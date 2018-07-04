 С начала года отражено более 50 кибератак, некоторые из которых опаснее вируса Petya-A, - замглавы СБУ Фролов

Об этом заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов в среду во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этом году наши специалисты отразили более 50 кибератак различной степени мощности, последствия некоторых из которых могли быть гораздо хуже, чем от вируса Petya-A ... На протяжении пяти месяцев 2018 года Службой безопасности Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет ресурса с целью дестабилизации социально-политической ситуации в стране", - сказал Фролов.
Вместе с тем, на вопрос председателя комитета Сергея Пашинского, имеет ли СБУ доказательства, что именно с территории РФ осуществляются соответствующие атаки, Фролов ответил, что в конце прошлого года служба выявила большинство российских ip-адресов. Сейчас же, уточнил заместитель председателя СБУ, ситуация несколько изменилась: зафиксировано больше ip-адресов из стран Европейского Союза.
Кроме того, Фролов сообщил, что в 2017 году зарегистрировано 43 уголовных производства и вынесено 36 обвинительных приговоров по киберпреступлениям.
"В текущем году уже зарегистрировано 24 уголовных производства и уже есть 15 человек, которым объявлено о подозрении", - уточнил замглавы СБУ.
Он также сообщил, что около 20% населения Украины продолжает пользоваться запрещенными сетями ВКонтакте и Одноклассники. При этом, по его словам, непосредственно из Российской Федерации администрируется около 50 сообществ антиукраинского направления ВКонтакте и около 70 - в Одноклассниках.
Зрозуміло, це простий збіг. Але результат суботнього матчу тепер цікавий подвійно.
03.07.2018 Аллан Левитов 1--- недорогенькі, новости, победы, прайм, прайм-тайм, СМИ, телевидение, фейки
Почти незамеченными проходят наши успехи на фронте.
Тут - поджали оккупантов на 2 километра.
Там - освободили Золотое-4.
Там - закрепились на новых позициях, отвоевали у врага километр.
Вы видели эти новости на первых полосах? Чтобы про них кричали в эфирах в прайм?
А я вот помню фейк про "слитое Зайцево" (прювет, Мирослав Гай).
Помню, как "источникам Корбана стало известно про слитый Мариуполь" (осень 2015).
Помню "секретные пункты Минских договоренностей, согласно которым после ухода Коломойского Днепр и область отдадут ДНР".
Помню "план Мореля".
И "Моторолу в Верховной Раде" (здравствуй, Шрайк, да блестит твоя лысина в веках).
Ох, как же про это все верещали #недорогенькі.
А о победах, о ХОРОШЕМ, о позитиве - две строчки. В графе "прочее". Чтоб тихо. Неважно. Отметились и забыли.
Вывод из этого напрашивается только один.
Это. Не наши. Сми.
Потому, каждый раз, смотря "украинские" новости, представляйте, что вы смотрите российские.
А лучше - не смотрите их вовсе.
Заявить можно шо угодно, а вот предоставить убедительные доказательства - получается не у всех. У бритов почему-то получается, а у сбУ - никак.
После концерта с Бабченко (от которого я чуть инфарк не заработал), всё меньше и меньше веры остаётся к сбУ. Все эти их перемоги сильно напоминают рехформы шоколадной власти: куча пиара, заяв, фанфар... а в реале - всё хуже и хуже (из раскрытых дел всё какая-то мелкота или просто подставы).
Не верю. Таким же путём идут тАвАрищи как и авкавские Арлы - больше всякого спама в СМИ, больше болтовни, хвальки себя родимого, медальки, машины... и ни одного убедительного доказательства и разъяснения общественности за четыре года ( четыре года, Карл, они нас кормят собственными заявлениями, в основном вылавливая мелких наркош и прочий гоповатый сброд!!!).
Я вот тоже могу сказать, что отразила 48 кибератак. Говорите и вы , нааывается.