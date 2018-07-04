 Подозреваемый в госизмене Рубан просит включить его в списки на обмен от "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил сам адвокат.
Как известно, 25 июня 2018 Рубан написал отказ от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова. И выразил желание, чтобы его защищал Валентин Рыбин, который специализируется на защите сепаратистов и россиян. Уже на заседании 25 июня Рубана представлял в суде Рыбин.
Тогда суд продлил содержание под стражей Рубану на 2 месяца.
Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 вблизи линии разграничения в Донбассе на контрольно-пропускном пункте "майорских".
По данным СБУ, в машине, которой управлял Рубан, были артиллерийские мины, гранаты, противотанковые гранатометы и другое оружие, которое хотели применить для терактов в Киеве.
Утром 9 марта Шевченковский суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца без права на залог.
Рубану инкриминируют нарушение статей Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием и подготовки теракта. В тексте подозрения говорится, что Рубан готовил покушение на президента, глав МВД и СНБО.
Вони ж із Надійкою справжні патріоти, а тут якесь Дно Ен Ер - то певне пси Авакова так над ним познущались , що останні мізки відбило (
по 111-й.
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих - начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала огневая активность в районе посёлков по фасу города и высот. Спала ненадолго. Уже спустя полторы недели началось «веселье» в полосе ответственности у 24-й, особенно жёстко было возле Южного и дефиле речушки Железной. Там у ВСУ были потери и достаточно тяжёлые встречные бои, работали по посёлку миномёты и САУ. Убыла на ротацию 80-я, убыли артиллеристы - дежурные ротации идут своим чередом. Россияне откатали политическую дежурную программу, включая заявления Путина о том, что Украина потеряет свою государственность в случае попытки силового решения конфликта во время ЧМ. Украинцы также не остались в долгу устами министра внутренних дел, пообещав зачистить «республики» полицейскими силами. Оба заявления из разряда ненаучной фантастики, но надо же что-то говорить. Озвучить, что конфликт будет продолжаться месяцами, дипломатия зашла в тупик месяцы назад, а для общевойсковой операции не хватает сил у обеих сторон - не слишком популярно спустя четыре года вялотекущей войны.
Поэтому работают не слишком сложные схемы: сначала россияне нагнетают на всех каналах, что вот-вот «укроп» пойдёт в наступление, пока российские «соколы» играют в футбол; Стешин и Коц летят на всех парах в Украину, снимают видео с обстрелами посадок и прилётами по застройке. Дальше грозное потрясание бровями вечного «генсека» Владимира - и вот уже ВСУ не наступают, всех русских людей спасли, обо всех позаботились. Естественно, бои под Горловкой и не претендовали даже на оперативно-тактический уровень, а велись сугубо за высоты в районе Чигирей, чтобы сбить «глаза» на терриконе, плюс рейдовые действия у Зайцево и Гольмы.
Но кому в российском телевизоре это интересно? Третий год российские пропагандисты сохраняют интригу, раз в месяц анонсируя наступление на непризнанные «республики». СМИ Украины, кстати, тоже не отстают - последний раз истерика была связана с учениями в Беларуси, но после Чемпионата мира по футболу уже виднеется потенциал для историй о прорывах и наступлениях. Причины банальны: четвёртый год рассказывать, что ситуация напряжённая, но контролируемая - скучно, а в сотый раз, что ВСУ не собираются возвращать города в состояние Широкино, и придётся ещё поездить за колбасой через пункты пропуска, - не слишком добавит СМИ аудитории. Поэтому стрелки на карте любых расцветок и страшилки про карателей любого размера в тренде.
В реальности всё, конечно же, гораздо обыденней. Украина начала масштабную программу создания бригад ТРО, где в штате миномётная батарея и моторизованные батальоны с РПГ, пулемётами Дегтярёва и прочими раритетами. По сути, это костяк, на основе которого будут разворачиваться резервисты второй очереди. Он может быть как крайне эффективным инструментом сдерживания, так и потешными войсками - в зависимости от многих факторов (учебных часов, слаживания, оплаты по контракту резерва, частоты сборов). Именно об этом, кстати, стоит переживать, а не о вооружении. Может так случиться, что «Дротиков» у нас, если начнётся обострение, обнаружится не 36, а 136 (опыт доставки оружия в Хорватию кораблями в 1990-х и самолётами во время Войны Судного дня откатан уже давно). А вот сборы и подготовку офицеров запаса провести «на вчера» уже не получится.
Кроме того, Украина продолжает масштабную стройку ППД, оперативного центра ВМФ, общежитий для контрактников и инфраструктуры на полигонах. Косвенно из «Белой книги» и открытых контрактов нам известно, что боеприпасы, средства доставки, технику здесь и сейчас приобретают, не сильно выходя за рамки предыдущих годов. Даже с польскими «копейками», полсотни БТР-3/4 за 2017 год и 400 ракет к ПТУР или 50 тысяч 60-мм мин - это на три месяца масштабного обострения а-ля лето 2014 года. Факты есть факты, мы определённо точно не закупаем б/к в терапевтических количествах, не создаём мобилизационные запасы целевых боеприпасов или ВТО для обострения в обозримом будущем - мы создаём инфраструктуру для планомерной работы на перспективу, слаживания, комфорта личного состава на полигонах. Плюс инфраструктуру и заполнение штата для создания бригад ТРО, сначала на границе с агрессором, а позже по всей территории страны.
Нет признаков масштабной мобилизации, нет массового призыва резерва, нет признаков взрывообразной закупки ВВТ, а только плановые занятия, доведение до штата и закрывание узких мест. Это военное строительство с упором на активную оборону, а не подготовка к броску. С той стороны так же - прокладка рокад, обходных железных дорог, разворачивание новых частей и обустройство границы, строительство моста в Крым. Это признаки игры в долгую, констатация факта, что на границе - враждебная 40-миллионная страна, которая не развалилась, чья экономика растёт, а армия оказывает сопротивление. Остаётся только привезти на деплоймент снайперов, высокоточное оружие, вроде недавно мелькавших «Краснополей» у Водяного (там тоже непонятно, вышел ли срок у изделия или это хитрый план засветить присутствие), замутить обострение ко Дню Конституции, поработать крупным калибром по вскрытым в тактическом тылу целям, получить свою порцию металла в ответ.
За июнь 2018 года так было дважды. РФ тоже не прочь поиграть мускулами, показав, что всегда есть потенциал для дровишек в печь и не лучше ли договориться. Не лучше? Тогда ладно, подписываем «хлебное перемирие», пора жать Богом данный урожай, а там, глядишь, и дети в школу отправятся. Все, конечно, понимают, что оно продержится не дольше остальных, но если сил на полноценный второй раунд сейчас нет, а превращать застройку в руины нет смысла (потому что БПЛА и ПТУР в США и Т-72 на хранении в Сибири ещё много), то что остаётся делать? Военные выполняют задачи политиков, как могут - ведя войну на истощение и затягивая время. Останется ли конфликт давлением на экономику и фоном к украинским выборам или перерастёт в нечто большее - пока, естественно, недостаточно данных. Но то, что все рассказы про карателей, которые вот-вот ворвутся в кварталы Горловки, и танковые клинья на Киев, - это вещь в себе в сугубо информационных, пропагандистских или меркантильных целях, - определённо точно.
Противник применяет ПТУР-команды, насыщая свои порядки управляемыми ракетами в районе Бахмутки - там, где ВСУ продвинулись у Желобка и по направлению к блокпосту №29, отсекая передовые позиции от снабжения и подвоза, нанося удары как по автомобилям, так и по дзотам на передке. Также достаточно активно «гибриды» работают короткими огневыми налётами, и, судя по всему, произошло значительное усиление штатными частями из РФ «на подскоке», применяется как буксируемая 122-мм гаубица Д-30, так и САУ. Задачи и цели те же: беспокоящий огонь, снабжение на последнем километре, позиции миномётов, строения на ключевых позициях, батальонные склады. Ответ выдаётся во всём возможном объёме, рутинно и не требует разрешений вышестоящего командования, но впереди могут быть жаркие деньки - разведка вскрывает, что россияне и коллаборационисты подтягивают в зону отведения артиллерию крупного калибра, САУ, наращивают вылеты БПЛА.
Столкновения идут по всей линии боевого соприкосновения. Просто стоит понимать, что они не выходят за рамки рейдовых действий, шатания передовых позиций, полтора десятка выстрелов из танка, выскочившего на прямую наводку в капонир и назад в бокс, пары «улиток» из АГС, привычного уже миномётного налёта вечером или обстрела по площадям. Пока не выходят. С наступлением «хлебного перемирия» на Донецком направлении почти тихо - противник перестал долбиться о «промку», треугольник из сёл и высоты; на ЯБП тоже почти тишина, за исключением нескольких мин и очередей из крупнокалиберного пулемёта.
Хотя в начале месяца были ожесточённые стычки у рынка «Господар», на позициях у фильтровальной, работали крупным калибром по дачам и не забывали многострадальную «Бутовку».
Столкновения идут на Светлодарской дуге, в районе Бахмутки, достаточно громко на Луганском направлении - у Крымского, Луганского, традиционно громыхает на юге у Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино. По всей «подкове» прилетают 122-мм «подарки» - не бывает недели, чтобы не отгрузили по тактическому тылу или не обработали передок. На юге «гибриды» комбинируют танковый огонь и короткие артиллерийские налёты, не давая разворачивать ПТО во время обстрела - у того же Лебединского. В общем, цели всё те же: плацдармы, выдвинутые за речку или линию высот, «карманы» на ЛБС, точки, интересные в тактическом плане для улучшения позиций в секторе, или просто места, с которых относительно безопасно можно «насыпать». Противник привычно размещает батареи в жилых кварталах; использует плотную застройку, чтобы расположить РЭБ и операторов БПЛА; по всей линии соприкосновения идёт жёсткая снайперская борьба. Есть потери - у 24-й ОМБр, 72-й и 92-й: ранения снайпером, АГС, артиллерийские приходы, г
Запроданець, навіть сумніву в цьому немає.
Бо яка нормальна людина попроситься до орків..
Если бы меня за что то повязали, я бы тоже хоть к черту на обмен просился бы, если бы был шанс на освобождение - независимо виноват я или нет....
Вот так люди устроенны - вот так это работает....
и у тебя тоже.... Как говорят братья наши меньшие - "От тюрьмы и сумы не зарекайся..."
В кожного своє сумління і світогляд.
Украина готова была отпустить несколько боевиков в обмен на свободу Савченко, - Рубан
Украинская сторона со среды готова приступить к обмену пленными: с той стороны нам предлагают отдать 23 человека, - Рубан
В плену у террористов "ДНР" и "ЛНР" по разным данным находятся от 150 до 350 человек. ВИДЕО Рубан
и включили в списки на обмен с ордилой
включите вместе с ним весь кабмин,всю ВР и АП
Та вы представляете, что будет, если рубана отдадут? Его же орки подготовит, посадят на танк и... будут порохоботы визжать: Рубан напал!
Нельзя эту идеальную сверхмашину для убийств отпускать...
Все было очевидно с самого начала.
Вполне возможно, он сам прикладывал руку к выкраденню украинцев, а потом ещё и деньги зарабатывал на выкупе. Там сто процентов негде пробы ставить. Жаль, что нет расстрела у нас.