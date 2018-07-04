 Порошенко отметил государственными наградами 20 сотрудников Нацполиции

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с преступностью, высокий профессионализм" Порошенко наградил:
- орденом "За мужество" III степени - 5 сотрудников полиции, в т.ч. 2 посмертно.
- оредном Данила Галицкого - 3 сотрудников полиции,
- медалью "За безупречную службу" III степени - 8 полицейских,
- медалью "Защитнику Отчизны" - 3 полицейских,
- медалью "За спасенную жизнь" - 1 полицейского
Сьогодні відбулася зустріч П. Порошенка з представникаи бізнес-асоціацій та бізнес спільноти, але, такий ресурс, як Цензор її не помітив...
А дарма, там було чимало цікавого!
https://tverezo.info/post/61655
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