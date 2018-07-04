 На члена ЦИК Махницкую оказывают давление с целью ее увольнения, - ОПОРА

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети ОПОРА.

Гражданская сеть ОПОРА сообщает, что в последние дни получала информацию из различных источников о попытках побудить члена Центральной избирательной комиссии Екатерину Махницкую подать заявление о досрочном прекращении ее полномочий.

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В ГС ОПОРА заявляет, что такие действия имеют признаки незаконного давления на должностное лицо избирательной комиссии высокого уровня, с целью освобождения дополнительного вакантного места перед голосованием за обновление состава ЦИК.

Напомним, что Екатерина Махницкая была назначена на должность в апреля 2014 года по квоте ВО "Свобода" и ее полномочия завершаются в 2021 году.

"В соответствии с международными стандартами и национальным законодательством, ЦИК является коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц. Вмешательство представителей каких-либо посторонних органов, должностных и служебных лиц в работу ЦИК и ее членов запрещается", - говорится в сообщении ГС ОПОРА.

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ОПОРА отмечает, что попытки влиять на членов ЦИК способом, запрещенным законом, является угрозой для процесса обеспечения объективности и беспристрастности комиссии накануне важных общенациональных выборов 2019 года.

"Выражая обеспокоенность информацией о давлении на члена избирательной комиссии, ОПОРА призывает все стороны политических переговоров по вопросам нового состава ЦИК соблюдать законодательство, не совершать каких-либо действий, которые могут подорвать окончательно доверие как к процессу переизбрания, так и комиссии в целом. При наличии оснований, правоохранительные органы Украины должны принять меры по пресечению незаконных действий органов власти или отдельных должностных лиц и обеспечить надлежащие условия для законной деятельности членов ЦИК ", - говорится в сообщении.



Кроме того, ОПОРА призывает Верховную Раду Украины, депутатские фракции и группы безотлагательно принять законное решение о ротации членов ЦИК, полномочия которых уже завершились.

Напомним, спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит назначение нового состава ЦИК в четверг, 5 июля.