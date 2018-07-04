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Все про:Киевская область (1463) отравление (1055) санаторий (88)

 17 детей отравились в санатории "Поляна" в Киевской области

Вчера, 3 июля, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.

Об этом сообщил председатель Киевской областной администрации Александр Горган, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", - сообщил Горган. Отмечено, что в заведении отобрали все необходимые материалы на анализ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис омбудсмена открыл производство по факту массового отравления детей на Киевщине

Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.

Напомним, в частном детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич" в Киевской области отравились 12 детей, 8-летняя девочка впала в кому. 4 июля состояние девочки, находящейся в коме после отравления в лагере на Киевщине, стабилизировалось.

В Госпродпотреблсужбе заявили, что дети отравились из-за просроченного йогурта.

Источник: https://censor.net.ua/n3074847
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
правильно! кишкова інфекція та отруєння - це різні слова!
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До того ж кишкова інфекція викликає загальну інтоксикацію.
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Нема тобі чим думати- ти тільки гидити на Україну здатен.
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Я дуже добре розрізняю Україну і її ворогів...
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В дзеркало подивись, побачиш одного з них - покривача корупції, офшорів, гешефту з мордором...
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Кожного ранку дивлюся- звичайний українець, що має вищу освіту, великий життєвий досвід та плював на пропагандонів усіх мастей- бо звик в усьому мати власну точку зору. Так що ні "уря-уря", ні "зрада" на мене не діє.
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Він лише сміх викликає. І жалість- як хвора людина.
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Що ви хочете цим сказати ? Не можна отруїтися несвіжим продуктом, бо фактично там інфекція, що викликає інтоксикацію, тобто отруєння ?
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Якщо продукт від Саакашвілі, то можна, продуктами з будки - в жодному разі... 17 дітей отруїлися в санаторії "Поляна" в Київській області - Цензор.НЕТ 1032
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Так. Отруєння в цьому випадку- це не медичний термін, а загально-вживаний.
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Не верзи дурні! Отруєння - порушення функцій чи ушкодження органів внаслідок дії отрут чи токсинів, що проникли в організм чи утворилися в ньому.
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Дурню верзе Горган- і журналісти, що цю дурню розповсюджують.
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А ці їдять і їм нічого...17 детей отравились в санатории "Поляна" в Киевской области - Цензор.НЕТ 9919
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Ну, и при чём здесь этот "пердь"? Можно не любить эти лица, можно ненавидеть их "носителей", но эти люди не отвечают за приём продуктов и кормление детей в конкретном пищеблоке конкретного санатория... Есть конкретные лица, за это отвечающие. Тот же медработник, на которого возложена обязанность контроля за процессом приготовления пищи... Или Вам задача поставлена - "срать" под любым предлогом?
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Ти авбсолютно правий, ці особи всюди ні до чого. Для них все тільки статистика...
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Ви адресою не помилилися? "ВнутріМКАДдя" не тут... У нас, в Україні, у кожного свої обов"язки. Це тільки у "ВнутріМКАДді" "сцар" усім відає, всі питання вирішує і без його "височайшого" розпорядження ніхто і перднуть не посміє... У нас не "чолобитні" "сцарю" пишуть, а заяви у конкретний орган, що відповідає за конкретну ділянку роботи...
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Ты ничего не понимаешь. У него отвечают. Зрада, она везде. Даже у него дома в унитазе) Ты разве еще не привык к параноикам с цензора? )))
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О, який мудрий батончик! Для шоколадних у всьому винні Тимошенко з Саакашвілі, от і хочуть з хворої голови на здорову...
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В стране не сидит за преступление ни один крупный чиновник. Нужно быть идиотом, чтобы надеяться на то, что в ней перестанут травиться дети, не будут взрываться магистрали водопровода, прекратят сходить с рельс поезда...
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Та ты шо!!! Так это чиновники детей заразили. Если пишешь , то пиши по ТЕМЕ. Я понимаю , что у тебя разнарядка в ольгино, но не до такого же маразма.
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Вірно, чиновники абсолютно нічого не зробили. Вони тільки крадуть. І дітей з трубопроводами й поїздами розглядають виключно як джерело наживи...
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одне добре, сам горган, не супрун)), оглянув дітей !
"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", - сообщил Горган. Источник:https://censor.net.ua/n3074847"
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"почти просроченными йогуртами, которые хранили при комнатной температуре Источник:
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Ещё одна больная тема - хранение продуктов...

P.S. Спросите в магазине, ради эксперимента, - когда изготовлено что-то и в 4 случаях из 5 скажут - годен до...
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Скажуть коли завезли... Але це не твоя справа.
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Про бульбу мог бы и поподробней, а то я тут говорю о хранении продуктов...
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Я також. Як у вас не знаю, а в нас найчастіше на запитання про свіжість відповідають, що тільки вчора завезли. Але це не твоя справа...
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Когда спрашивают - Свежий-ли продукт? Тогда так и отвечают. Но это не твоё дело.
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А не не пофиг, когда подсовывают испорченные продукты, потому, что ответственным пофиг как хранить, и в данном случае - детям...
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Да он тут "мордами" Порошенко и Кабмина увлёкся... Не до "бульбы" ему...
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Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- https://kachook.blogspot.com
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Заведи трёхметрового солитёра... Ещё более эффектно...
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а лучше - 2-3 солитерчика можно небольших, они скоро растут и членики отбрасывают, можешь в своих какахах найти и угостить приятеля. Только не в горячий чай ему ложи и не в спирт, а в что-то теплое, так лучше 36.6.
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А я тут при чём? Тут просто быдло какое-то предлагало рецепт - "фигуру сделать идеальной"... Ну, прямо по теме обсуждения... Я ему дал рекомендацию и "спустил его в унитаз"(то есть, "заспамил")... Я сделал что-то "противоправное?
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Чего то непонятно .- Где государство вообще ? Вообще есть госорганіы которые должны проверять качество продуктов питания ?
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Органи не якість продуктів перевіряти повинні, а винуватих наказувати! Якість - проблема виробників і продавців...
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нет, никто ни за что не отвечает и не проверяет. Как и лекарства. Служба типа есть, контроля нет. Так везде.
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Есть... Выше я уже говорил - есть медработник, на котором лежит этот контроль... Но,судя по опыту, эти медсёстры относятся к этим обязанностям "спустя рукава" - только жрать приходят регулярно, три раза в день...
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия17 детей отравились в санатории "Поляна" в Киевской области
 
 
 
 
 
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