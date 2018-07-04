 Женщина, пытавшаяся за 210 тыс. грн продать своего 3-месячного ребенка, задержана на Херсонщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

Женщина, 1992 г.р., пыталась продать за 210 тыс. грн своего новорожденного ребенка (13.03.2018). Она задержана в порядке ст.208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мать, пытавшаяся продать двух детей, задержана в Хмельницком, - полиция. ФОТОрепортаж





Также смотрите: Женщина, пытавшаяся продать двухлетнего сына за 35 тыс. долл., задержана на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В ближайшее время гре-матери будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.