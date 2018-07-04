 Если в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
Он напомнил, что принятый зимой Закон "Об оценке влияния на окружающую среду" определяет перечень плановой деятельности, которая должна быть оценена на предмет влияния на окружающую среду. Деятельность без ОВД и разрешительного документа является уголовным преступлением.
Министр добавил, что бизнес преимущественно воспринял закон враждебно, однако он соответствует европейским нормам: "Закон новый. Он ликвидировал старый закон о государственной экологической экспертизе, который имел коррупционные риски".
"Ни одно предприятие, и это указано в законе, не может начать деятельность без процедуры оценки влияния на окружающую среду. Все разрешительные документы фиксируются и учитываются в уполномоченных органах. И если они не попали в бот, это значит, что они не попали в реестр. Это может быть технической ошибкой. Поэтому если вы увидели, что в боте отсутствует какое-то разрешение, смело обращайтесь в экологическую инспекцию", - отметила одна из инициаторов создания бота, активистка Save Dnipro Ирина Черныш.
Министр Семерак в таких случаях порекомендовал в первую очередь обращаться в полицию, так как Госэкоинспекция не является правоохранительным органом.
"Если вы знаете, что кто-то реализует такую деятельность без оценки влияния на окружающую среду… Например, кто-то построил курятник и работает без определенных разрешений. Обращайтесь в Национальную полицию. Также обращайтесь в Государственную экологическую инспекцию. Закон дает правила, которые нужно соблюдать, но их еще и нужно контролировать. Контроль осуществляет общественность, общественные организации ,СМИ, органы государственной власти, полиция и Госэкоинспекция", - отметил он.
Напомним, в среду, 4 июля, начал работу первый в Украине экологический бот. Программа собирает ряд экологических данных. В частности она позволит получать в режиме реального времени информацию об обновлении записей в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВД), куда поступают данные от субъектов хозяйственной деятельности о намерении осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и т.п.). Кроме того, экобот мониторит обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные по субъектов ведения хозяйства с налоговым долгом.
Создатели программы – активисты инициативы Save Dnipro.
Чтобы воспользоваться программой, достаточно подписаться на услугу. Информация о выявленных изменениях поступать в режиме он-лайн. С сегодняшнего дня программа работает в Telegram, а в ближайшее время будет доступна в других мессенджерах - Facebook Messenger, Skype и Viber.
Пользование экоботом является бесплатным.
Ознакомиться с программой можно на сайте SaveEcoBot или на странице в Фейсбуке.
Главное отличие между законами в том, что теперь облагаться будет не вся прибыль за период, а только та, которая будет выведена из бизнеса по факту. Если заработанные деньги вкладываются в развитие бизнеса, они не облагаются налогом.
Закон очень нравится крупному украинскому бизнесу, получающему возможность легально развиваться и не мутить с единоналожниками. Практически все украинские бизнесмены в Фб его не просто поддерживают, а радостно приветствуют. Но с законом все было не просто. Он невыгоден иностранным инвесторам, уже построившим заводы и теперь только выводящим прибыль из Украины. На зашиту иностранцев стал МВФ и остро раскритиковал проект. Неожиданно, да? Интересы американских компаний для МВФ важнее интересов нашеей экономики, вот нежданчик
Теперь слово за Верховной Радой, держим кулаки. Этот закон вместе с законом о правах кредиторов, который тоже должен быть принят в этом году, способен разогнать экономику до роста свыше 5% в