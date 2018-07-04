 ГПУ уже расследует выплату завышенной премии руководству "Нафтогаза", - Луценко

Об этом "Українським Новинам" сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана", - сказал он.

Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Напоминаем, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.