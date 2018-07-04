 С начала года отражено более 50 кибератак, некоторые из которых опаснее вируса Petya-A, - замглавы СБУ Фролов

Об этом заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов в среду во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году наши специалисты отразили более 50 кибератак различной степени мощности, последствия некоторых из которых могли быть гораздо хуже, чем от вируса Petya-A ... На протяжении пяти месяцев 2018 года Службой безопасности Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет ресурса с целью дестабилизации социально-политической ситуации в стране", - сказал Фролов.

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Вместе с тем, на вопрос председателя комитета Сергея Пашинского, имеет ли СБУ доказательства, что именно с территории РФ осуществляются соответствующие атаки, Фролов ответил, что в конце прошлого года служба выявила большинство российских ip-адресов. Сейчас же, уточнил заместитель председателя СБУ, ситуация несколько изменилась: зафиксировано больше ip-адресов из стран Европейского Союза.

Кроме того, Фролов сообщил, что в 2017 году зарегистрировано 43 уголовных производства и вынесено 36 обвинительных приговоров по киберпреступлениям.

"В текущем году уже зарегистрировано 24 уголовных производства и уже есть 15 человек, которым объявлено о подозрении", - уточнил замглавы СБУ.

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Он также сообщил, что около 20% населения Украины продолжает пользоваться запрещенными сетями ВКонтакте и Одноклассники. При этом, по его словам, непосредственно из Российской Федерации администрируется около 50 сообществ антиукраинского направления ВКонтакте и около 70 - в Одноклассниках.