украинский депутат миллионер! Каждый министр миллионер! Президент миллиардер, группировки раздирают страну…
Влаштуй революцію))
Подивлюся на твої потуги- фотки скинь при нагоді)))
Небесна сотня раду не штурмувала і не збиралась, якщо не знаєш, то хоч в інеті почитай, дебіл
Это что дальтонизм или приспособленчество?
Не перекручуй. Маніпулятор хрєнов))
Я казала, що Небесну сотню ти не маєш права використовувать для своїх примітивних спекуляцій
Власть, конечно мы сменили, но она какая то для своих, не для людей.
Яку "раду" не штурмувала?
Краще вечерю б йшла готувати, їїй-Богу...
Кожна кухарка - иксперд.
Я навіть знаю кого він мав на увазі під "алкаши с потерей памяти"
Жили б ми зараз з вітюшою і вовою в тайожному союзі.. і горя б не знали
ТАК ?
Якщо обираєте першу Ж, то можете їхати і спробувати в Крим або Дамбас.
Вітя, вєрнісь !
Запощу їм кліпець. Нехай згадують )))
АстанАвитесь, Вите нада выйти
https://www.youtube.com/watch?v=4yG7_JphpD8
Але бач як воно сталось.
04.07.2018 21:22
То вали і спасай крим! В тебе ж там братело і нерухомість))) Чи хтось має за твою хату переживати, доки ти тут "патріотичні" лозунги строчиш.
І я знаю про що говорю.
Он народ готовий проміняти незалежність на дешеві ціни. Вже за яніком сумує.
А потім стогне від ярма чужинців. Йолопи.
І Шевченко на це вказував і Бандера, але розуму не додалось.