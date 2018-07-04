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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7043) Нафтогаз (2521) премия (272) расследование (2289)

 ГПУ уже расследует выплату завышенной премии руководству "Нафтогаза", - Луценко

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

Об этом "Українським Новинам" сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана", - сказал он.

Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Напоминаем, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074830
 
 
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Эта премия доказывает, что Украину тошнит от денег. Справедливо распределить их поможет тотальная забастовка. Но для этого мы должны отказаться от теневой экономики, зарплаты в конвертах и от субсидий.
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И вообще, только Гризодубо может решить эту проблему.
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Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

А что еще можно ожидать от генпрокурора без образования.
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а чего не захотели сработать на опережение, рассчитывали поделить, что ли? Это дело настолько скандал, настолько беспредел, что даже то, кто такая ситуация вообще возникла преступление просто, уши вам оборвать некому, а то бы с рваными ходили
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Луценко открыл дело - закончилось ничем......, Луценко открыл дело - закончилось ничем......,Луценко открыл дело - закончилось ничем......,Луценко открыл дело - закончилось ничем......,Луценко открыл дело - закончилось ничем......,Луценко открыл дело - закончилось ничем......, ГПУ уже расследует выплату завышенной премии руководству "Нафтогаза", - Луценко - Цензор.НЕТ 7203
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Ещё не известно заплатят или нет, а они уже выписали премии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ уже расследует выплату завышенной премии руководству "Нафтогаза", - Луценко
 
 
 
 
 
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