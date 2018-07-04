 Женщина, пытавшаяся за 210 тыс. грн продать своего 3-месячного ребенка, задержана на Херсонщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.
Женщина, 1992 г.р., пыталась продать за 210 тыс. грн своего новорожденного ребенка (13.03.2018). Она задержана в порядке ст.208 УПК Украины.
В ближайшее время гре-матери будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Це вже не нонсенс і не поодинокий випадок.
Если он ей так уж не нужен, то лучше бы оставила его в роддоме.
И вообще, я такого не понимаю, не воспринимаю и осуждаю.
Жизнь сама ей кару придумает.
пьянство, наркотики, насилие (сколько реальных трагических историй на территории бывшего снг)совсем другое - продать\отдать в обеспеченную семью, как желанного ребенка (зазря что-ли столько бабла отдают), причем не в рабство, с соблюдением всех прав и обязанностей. а срок похоже больше чем за убийство с отягчающими идет (еще и учитывая х#йловских вечностоящих на блокпостах десантниках)
Если бы иметь такую уверенность, то я бы аплодировал стоя и порадовался за этого бедалашного малыша. А так... сплошные сомнения.
це що річ?