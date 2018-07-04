 Порошенко отметил государственными наградами 20 сотрудников Нацполиции

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с преступностью, высокий профессионализм" Порошенко наградил:

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