 Подозреваемый в госизмене Рубан просит включить его в списки на обмен от "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил сам адвокат.

Как известно, 25 июня 2018 Рубан написал отказ от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова. И выразил желание, чтобы его защищал Валентин Рыбин, который специализируется на защите сепаратистов и россиян. Уже на заседании 25 июня Рубана представлял в суде Рыбин.

Тогда суд продлил содержание под стражей Рубану на 2 месяца.

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Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 вблизи линии разграничения в Донбассе на контрольно-пропускном пункте "майорских".

По данным СБУ, в машине, которой управлял Рубан, были артиллерийские мины, гранаты, противотанковые гранатометы и другое оружие, которое хотели применить для терактов в Киеве.

Утром 9 марта Шевченковский суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца без права на залог.

Рубану инкриминируют нарушение статей Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием и подготовки теракта. В тексте подозрения говорится, что Рубан готовил покушение на президента, глав МВД и СНБО.

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