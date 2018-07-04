 Двое украинских воинов ранены при обстреле позиций ВСУ на Горловском направлении, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов.

На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие прицельного огня по нашим позициям ранения получили двое украинских военнослужащих.

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На Донецком направлении противник вел беспокоящие огонь по защитникам Невельского из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитниках Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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