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Все про:дети (3174) продажа (404) прокуратура (3196) Херсонщина (666)

 Женщина, пытавшаяся за 210 тыс. грн продать своего 3-месячного ребенка, задержана на Херсонщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 июля 2018 года, в Херсоне при попытке продать своего ребенка задержана жительница Скадовского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

Женщина, пытавшаяся за 210 тыс. грн продать своего 3-месячного ребенка, задержана на Херсонщине, - прокуратура 01

Женщина, 1992 г.р., пыталась продать за 210 тыс. грн своего новорожденного ребенка (13.03.2018). Она задержана в порядке ст.208 УПК Украины.

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Женщина, пытавшаяся за 210 тыс. грн продать своего 3-месячного ребенка, задержана на Херсонщине, - прокуратура 02
Женщина, пытавшаяся за 210 тыс. грн продать своего 3-месячного ребенка, задержана на Херсонщине, - прокуратура 03

Также смотрите: Женщина, пытавшаяся продать двухлетнего сына за 35 тыс. долл., задержана на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В ближайшее время гре-матери будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3074842
 
 
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Торгівля дітьми шириться.
Це вже не нонсенс і не поодинокий випадок.
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Не вижу в этом преступления. Ребенка родить одно, а вот выкормить, вырастить и дать образование совсем другое. Не думаю, что ребенок выиграл. Все в проигрыше.
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Да, но продавать своё дитя! - это как-то не по людски.
Если он ей так уж не нужен, то лучше бы оставила его в роддоме.
И вообще, я такого не понимаю, не воспринимаю и осуждаю.
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Хотя, как и вы не вижу в этом преступления, а вижу в этом вульгарную человеческую гниль, которую нужно стерилизовать и отпустить (без ребёнка естественно).
Жизнь сама ей кару придумает.
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это с какой стороны посмотреть. одно дело - оставить в роддоме\интернат\потом хз что пьянство, наркотики, насилие (сколько реальных трагических историй на территории бывшего снг) совсем другое - продать\отдать в обеспеченную семью, как желанного ребенка (зазря что-ли столько бабла отдают), причем не в рабство, с соблюдением всех прав и обязанностей. а срок похоже больше чем за убийство с отягчающими идет (еще и учитывая х#йловских вечностоящих на блокпостах десантниках)
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Вы уверены, шо его купила приличная семья?
Если бы иметь такую уверенность, то я бы аплодировал стоя и порадовался за этого бедалашного малыша. А так... сплошные сомнения.
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Не видишь в этом преступления(?) Якщо не можеш нормально забезпечити свою дитину, то нахріна народжувати(?). Якщо так вже сталося що з'явилася дитина то вже треба постаратися батькам її нормально виховати. Щодо мене то ця жінка винна і щоб вона там не казала.
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Якщо не здатні прогодувати матір з дитиною, то легалізуйте продаж дитини. Іншого шляху не існує. Будуть продавати тих кого не зможуть прогодувати, але якщо це робиться нелегально, то переважна більшість дітей просто йде на органи. Чомусь немає статистики про "зниклих без вісті" дітей, переважна більшість з яких продані батьками на органи. Їх ніхто не шукає і ніхто вже не знайде.
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як це "легалізуйте продаж дитини"?
це що річ?
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Якщо бідній жінці нічим годувати то не просто річ, а проблема. Вам доводилось чути як плаче голодна дитина? Вона скиглить. І це може звести з розуму.
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я з вами згідний, жінка, яка не залишила дитинку в пологовому будинку, потім має лише альтернативу бути позбавленою батьківських прав, а для цього - саме мучити ту дитину. Мають бути якісь державні запобіжники, якщо жінка, або навіть і сім'я не можуть прогодувати дітей.
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Ще один...)) Нахріна народжувати якщо не можеш прогодувати і одягти? Думай що пишеш
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Ви мабуть вважаєте що народжують лише розумні, раціональні та відповідальні особистості які всім серцем сприймають доктрину "відповідального батьківства". Маю Вас засмутити. Переважну більшість населення народжують не за планом, а "по зальоту" дурнуваті дівахи яким жодна нормальна людна не довірить не те що дитину, а козу пасти. Поки існувала система підтримки і громадський тиск вони якось прагнули дитину утримувати. Але подивіться на сьогоднішні ціни і зарплати в робочому секторі...
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Народила дитину то вже повинна її прогодувати одягти і виховати і не важливо яка ця жінка бідна чи багата, дурна чи розумна. Якщо не може цього зробити то треба забрати в неї дитину, а її посадити до в'язниці десь так на років 10. Для решти таких як ця придурочна буде наукою. Нормальна жінка не продасть своєї дитини і не важливо бідна вона чи багата
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А я чомусь переконаний що нормальна якраз і продасть якщо буде переконана в тому що дитині в цій родині гарантоване краще майбутнє. Ви ось жінок категорично засуджуєте, а про "коней з яйцями" навіть не згадали. Ото ж. "наше дело не рожать - сунул, плюнул и бежать"... Ви может собі уявити! - ці дурепи розраховували на поміч батька, а він втік, спився, скурився, скурвився і т.п. ...
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Я вот не врубаюсь в эту хренотень:"будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления"...А взяли её без подозрения?Какая-то ненормальная суета.Или это пауза для возможности откупиться?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина, пытавшаяся за 210 тыс. грн продать своего 3-месячного ребенка, задержана на Херсонщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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