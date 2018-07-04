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 Политика Украины
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Все про:беспилотник (541) СНБО (3093) Турция (1975)

 Киев и Анкара подписали меморандум о поставке в Украину беспилотных авиакомплексов и создании совместного предприятия, - СНБО

Украинская и турецкая стороны по итогам заседания в Анкаре совместной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) подписали меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"По результатам работы комиссии стороны подписали меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия", - говорится в сообщении.

Представители Турции подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178.

Участники заседания также проанализировали состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за текущий год, в частности, выполнение контракта на поставку средств связи компании "Аселсан" для нужд украинской армии.

Стороны договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее компенсационное (офсетное) соглашение.

Помимо этого, обсуждалась реализация проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах. Среди прочего, стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного конструкторского бюро (КБ) по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники.

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С украинской стороны комиссию возглавляет заместитель министра обороны Игорь Павловский, с турецкой - заместитель руководителя подсекретариата оборонной промышленности Министерства обороны Турции Сердар Демирель. В заседании комиссии также приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, представители государственных и частных компаний в оборонной сфере Украины и Турции.

В рамках заседания состоялась встреча О.Гладковского с руководителем подсекретариата оборонной промышленности Турции Демиром Измаилом.

Источник: https://censor.net.ua/n3074814
 
   
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Тільки щоб без росіянських щупальців.
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Интересно, Демирель тоже сидел за хищения как Павловский?
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да куда там в стране с авиакомпанией "Антонов" свои разрабатывать и туркам дать возможность их с выгодой для себя производить. Нет, ни за что, а вот наоборот - пожалуйста. Просто гении антибизнеса и антипатриоты к рулю дорвались, дустом их, что ли, выводить.
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Антонов не хоче цим займатись, хоча свого часу спробували, навіть був зроблений прототип, виявилось - не їх рівень, в них інші задачі. Всі інші на рівні аматорів-авіамоделістів. Так що не шукай зраду там де її немає.
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Когда для страны надо, то не умеешь научим, не хочешь заставим. Рынок беспилотников просто необъятен, вот правительство Австралии закупает НА ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ беспилотников в США, а какой-то там прыщ под заказ конкурентов со от имени "Антонова" отказался? СБУ куда смотрит и ты за кого, если такое поддерживаешь?
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Что то я туплю?
А где написано каких комплексов?
Разведки, ударных, почтовых?
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тут не має і де буде це спільне підприємство...
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Значит я все правильно понял!
А то как всегда прочитал в начале про ПЕРЕМОГУ.
А сам ее найти не могу!
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Перемога як завжди замаскована. Її видно лишень через "шоколадне око"
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Турецкие БПЛА - дерьмо, зато откаты первоклассные.
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Корломордые тролли - дерьмо!
Зато на бутылке сидят первоклассно!!!

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Вертольйоти у французів,бпла-у турків... тоді давайте вже й танки у Ізраїлю закупимо...бо ми ж багаті дуже...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев и Анкара подписали меморандум о поставке в Украину беспилотных авиакомплексов и создании совместного предприятия, - СНБО
 
 
 
 
 
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