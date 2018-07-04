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 Политика Украины, Общество
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Все про:климат (63) погода (2452) Семерак (285) Минэкологии (167)

 Украина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак

Погодные аномалии, зафиксированные в Украине в последние годы, подтверждают наличие негативных процессов изменения климата.

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, докладывая во время парламентских слушаний, посвященных выполнению Украиной международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он отметил, что речь идет как об усилении засух, увеличение продолжительности жарких периодов (так называемых "волн жары"), так и о повторяемости и увеличении интенсивности гроз, града, шквалов.

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"Достаточно вспомнить последний месяц, когда в Карпатах выпал снег, а сильные ливни вызвали наводнения на Прикарпатье и в очередной раз нанесли большой ущерб людям, которые там проживают. То есть изменение климата несет угрозы для здоровья населения и состояния экосистем и приводит к значительным экономическим потерям. Видимо, в Украине нет ни одной сферы жизнедеятельности человека, который бы не испытала влияние в связи с изменениями климата", - пояснил министр.

Он также привел данные Украинского гидрометеорологического центра, согласно которым повышение средней годовой температуры воздуха в Украине на конец 2017 года составило 1.1°С, превышающей повышение глобальной температуры. "В последние годы в Украине почти вдвое возросла повторяемость дней с максимальными температурами летом, превышающих 35 и даже 40°С. Это уже категория экстремальных погодных явлений", - резюмировал Остап Семерак.

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В то же время он отметил, что в Украине только начинает формироваться новая климатическая политика и именно с этой целью наше государство одной из первых в Европе подписала и ратифицировала Парижское климатическое соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу.

"Этот документ закладывает не только новые доктрины климатической политики, но и финансовые инструменты для противостояния климатическим изменениям почти всех стран мира. К сожалению, для большинства украинский климатическая политика пока является чем-то абстрактным. Для ее успешной реализации нужна политическая воля на принятие одновременных решений во всех секторах экономики, включая энергетику, промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, землепользование, а также сохранения и воспроизводства экосистем", - резюмировал министр экологии и природных ресурсов.

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Напомним, первый в Украине экологический бот начал свою работу 4 июля. Программу презентовали министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и cоздатели программы – активисты Save Dnipro. Программа собирает ряд экологических данных. В частности она позволит получать в режиме реального времени информацию об обновлении записей в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВД), куда поступают данные от субъектов хозяйственной деятельности о намерении осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и т.п.). Кроме того, экобот мониторит обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные по субъектов ведения хозяйства с налоговым долгом.

Источник: https://censor.net.ua/n3074856
 
 
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Так. Зміни погоди досить помітні.
Як мені розповідали раніше на Волині помідори не дозрівали, а зараз кавуни дині садять.
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Да норм! Тепер в селі кавуни ростуть! А то раніше крисяни приїдуть і міняють 1кг кавуна на 2 кг картоплі! Украина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак - Цензор.НЕТ 768
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Ростуть, але не такі як херсонські чи запорізькі. Украина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак - Цензор.НЕТ 6396
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Хех...Ти би бачила які кавуни повиростали! Кавун сам продовгувастий як диня але в 5 разів більший..І салатового кольору.І солодкий! Думали що то гарбузи повиростали такі.
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...я їх до льоху поносив ,а вони гади погнили через 2 тижні. Може через сирість чи що.
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Бо це літо дуже схоже на південне.
Можливо так вже і далі буде.
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Так же ж добре. Не доведеться возити баржами по Дніпру з Херсону.))
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Люди садять для себе не на продаж. Сюди як і раніше ягідки привозять з півдня.
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Таки да. Вцьому році оброкос вродило як грязі, за всі роки. По 8-10 гривень продають.
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Украина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак

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ну же...договаривай.... " и только одному человеку под силу с этим бороться!...одной партии! " Украина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак - Цензор.НЕТ 9408
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Парижское климатическое соглашение...
Да всем наср@ть на него! Углеводородов добывают и сжигают всё больше и больше, новые газопроводы, СПГ-LNG терминалы строят. Арктический шельф исследуют и осваивают. Наращивают выпуск бензиновых авто.
Один Илон Маск только внёс существенный вклад в борьбу с углеводородным промышленным монстром-автопромом. Недавно автоконцерн Тесла моторс наконец преодолел планку выпуска 5000 автомобилей Модэл 3 в неделю, с чем можно его поздравить! Многие уже не верили в успех, но не Илон, он не опускал рук, и вот первый успех! Это уже серьезный объем автопродукции, способный изменить расклад сил на авторынке. Арабские шейхи и российские олигархи идут в жопу.
Кажется борьба с выбросами больше нужна одному человеку, чем человечеству.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина уже испытывает последствия климатических изменений, это и усиление засух, и увеличение интенсивности осадков, - Семерак
 
 
 
 
 
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