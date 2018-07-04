 17 детей отравились в санатории "Поляна" в Киевской области

Об этом сообщил председатель Киевской областной администрации Александр Горган, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", - сообщил Горган. Отмечено, что в заведении отобрали все необходимые материалы на анализ.
Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.
Напомним, в частном детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич" в Киевской области отравились 12 детей, 8-летняя девочка впала в кому. 4 июля состояние девочки, находящейся в коме после отравления в лагере на Киевщине, стабилизировалось.
В Госпродпотреблсужбе заявили, что дети отравились из-за просроченного йогурта.
"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", - сообщил Горган. Источник:https://censor.net.ua/n3074847"
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