 Офис омбудсмена открыл производство по факту массового отравления детей на Киевщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В рамках производства омбудсмен направил обращение к председателю Киевской областной государственной администрации о создании комиссии и обеспечения надлежащей проверки факта отравления детей.

Также направлены запросы в Министерство социальной политики Украины и Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киевской области о принятии неотложных мер реагирования в пределах компетенции.

В пресс-службе омбудсмена отметили, что этот вопрос теперь находится на личном контроле Денисовой.

Напомним, в частном детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич" в Киевской области отравились 12 детей, 8-летняя девочка впала в кому. 4 июля состояние девочки, находящейся в коме после отравления в лагере на Киевщине, стабилизировалось.

В Госпродпотреблсужбе заявили, что дети отравились из-за просроченного йогурта.