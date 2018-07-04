 39 победителей Международного конкурса им. Тараса Шевченко получат годовые стипендии Президента, - Минобразования

Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, на заседание Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

После подписи распоряжения президентом победители получат стипендии в следующем размере:

• ученики школ - 1420 грн в месяц;

• студенты высших учебных заведений I-II аккредитации - 1770 грн в месяц;

• студенты высших учебных заведений III-IV аккредитации, курсанты - 2600 грн в месяц.

Стипендии будут назначены на один год.

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В этом году литературный конкурс им. Тараса Шевченко проходил уже в восьмой раз. Он проводился в 4 этапа, и в финал конкурса вышли 772 ученика и студента. Из них дипломы получили: I степени - 59 участников, II степени - 128, III степени - 199.

Традиционно тем победителям, которые получили Диплом I степени и самые высокие балы от конкурсной комиссии, назначают 39 ежегодных стипендий Президента Украины.

Справка: Международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко проходит среди учеников 5-11 классов учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, студентов и курсантов высших учебных заведений.

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К соревнованиям также активно приобщаются ученики и студенты из числа украинцев, проживающих за рубежом. Языково-литературные соревнования ежегодно проходят в Канаде, Молдове, Италии, Испании, Индии, Бельгии, Иране, Словакии, Беларуси, Польши, Иордании, Турции. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 7 млн ​​учащихся и студентов.