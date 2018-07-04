 Музей Революции Достоинства получил предписание от ГПУ о запрете строительства, - Пошивайло

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал директор музея Игорь Пошивайло, информирует Цензор.НЕТ. "Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.

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Напомним, 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Игорь Пошивайло говорил, что строительство музея предусматривает несколько очередей - мемориальную, которую можно воплотить за два года, и строительство самого музея, что требует больше времени.

28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.

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