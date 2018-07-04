 Украина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, докладывая во время парламентских слушаний, посвященных выполнению Украиной международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он отметил, что речь идет как об усилении засух, увеличение продолжительности жарких периодов (так называемых "волн жары"), так и о повторяемости и увеличении интенсивности гроз, града, шквалов.

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"Достаточно вспомнить последний месяц, когда в Карпатах выпал снег, а сильные ливни вызвали наводнения на Прикарпатье и в очередной раз нанесли большой ущерб людям, которые там проживают. То есть изменение климата несет угрозы для здоровья населения и состояния экосистем и приводит к значительным экономическим потерям. Видимо, в Украине нет ни одной сферы жизнедеятельности человека, который бы не испытала влияние в связи с изменениями климата", - пояснил министр.

Он также привел данные Украинского гидрометеорологического центра, согласно которым повышение средней годовой температуры воздуха в Украине на конец 2017 года составило 1.1°С, превышающей повышение глобальной температуры. "В последние годы в Украине почти вдвое возросла повторяемость дней с максимальными температурами летом, превышающих 35 и даже 40°С. Это уже категория экстремальных погодных явлений", - резюмировал Остап Семерак.

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В то же время он отметил, что в Украине только начинает формироваться новая климатическая политика и именно с этой целью наше государство одной из первых в Европе подписала и ратифицировала Парижское климатическое соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу.

"Этот документ закладывает не только новые доктрины климатической политики, но и финансовые инструменты для противостояния климатическим изменениям почти всех стран мира. К сожалению, для большинства украинский климатическая политика пока является чем-то абстрактным. Для ее успешной реализации нужна политическая воля на принятие одновременных решений во всех секторах экономики, включая энергетику, промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, землепользование, а также сохранения и воспроизводства экосистем", - резюмировал министр экологии и природных ресурсов.

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Напомним, первый в Украине экологический бот начал свою работу 4 июля. Программу презентовали министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и cоздатели программы – активисты Save Dnipro. Программа собирает ряд экологических данных. В частности она позволит получать в режиме реального времени информацию об обновлении записей в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВД), куда поступают данные от субъектов хозяйственной деятельности о намерении осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и т.п.). Кроме того, экобот мониторит обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные по субъектов ведения хозяйства с налоговым долгом.