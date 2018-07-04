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Все про:ГПУ (8740) запрет (1259) музей (474) строительство (1540) Пошивайло (5)

 Музей Революции Достоинства получил предписание от ГПУ о запрете строительства, - Пошивайло

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал директор музея Игорь Пошивайло, информирует Цензор.НЕТ. "Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.

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Напомним, 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Игорь Пошивайло говорил, что строительство музея предусматривает несколько очередей - мемориальную, которую можно воплотить за два года, и строительство самого музея, что требует больше времени.

28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.

Также читайте: Киевсовет своим решением подтвердил создание музея на Почтовой площади

Источник: https://censor.net.ua/n3074861
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Революция Достоинства открыла народу Украины путь к забастовкам.
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Не згодна. Владі дуже вигідно піаритись на такому.
Дурню пишете. Може не все гаразд з проектом, може підрядники владі не вгодили- то інша річ
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Ні. Заборонили на його місці будь-які дії, що можуть зашкодити слідству та суду (в подальшому).
По процедурі Горбатюк усе вірно зробив. Та зраду з цього таки вичавлять.
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Я б якщо чесно, не поспішала з музеєм!
Хай краще це буде ідеальний проект, продуманий до дрібниць, а не якась халтура- до чергового дня памяті(
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Проект вже є.
28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло. Источник: https://censor.net.ua/n3074861
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Для таких як ти буде побудована фанерна Евпаторія і ти разом з іньшими будеш приймати участь у реконструкціі подій відпочинку на морі. Музей Революції Гідності отримав припис від ГПУ про заборону будівництва, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 5223
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Семене Семеновичу, ну Ви ж особисто мене ( як форумчанина) не перший рік знаєте і могли вже бачити спроби деяких форумчан мене вчити мови. Якось їх бажання щезає десь за ( плюс-мінус) півгодинки спілкування.

А чому? Вірно! Тому що ми уміємо і в мову.
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"Музей Революции Достоинства" - не получилось революции и с достоинством сейчас не очень...

Так что музей не построится.... - думаю души не отомщенной убитой сотни будут мешать....

Не нужен он..... - смотреться будет насмешкой.... "Как все здорово начиналось и как нас потом всех жестко нае--ли"...
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то ти тоже кажи за себе! миротворец, пля Музей Революції Гідності отримав припис від ГПУ про заборону будівництва, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 8975
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скоріше в воду пернув, а не сказав. власне, як завжди
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У кого достоинства никогда не было, у того оно никогда и не появится. Музей Революции Достоинства получил предписание от ГПУ о запрете строительства, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 1903
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ну, якщо ти вважаєш великою достойністю бути лялькою в руках тих, хто рвався до влади любою ціною, то можливо ти і правий , але краще розкажи це тим, яким в судах замість справедливого рішення видають фількіну грамоту, киваючи на покладені до кишені долари, розкажи це тим, хто в пошуках правди оббивають пороги прокуратури, Кабміну, Верховної Ради, Адміністрації, розкажи це ти, хто на лікування вимолює гроші під магазинами, в той час які куди більші суми наші можновладці пропивають на курортах за бугром, розкажи це тим, кому ціни на комунальні послуги підвищують, у той час як високопосадовці десятками а то й сотнями тисяч гривень зарплати отримують. Вату потрібно спочатку прибрати з власної голови, пане.
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Це у вас з гідністю походу слабо?)
В українців усе гаразд
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Предписание на запрет вынес департамент спецрасследований Генпрокуратуры, который возглавляет Горбатюк. А он в контрах с Луценко.
Изучайте матчасть перед комментированием.

Источник: https://censor.net.ua/n3074861
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Більшість цих "коментаторів" далі заголовка і не заглядають.
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вирішив перед поїздкою в Крим самовбитись ? Музей Революції Гідності отримав припис від ГПУ про заборону будівництва, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 8570
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а классно над тобой измываются все кому не лень в каждой теме
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сегодня День беркута .я примерно и ожидал такой плевок от винницких барыг
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Алкаш главный и прокугол,жо полиз перданул что больше никаких переворотов и леворуций недопустит
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Ну это ж не "свечка" двадцатиэтажная с которой можно на откатах поживиться. У югика все налажено.
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Политические эксперты и Западные политологи в один голос говорят, что американское правосудие уже начало действовать в интересах обворованных американских налогоплательщиков против Петра Порошенко, что неминуемо приведет к посадке главаря преступной группировки.

Как нам всем известно, Петра Порошенко обвиняют в тяжелейших преступлениях не только против украинцев, но и против американцев и европейцев, которых он успешно обворовывал 4 года подряд прикрываясь агрессией Путина.

За 4 года Порошенко разрушил страну, расколов ее на части. 70% украинцев живут за чертой бедности, 1,9 миллиона без крыш над головой. Каждый второй украинец болеет, не имея возможности лечится. При этом банда захватившая власть в стране является самой богатой «властью» на всем европейском континенте. Каждый второй украинский депутат миллионер! Каждый министр миллионер! Президент миллиардер, группировки раздирают страну…
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Небесная сотня займет почетное место в музее, который будет создан, когда Украина, а точнее ее правительство станет народным и для народа. Пока, к сожалению, эта сотня бы снесла эту Раду и АПЛ в едином порыве, еще и с большим желанием.
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Тобі хтось дав повноваження щось казати від імені Небесної Сотні?
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Правильно он сказал, давно пора эту всю шушеру вместе с тобой гнать с Украины.
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А хто тобі заважає- виходь завтра на майдан!
Влаштуй революцію))
Подивлюся на твої потуги- фотки скинь при нагоді)))
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А ты шо будешь делать в это время, перед компом воевать, вояка диванная.
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Ти за померлих не розписуйся- ідійолог сраний!
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Ну да, все кто против Пети, все агенты кремля. Музей Революції Гідності отримав припис від ГПУ про заборону будівництва, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 1416
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Заткни пельку, або іди під Раду і штурмуй! Сам особисто.
Небесна сотня раду не штурмувала і не збиралась, якщо не знаєш, то хоч в інеті почитай, дебіл
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Мне очень не нравится, что кому то, происходящее у нас нравится.
Это что дальтонизм или приспособленчество?
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Я що казала, що мені це подобається?
Не перекручуй. Маніпулятор хрєнов))
Я казала, що Небесну сотню ти не маєш права використовувать для своїх примітивних спекуляцій
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В чем я не прав или ты думаешь что народ радуется каждому Ротердаму +, зная что в кармане будет минус?
Власть, конечно мы сменили, но она какая то для своих, не для людей.
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шо ви, пані, так волаєте! Аж у вухах дзвенить...
Яку "раду" не штурмувала?
Краще вечерю б йшла готувати, їїй-Богу...
Кожна кухарка - иксперд. Музей Революції Гідності отримав припис від ГПУ про заборону будівництва, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 9684
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Эта банда уже нахапала и скоро свалит,как свалил жиденыш кролик.
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А революции никакой не было, одно быдло Витя ушло, другое Петя пришло. Только жалко потерянных жизней из за этих двух уебков,
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зато остались продавцы вантузов - алкаши с потерей памяти...)))
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та шо ви! це ж цілий "алєкс" з пріятного общєнія))))
Я навіть знаю кого він мав на увазі під "алкаши с потерей памяти"
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От жеж Петя.. Майдан замутив за американськи коржики
Жили б ми зараз з вітюшою і вовою в тайожному союзі.. і горя б не знали
ТАК ?
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Шо по первому сценарию в жопе были бы, шо сейчас в жопе, короче кругом как ни крути одна жопа.
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Та нє, я за перспективу.
Якщо обираєте першу Ж, то можете їхати і спробувати в Крим або Дамбас.
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А перспективы с трусливым и продажным Сетей к сожалению ию ещё печальное чем в Овощем. Там хотя бы присвоено тствовал шкурный интерес который совпадал с интересами страны. А Петя просто мародёров без совести чести и Родины.
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да они за Овощем скучают - только не признаются...\стеснительные...)))\
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Мабуть Музей Революції Гідності отримав припис від ГПУ про заборону будівництва, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 9693
Вітя, вєрнісь !
Запощу їм кліпець. Нехай згадують )))
АстанАвитесь, Вите нада выйти
https://www.youtube.com/watch?v=4yG7_JphpD8
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ну , ти б точно сиділа в свому сєвасє і щебетала б по кацапськи))) а не гнала би на форумі про "всіх в окопи на защіту крима і данбаса"! Музей Революції Гідності отримав припис від ГПУ про заборону будівництва, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 7012 де я збрехав?
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На морі би купалась, заробляла по кілька тис. у.е.
Але бач як воно сталось.
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Думаешь на тебя кто то клюнул бы, ну на плечевую за пачку сигарет может еще згодилась бы.
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П.С. О, а я шо казав?
04.07.2018 21:22


То вали і спасай крим! В тебе ж там братело і нерухомість))) Чи хтось має за твою хату переживати, доки ти тут "патріотичні" лозунги строчиш.
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Сам вали. Ти ж з Дамбасу, потомствєнний шахтьор. Йди рятуй.
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я ще тільки не був дурним на форумах з тобою обговорювати зідки я. Шкода, що в моє рідне місто така непотріб напхалась. І не випреш палками тепер.
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Не бренькай. Не може бути російськомовний хлоп родом з цього міста.
І я знаю про що говорю.
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Пригрівся тут на Волині і вже вказівки роздає. Ти ба яке..
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ми і зараз не знаємо горя, Ксеніє, чи не так? От для повного нашого щастя в Україні піднімають ціни на газ, електрику, воду. Від великого щастя мільйони наших співвітчизників за бугор подались в пошуках кращої роботи. Які ми ощасливлені благодаттю від нових власників України.
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Знаємо. Але це краще ніж неволя під смердячим лаптем.
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Краще, Ксеніє скажи, в які часи українці та не були під "лаптем" чи то польським, чи російським, чи австрійськім. А причина банальна - пасивність народу та те, що маланець в наших головах сидить.
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І не тільки це.
Он народ готовий проміняти незалежність на дешеві ціни. Вже за яніком сумує.
А потім стогне від ярма чужинців. Йолопи.
І Шевченко на це вказував і Бандера, але розуму не додалось.
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на жаль деякі "утілізовані ватники" це не розуміють, якщо звичайно не розуміють, бо можливо спеціально грають для тих, хто цю нещасну Україні віджав в одного клану, щоб вона перейшла до іншого клану.
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действительно, памятник в стиле марксизма-гитлеризма может и поможет бабла намыть, да зато позора с ним не оберешься из-за того, что страдальцы гигантизма забили на идею народа Украины, всех его поколений, за которую погибали настоящие украинцы на Майдане и вообще везде, где Украину отстаивали. Пока народную идею Майдана не озвучите не лезьте с памятниками и музеями, не позорьте светлую память.
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тільки би ви пане марксизм не чіпали, якщо не маєте поняття що воно таке. А мати думку з чужих губ - багато розуму не потрібно. Візьміть Маркса, Енгельса почитайте , а потім розказуйте погані вони чи добрі.
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Я как ни революции ни достоинства не увидел. То что произошло в Киеве зимой2013-14 Годов привело страну на грнь существования к власти пришли мародёры и проходимцы и теперь тем кто их привёл к власти нужно ещё и музей создать ????? Как говорит одна пословица,если суждено человеку умереть не своей смертью пусть лучше он утонет. Лет чшая память тем кто умер зимой в Киеве это забвение общества и память близких . Это лучше чем проклятия чужих и незнакомых.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМузей Революции Достоинства получил предписание от ГПУ о запрете строительства, - Пошивайло
 
 
 
 
 
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