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 Политика Украины
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Все про:награда (1068) Нацполиция (7732) Порошенко (15069)

 Порошенко отметил государственными наградами 20 сотрудников Нацполиции

По случаю Дня Национальной полиции президент Украины Петр Порошенко наградил ряд полицейских государственными наградами.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с преступностью, высокий профессионализм" Порошенко наградил:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская полиция приближается к европейским стандартам, - Порошенко

  • орденом "За мужество" III степени - 5 сотрудников полиции, в т.ч. 2 посмертно.
  • оредном Данила Галицкого - 3 сотрудников полиции,
  • медалью "За безупречную службу"  III степени - 8 полицейских,
  • медалью "Защитнику Отчизны" - 3 полицейских,
  • медалью "За спасенную жизнь" - 1 полицейского

    Также читайте: Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/n3074857
 
 
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Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое ,только они не право а вороохранители ...
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Ах судариня, скажитє, почєму же...
Сьогодні відбулася зустріч П. Порошенка з представникаи бізнес-асоціацій та бізнес спільноти, але, такий ресурс, як Цензор її не помітив...
А дарма, там було чимало цікавого!
https://tverezo.info/post/61655

Критичної маси "зради" не набираєься, холєрна мать! Іцик Клопомойський фінансування уріже!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко отметил государственными наградами 20 сотрудников Нацполиции
 
 
 
 
 
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