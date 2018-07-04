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 Двое украинских воинов ранены при обстреле позиций ВСУ на Горловском направлении, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 утра до 18 часов, российско-оккупационные войска 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов.

На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие прицельного огня по нашим позициям ранения получили двое украинских военнослужащих.

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На Донецком направлении противник вел беспокоящие огонь по защитникам Невельского из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитниках Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074832
 
 
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то біси варять з них їх "ЩІ"
куштують демони русню
їх пригощяє ЗСУ
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У Хуйла спроси про перемирие. Мы, украинцы и русские, поляки и евреи, молдоване, венгры и татары, чеченцы и грузины, раквно как и Все Остальные, просто выкашиваем москалей, так что со всеми вопросами - сразу бегом к Хуйлу, тупая девочка!
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.....шел четвертый день "хлебного перемирия" № 100500
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это всё им так безнаказанно не обойдётся,ещё не вечер.победа будет за нами！слава Украине！
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Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены при обстреле позиций ВСУ на Горловском направлении, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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