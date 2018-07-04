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 Политика Украины
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 Сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты среди депутатов ВР, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что среди депутатов ВР находится 17 будущих кандидатов в президенты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Еще один коллега-депутат заявил, что будет участвовать в президентской гонке. На сегодняшний день я насчитала 17 кандидатов в президенты лишь среди депутатов ВР, и это еще не вечер. Думаю, нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями. Но разнообразие - это и есть демократия): Нам бы еще немного больше ответственности и профессионализма от политиков, и особенно ~ кандидатов на высокие должности".

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Источник: https://censor.net.ua/n3074853
 
 
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Пупкин,так ты тоже баллотируешься? Партия называется *Алконавты запоребрика*?
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Я же говорил, что Ирке делать нех-н!
Это же как надо скучать и томиться, что бы считать в зале кандидатов, а потом еще и с трибуны об этом бла-бла!
Наверно если б камер не было, то депутаты еще и "передергивали", а бабы лифчики с труселями меряли!
Кокс принимают за колоннами - это уже всем известно!
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На манеже всё те же ))) Ты эту фотку уже 4(!!!) года суешь даже в статьях о погоде. Методички явно устарели (
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Сергей Гайдай
1 июля в 17:36 ·

«Безвиз без высокого уровня жизни, чтобы иметь средства для путешествий, без возможности зарабатывать и реализовывать себя в Украине для миллионов трудовых мигрантов.
Армия без побед и без освобождения оккупированных территорий, с Илловайским и Дебальцевскими котлами, с коррупцией в снабжении, с преследованием неугодных ветеранов, добровольцев и волонтёров.
Увеличение квот на рідну мову в СМИ, без устранения позорной практики вмешательства и давления администрации президента на СМИ.

Нет смысла презентовать небольшую часть от необходимого, которая теряет смысл без всего остального. Когда все это пытаются превратить в заслуги - выставленные на билбордах, это вызывает не лояльность - а раздражение и разочарование.
Есть большая разница между тем, что может себе позволить заявлять политик, который ещё только добивается власти и тем, что говорит тот, кто эту власть уже получил»
Из книги «Что нужно знать политикам о наружной рекламе»Сьогодні я нарахувала 17 кандидатів у президенти серед депутатів ВР, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5030Сьогодні я нарахувала 17 кандидатів у президенти серед депутатів ВР, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7094
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Не переживай, Ира. Не всё ли равно кого вылизывать.
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Нормально так президент-олигарх проводит президентскую компанию за государственный счет. Жадность барыги не знает границ.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Мають гроші, хочуть засвітитись в списках кандидатів.
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на півроку усіх кандидатів в окопи- най там виробляють тактику та стратегію для закінчення війни- повний список - скільки перерахували на війну із власноі кишені детектор брехні- чий крим і чи срассія агрессор а тоді най подають заявку- уюльці- окоремий окоп а то ще в декрет піде....
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Люлю в Президенты --на инвалидном кресле марки Лексус -- Выберем ее сегодня -- она всем даст завтра -- каждому штаны от Луи Виттон , лабутены обязательно и всем по куску ХАМОНА .... А кому не хватит добавит просто так ..... в Загородной вилле ,которой у нее нет ...
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90% это кандидатов исключительно на х...А оставшиеся исключительно кандидаты на посадку, вместе с депутатами.
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Придумали новый способ фальсификации. 161 кандидат из них 100 Тимошенко и по 20 Гриценков, Вакарчуков и Зеленских.
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Уууу! Як всі хочуть бути Петриком...
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вальцманат присосался к Украине, дожирает ее....
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to Tatyana, пардон, Таньке-облигации. Ваш кремлёвский НЕ-барыга просрал китайцам весь Дальний Восток, и ничего, Таньки-Аблигации проглотили, радуются. Учи китайский вместе со своими лишнехромосомными, а не шастай по чужим сайтам. А то и до социальной пенсии не дошкандыбаешь, китайцы народ серьёзный-кого на свалку, а кого и работать заставят.
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Эта Геращенко говорит бред - немножко ответственности . немножко какого то професионализма = это фсё туфта . = Должна быть снята всякая неприкосновенность с депутатов , должна быть введена растрельная статья для ублюдков корупционеров , все чиновники должны проходить полиграф
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О! Ещё Аблигации лишнехромосомные на украинском сайте воняют. Брысь, под кремлёвскую стену вместе со своим недофюрером вонять, там чухоцы к вони привычные, за благоухающих сойдёте.
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и яке її собачє діло ...хоч 100 кандидатів
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Ты посчитай тварь,сколько ваша банда людей угробила за четыре года ....
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Хабалка шоколадная, захлопни уже своё вонючее отверстие спереду на лице!
Ты уже так глубоко засунула себя саму в анус своему шоколадному боху, шо уже токо босоножки твои из его жопы торчат!
На примере этой соевой фурии, мы можем наблюдать деградацию некогда вполне приятной женщины в вонючую политическую прокладку.
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Переживает ирка,вдруг на выборах облом...какому хозяину прислуживать и пылинки сдувать.
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почему бы и нет?или это только для будкостроителя?
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Джокер................................................................................................................................................. Сьогодні я нарахувала 17 кандидатів у президенти серед депутатів ВР, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8746
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты среди депутатов ВР, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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