EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  750  10
Все про:ЦИК (2701) ОПОРА (109)

 На члена ЦИК Махницкую оказывают давление с целью ее увольнения, - ОПОРА

На члена Центральной избирательной комиссии Екатерину Махницкую оказывают давление с целью побудить ее досрочно подать заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети ОПОРА.

Гражданская сеть ОПОРА сообщает, что в последние дни получала информацию из различных источников о попытках побудить члена Центральной избирательной комиссии Екатерину Махницкую подать заявление о досрочном прекращении ее полномочий.

Также читайте: Тема разогрета до предела: в ВР каждая фракция опасается, что их представитель не пройдет в новый состав ЦИК

В ГС ОПОРА заявляет, что такие действия имеют признаки незаконного давления на должностное лицо избирательной комиссии высокого уровня, с целью освобождения дополнительного вакантного места перед голосованием за обновление состава ЦИК.

Напомним, что Екатерина Махницкая была назначена на должность в апреля 2014 года по квоте ВО "Свобода" и ее полномочия завершаются в 2021 году.

 "В соответствии с международными стандартами и национальным законодательством, ЦИК является коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц. Вмешательство представителей каких-либо посторонних органов, должностных и служебных лиц в работу ЦИК и ее членов запрещается", - говорится в сообщении ГС ОПОРА.

Также читайте: Тимошенко: Новый состав ЦИК будет подконтрольным президенту, как и нынешний, но "Батькивщина" не допустит фальсификаций

ОПОРА отмечает, что попытки влиять на членов ЦИК способом, запрещенным законом, является угрозой для процесса обеспечения объективности и беспристрастности комиссии накануне важных общенациональных выборов 2019 года.

"Выражая обеспокоенность информацией о давлении на члена избирательной комиссии, ОПОРА призывает все стороны политических переговоров по вопросам нового состава ЦИК соблюдать законодательство, не совершать каких-либо действий, которые могут подорвать окончательно доверие как к процессу переизбрания, так и комиссии в целом. При наличии оснований, правоохранительные органы Украины должны принять меры по пресечению незаконных действий органов власти или отдельных должностных лиц и обеспечить надлежащие условия для законной деятельности членов ЦИК ", - говорится в сообщении.


Кроме того, ОПОРА призывает Верховную Раду Украины, депутатские фракции и группы безотлагательно принять законное решение о ротации членов ЦИК, полномочия которых уже завершились.

Напомним, спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит назначение нового состава ЦИК в четверг, 5 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3074841
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За непідтвердженими поки даними в Дамаску арештований міністр внутрішніх справ Сирії Аль-Шаар. Арешт проведений російськими військовими. Асад намагається з'ясувати причини арешту.
 показать весь комментарий
 
Если єто родственница екс-прокурора Махницкого, то повесить будет лучшим решением.
 показать весь комментарий
 
 
Може жінка? Вони обоє по квоті з Свободи
 показать весь комментарий
 
 
Ви б тільки знали як я ненавиджу отакі "сімейні підряди". Особливо гидко коли це роблять українці, які з пафосними гаслами про національні цінності ведуть себе як звичайнісінькі жиди.
 показать весь комментарий
 
Что о ней можно ещё сказать, кроме того, что "прошла по квоте"...
 показать весь комментарий
 
 
якщо це родичка того що здав ворогам крим - негайно на вихід.
 показать весь комментарий
 
Щас заплачу! Как же так можно грубо отодвигать женщину от корыта?
 показать весь комментарий
 
 
Главное, чтобы на орденоносного пидрахуя охендовского никто не давил... пэтя этого не любит...
 показать весь комментарий
 
Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- https://kachook.blogspot.com
 показать весь комментарий
 
Эта Махницкая , это жена ублюдочного бывшего корупционного генпрокурора Махницкого , который предал идеалы Майдана .Её нужно не давление делать , а вышвырнуть как вонючую сабаку из ЦИК . При этом Махницком все уголовные дела развалились в отношении бандитской группировки Иванющенка Януковича .В отношенни этой ублюдочной корупционной семейки должно провести расследование .А Народный приговор для них - смерть .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа члена ЦИК Махницкую оказывают давление с целью ее увольнения, - ОПОРА
 
 
 
 
 
 вверх