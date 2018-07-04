 Офис омбудсмена открыл производство по факту массового отравления детей на Киевщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
В рамках производства омбудсмен направил обращение к председателю Киевской областной государственной администрации о создании комиссии и обеспечения надлежащей проверки факта отравления детей.
Также направлены запросы в Министерство социальной политики Украины и Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киевской области о принятии неотложных мер реагирования в пределах компетенции.
В пресс-службе омбудсмена отметили, что этот вопрос теперь находится на личном контроле Денисовой.
Напомним, в частном детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич" в Киевской области отравились 12 детей, 8-летняя девочка впала в кому. 4 июля состояние девочки, находящейся в коме после отравления в лагере на Киевщине, стабилизировалось.
В Госпродпотреблсужбе заявили, что дети отравились из-за просроченного йогурта.
К сожалению, у нас все в одного барыги . Даже это!
Судить вас будем как КОМУНЯК в голодомор!!!"
очень переживаю за девочку (бедный зайчик)