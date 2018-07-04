 Сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты среди депутатов ВР, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Еще один коллега-депутат заявил, что будет участвовать в президентской гонке. На сегодняшний день я насчитала 17 кандидатов в президенты лишь среди депутатов ВР, и это еще не вечер. Думаю, нас ждет не бюллетень, а рулон с фамилиями. Но разнообразие - это и есть демократия): Нам бы еще немного больше ответственности и профессионализма от политиков, и особенно ~ кандидатов на высокие должности".
18!
19!
Это же как надо скучать и томиться, что бы считать в зале кандидатов, а потом еще и с трибуны об этом бла-бла!
Наверно если б камер не было, то депутаты еще и "передергивали", а бабы лифчики с труселями меряли!
Кокс принимают за колоннами - это уже всем известно!
1 июля в 17:36 ·
«Безвиз без высокого уровня жизни, чтобы иметь средства для путешествий, без возможности зарабатывать и реализовывать себя в Украине для миллионов трудовых мигрантов.
Армия без побед и без освобождения оккупированных территорий, с Илловайским и Дебальцевскими котлами, с коррупцией в снабжении, с преследованием неугодных ветеранов, добровольцев и волонтёров.
Увеличение квот на рідну мову в СМИ, без устранения позорной практики вмешательства и давления администрации президента на СМИ.
Нет смысла презентовать небольшую часть от необходимого, которая теряет смысл без всего остального. Когда все это пытаются превратить в заслуги - выставленные на билбордах, это вызывает не лояльность - а раздражение и разочарование.
Есть большая разница между тем, что может себе позволить заявлять политик, который ещё только добивается власти и тем, что говорит тот, кто эту власть уже получил»
Из книги «Что нужно знать политикам о наружной рекламе»
Ты уже так глубоко засунула себя саму в анус своему шоколадному боху, шо уже токо босоножки твои из его жопы торчат!
На примере этой соевой фурии, мы можем наблюдать деградацию некогда вполне приятной женщины в вонючую политическую прокладку.