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 Политика Украины
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Все про:дисциплина (54) Нацполиция (7732) Порошенко (15069) устав (20)

 Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины.

П.Порошенко подписал данный документ в среду в Киеве во время торжественной церемонии по случаю Дня Национальной полиции Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В вашем присутствии подпишу важный закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Также глава государства напомнил, что ранее подписал закон о защите прав детей сотрудников полиции, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.

По словам П.Порошенко, этот закон дает возможность получать выплаты в случае потери кормильца всем студентам, курсантам и другим лицам, которые учатся в соответствующих учреждениях.

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Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины (№4670). Устав определяет сущность служебной дисциплины в Нацполиции, полномочия и обязанности полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Источник: https://censor.net.ua/n3074823
 
 
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Лучше он подписал заявление об отставке. А мусора км были масонами так и остались. Я лично как то изменений в лучшую сторону не увидел
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Н масонами а мусорами. Пишу с телефона извините.
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Так шо виходить три роки поліція існувала без дисціплінарного устава, пля...в нормальних країнах зразу устав приймають а потім орган створюють,хоча про що це я
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции
 
 
 
 
 
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