 Если в экоботе нет разрешительных документов по какому-то предприятию, обращайтесь в полицию, - Семерак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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Он напомнил, что принятый зимой Закон "Об оценке влияния на окружающую среду" определяет перечень плановой деятельности, которая должна быть оценена на предмет влияния на окружающую среду. Деятельность без ОВД и разрешительного документа является уголовным преступлением.

Министр добавил, что бизнес преимущественно воспринял закон враждебно, однако он соответствует европейским нормам: "Закон новый. Он ликвидировал старый закон о государственной экологической экспертизе, который имел коррупционные риски".

"Ни одно предприятие, и это указано в законе, не может начать деятельность без процедуры оценки влияния на окружающую среду. Все разрешительные документы фиксируются и учитываются в уполномоченных органах. И если они не попали в бот, это значит, что они не попали в реестр. Это может быть технической ошибкой. Поэтому если вы увидели, что в боте отсутствует какое-то разрешение, смело обращайтесь в экологическую инспекцию", - отметила одна из инициаторов создания бота, активистка Save Dnipro Ирина Черныш.

Министр Семерак в таких случаях порекомендовал в первую очередь обращаться в полицию, так как Госэкоинспекция не является правоохранительным органом.

"Если вы знаете, что кто-то реализует такую деятельность без оценки влияния на окружающую среду… Например, кто-то построил курятник и работает без определенных разрешений. Обращайтесь в Национальную полицию. Также обращайтесь в Государственную экологическую инспекцию. Закон дает правила, которые нужно соблюдать, но их еще и нужно контролировать. Контроль осуществляет общественность, общественные организации ,СМИ, органы государственной власти, полиция и Госэкоинспекция", - отметил он.

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Напомним, в среду, 4 июля, начал работу первый в Украине экологический бот. Программа собирает ряд экологических данных. В частности она позволит получать в режиме реального времени информацию об обновлении записей в Едином реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВД), куда поступают данные от субъектов хозяйственной деятельности о намерении осуществлять плановую деятельность (строительство, реконструкция и т.п.). Кроме того, экобот мониторит обновления данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные по субъектов ведения хозяйства с налоговым долгом.

Создатели программы – активисты инициативы Save Dnipro.

Чтобы воспользоваться программой, достаточно подписаться на услугу. Информация о выявленных изменениях поступать в режиме он-лайн. С сегодняшнего дня программа работает в Telegram, а в ближайшее время будет доступна в других мессенджерах - Facebook Messenger, Skype и Viber.

Пользование экоботом является бесплатным.

Ознакомиться с программой можно на сайте SaveEcoBot или на странице в Фейсбуке.