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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (7732) Порошенко (15069) стандарт (62)

 Украинская полиция приближается к европейским стандартам, - Порошенко

Украинская полиция в результате реформирования уже приближается к европейским стандартам деятельности правоохранительных структур, уверен президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Изменения еще продолжаются. Работы – непочатый край. Но мы все видим, что новая полиция все меньше напоминает старую советского стиля милицию. Она все ближе, все плотнее приближается к европейским стандартам правоохранительной деятельности", - заявил П.Порошенко в ходе торжественной церемонии, посвященной дню Национальной полиции, на Софийской площади в центре Киева в среду.

Он подчеркнул, что доверие людей к представителям полиции возвращается и растет.

По словам президента, "новая полиция при взаимодействии со Службой безопасности Украины научилась эффективно противодействовать "пятой колонне" и так называемым полезным идиотам… и всем тем, кто вольно или невольно, корысти ради или из-за элементарной близорукости играет ту или иную роль в различных российских сценариях по внутренней дестабилизации Украины".

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П.Порошенко отметил, что профессиональное противодействие таким сценариям Национальная полиция Украины "делает страну более сильной".

Источник: https://censor.net.ua/n3074829
 
 
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"...Работы - непочатый край."

Короче, сказал, что с места ещё ничего не двинулось..
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что-то многовато этого сказочника сегодня..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская полиция приближается к европейским стандартам, - Порошенко
 
 
 
 
 
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