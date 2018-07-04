 Киев и Анкара подписали меморандум о поставке в Украину беспилотных авиакомплексов и создании совместного предприятия, - СНБО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"По результатам работы комиссии стороны подписали меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия", - говорится в сообщении.
Представители Турции подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178.
Участники заседания также проанализировали состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за текущий год, в частности, выполнение контракта на поставку средств связи компании "Аселсан" для нужд украинской армии.
Стороны договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее компенсационное (офсетное) соглашение.
Помимо этого, обсуждалась реализация проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах. Среди прочего, стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного конструкторского бюро (КБ) по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники.
С украинской стороны комиссию возглавляет заместитель министра обороны Игорь Павловский, с турецкой - заместитель руководителя подсекретариата оборонной промышленности Министерства обороны Турции Сердар Демирель. В заседании комиссии также приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, представители государственных и частных компаний в оборонной сфере Украины и Турции.
В рамках заседания состоялась встреча О.Гладковского с руководителем подсекретариата оборонной промышленности Турции Демиром Измаилом.
А где написано каких комплексов?
Разведки, ударных, почтовых?
А то как всегда прочитал в начале про ПЕРЕМОГУ.
А сам ее найти не могу!
Зато на бутылке сидят первоклассно!!!