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Все про:Киевская область (1463) омбудсмен (378) отравление (1055)

 Офис омбудсмена открыл производство по факту массового отравления детей на Киевщине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова открыла производство по факту массового отравления детей в детском лагере "Славутич".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В рамках производства омбудсмен направил обращение к председателю Киевской областной государственной администрации о создании комиссии и обеспечения надлежащей проверки факта отравления детей.

Также направлены запросы в Министерство социальной политики Украины и Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киевской области о принятии неотложных мер реагирования в пределах компетенции.

В пресс-службе омбудсмена отметили, что этот вопрос теперь находится на личном контроле Денисовой.

Напомним, в частном детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич" в Киевской области отравились 12 детей, 8-летняя девочка впала в кому. 4 июля состояние девочки, находящейся в коме после отравления в лагере на Киевщине, стабилизировалось.

В Госпродпотреблсужбе  заявили, что дети отравились из-за просроченного йогурта.

Источник: https://censor.net.ua/n3074831
 
 
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Облудсмены все от власти. Они не те. По правилам, это человек независимый не от кого. Он может только своей должностью заставлять власть пускать его кругом и везде.
К сожалению, у нас все в одного барыги . Даже это!
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А кто? Ваша власть всех "кончит". Даже про вашей прститутской статистике в этом году школу окончило только 250 тысяч молодых людей (а лет 7 назад было 500 тысяч). Демографический кризис РИГОШОКОЛАД. Или вы не виноваты?
Судить вас будем как КОМУНЯК в голодомор!!!"
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каждое лето были и будут отравления ... и детей и взрослых (на свадьбах, поминках и т.д, в кафешках и шаурмяных, от рыбы, тортов-пирожных и арбузов...... и проч. снедь)
очень переживаю за девочку (бедный зайчик)
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Что значит "открыть производство"? Поставить это дело на поток? Должен ли омбудсмен этим заниматься? Для этого существуют правоохранительные органы. Завтра кого-то задавит машина, или переедет паровоз, кто-то утопится, или застрелится. И Денисова опять откроет производство? Детей травят уже лет 10-15, с тех пор, как кое-кто окончательно потерял совесть в погоне за прибылью.
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Что она может открыть? Только свой рот и все!.
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Потужно відпрацювала омбудсмен. Така шалена активність. Схоже на дешевий піар після фіаско під мацкальською тюрмою.
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Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- https://kachook.blogspot.com
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфис омбудсмена открыл производство по факту массового отравления детей на Киевщине
 
 
 
 
 
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