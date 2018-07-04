 Сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты среди депутатов ВР, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Еще один коллега-депутат заявил, что будет участвовать в президентской гонке. На сегодняшний день я насчитала 17 кандидатов в президенты лишь среди депутатов ВР, и это еще не вечер. Думаю, нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями. Но разнообразие - это и есть демократия): Нам бы еще немного больше ответственности и профессионализма от политиков, и особенно ~ кандидатов на высокие должности".

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