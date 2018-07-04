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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госэкоинспекция (36) Семерак (285) экология (958)

 Если в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак

Первый в Украине экологический бот будет отображать все документы, касающиеся влияния на окружающую среду, разнообразных предприятий. О дельности компаний без разрешительных документов необходимо сообщать в Госэкоинспекцию и Нацполицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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Он напомнил, что принятый зимой Закон "Об оценке влияния на окружающую среду" определяет перечень плановой деятельности, которая должна быть оценена на предмет влияния на окружающую среду. Деятельность без ОВД и разрешительного документа является уголовным преступлением.

Министр добавил, что бизнес преимущественно воспринял закон враждебно, однако он соответствует европейским нормам: "Закон новый. Он ликвидировал старый закон о государственной экологической экспертизе, который имел коррупционные риски".

"Ни одно предприятие, и это указано в законе, не может начать деятельность без процедуры оценки влияния на окружающую среду. Все разрешительные документы фиксируются и учитываются в уполномоченных органах. И если они не попали в бот, это значит, что они не попали в реестр. Это может быть технической ошибкой. Поэтому если вы увидели, что в боте отсутствует какое-то разрешение, смело обращайтесь в экологическую инспекцию", - отметила одна из инициаторов создания бота, активистка Save Dnipro Ирина Черныш.

Министр Семерак в таких случаях порекомендовал в первую очередь обращаться в полицию, так как Госэкоинспекция не является правоохранительным органом.

"Если вы знаете, что кто-то реализует такую деятельность без оценки влияния на окружающую среду… Например, кто-то построил курятник и работает без определенных разрешений. Обращайтесь в Национальную полицию. Также обращайтесь в Государственную экологическую инспекцию. Закон дает правила, которые нужно соблюдать, но их еще и нужно контролировать. Контроль осуществляет общественность, общественные организации ,СМИ, органы государственной власти, полиция и Госэкоинспекция", - отметил он.

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Напомним, в среду, 4 июля, начал работу первый в Украине экологический бот. Программа собирает ряд экологических данных. В частности она позволит получать в режиме реального времени информацию об обновлении записей в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВД), куда поступают данные от субъектов хозяйственной деятельности о намерении осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и т.п.). Кроме того, экобот мониторит обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные по субъектов ведения хозяйства с налоговым долгом.

Создатели программы – активисты инициативы Save Dnipro.

Чтобы воспользоваться программой, достаточно подписаться на услугу. Информация о выявленных изменениях поступать в режиме он-лайн. С сегодняшнего дня программа работает в Telegram, а в ближайшее время будет доступна в других мессенджерах - Facebook Messenger, Skype и Viber.

Пользование экоботом является бесплатным.

Ознакомиться с программой можно на сайте SaveEcoBot или на странице в Фейсбуке.

Источник: https://censor.net.ua/n3074844
 
   
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В ближайшее время инвестиции в экономику Украины могут увеличиться в разы. Президент Порошенко подал в Верховну Раду законопроект о Налоге на выведенный капитал (НнВК), который заменит налог на прибыль.
Если в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак - Цензор.НЕТ 7460
Главное отличие между законами в том, что теперь облагаться будет не вся прибыль за период, а только та, которая будет выведена из бизнеса по факту. Если заработанные деньги вкладываются в развитие бизнеса, они не облагаются налогом.

Закон очень нравится крупному украинскому бизнесу, получающему возможность легально развиваться и не мутить с единоналожниками. Практически все украинские бизнесмены в Фб его не просто поддерживают, а радостно приветствуют. Но с законом все было не просто. Он невыгоден иностранным инвесторам, уже построившим заводы и теперь только выводящим прибыль из Украины. На зашиту иностранцев стал МВФ и остро раскритиковал проект. Неожиданно, да? Интересы американских компаний для МВФ важнее интересов нашеей экономики, вот нежданчик

Теперь слово за Верховной Радой, держим кулаки. Этот закон вместе с законом о правах кредиторов, который тоже должен быть принят в этом году, способен разогнать экономику до роста свыше 5% в
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точно в рази))) - було 0 (нуль)), а буде 2000 євро), як привіз клімкін з Ірландії ! Если в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак - Цензор.НЕТ 3256 Если в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак - Цензор.НЕТ 6227 Если в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак - Цензор.НЕТ 1858
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не верят бврыгам-отморозкам украинцы, вот в чем причина
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ну да. Это же проще, чем разбираться с НнВК.
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кацап, соєвий), по темі новини, чи то, шо запостило), є шо сказати?! Якщо в екоботі немає дозвільних документів щодо якогось підприємства, звертайтеся в поліцію, - Семерак - Цензор.НЕТ 6462 Якщо в екоботі немає дозвільних документів щодо якогось підприємства, звертайтеся в поліцію, - Семерак - Цензор.НЕТ 6462 Якщо в екоботі немає дозвільних документів щодо якогось підприємства, звертайтеся в поліцію, - Семерак - Цензор.НЕТ 6462
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Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак
 
 
 
 
 
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