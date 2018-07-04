 "Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов

Об этом рассказал в Facebook Премьер Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже две недели, как мы начали новую волну борьбы с контрабандой, и деньги за растаможку товаров начали попадать в бюджет. Что это значит? Что кто-то их потерял. А это, на минуточку, миллиарды гривен", - подчеркнул он
По мнению Гройсмана, сейчас у многих владельцев высоких кабинетов "истерика" из-за блокировки "потока".
"Поэтому со всех сторон льется куча грязи, мол, никто ни с чем бороться не будет, просто перераспределяют влияние на таможню. Хочу огорчить всех, кто распускает эти слухи. Борьба с контрабандой уже работает" - отметил Премьер.
Он привел конкретный пример Одесской таможни.
"С 20 по 26 июня, когда мы начали реализовывать новые методы борьбы, было растаможено 1112 контейнеров на общую сумму 498 млн грн. Например, контейнер с обувью: раньше благодаря различным схемам стоимость растаможивания составляла около $16 тыс., а сейчас - $21,5 тыс. То есть плюс $5 тыс. в бюджет только на одном контейнере. Контейнер с тканью: ранее около $11 тыс. - сейчас 24 тыс. Разница более чем вдвое! Игрушки: было $24 тыс., сейчас - $36,5 тыс", - рассказал Гройсман.
Кроме того, он обратился к тем, кто считает, что борьба временна, и ее можно переждать.
"Сейчас около 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, ждут, думают, что "волна" пройдет через несколько дней и можно снова договариваться. Сразу говорю, забудьте. Я не буду соратником ни для кого. Это средства украинских граждан, в них нуждается и воин на Востоке, и пенсионер, и врач, и учитель", - резюмировал Премьер.
ДОБРО»!!! МЫ СТРАНОЙ НЕ ТОРГУЕМ….Да ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ???!! ПРАВДА- У КОГО КАКАЯ СТРАНА…
У ВАС ИЗРАИЛЬ.. ТОМУ «БОРОТЬБА» ЕВРЕЕВ-
ГРОЙСМАНА , ПОРОШЕНКО И АВАКОВА С
ГРИЦАКОМ…. НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ… не трясите будку, а то Путин нападет……
и фсе все сотни тысяч в закрома "родины"
3 ч ·
И снова про трассу Киев-Одесса. Вот эта вот мятая, уродливая херня, похожая на асфальт, - это лицо Укравтодора, Минифраструктуры, лицо вообще Кабмина и всей нашей новой власти. Лицо всей центральной власти, которая за 4 года по образу и подобию "Ольгино" создала армию ботов, которая где-то на два года бросила чуть ли не все ресурсы на погоню/слежку за грузинами по всей стране, которая следила за детективами НАБУ, предупреждая коррупционеров, что их взяли в разработку набушники, которая продавала услуги закрытия криминальных дел "хорошим парням"... а вот разработать четкий комплекс мероприятий по недопущению "перегруза" транспортом за четыре года "не успела". Ведь наверное имелись "более важные" дела, согласитесь.
Эти участки, что на фото (в районе Краснополки, Умани и т.д.), были отремонтированы год-два-три назад, а уже уничтожены фурами. Ночью, а особенно во время сумерек, по правой полосе двигаться опасно. Машину уводит в сторону, приходится крепко держать руль, а перепады изгибов достигают где-то 20-30 см. Грузовики уже зачастую движутся по левой полосе, т.к. правую они уже изуродовали. Весь грузовой транспорт - обратите внимание - останавливается на постах. Водители продолжают "башлять" по 200 грн "на лапу" людям в погонах. Ремонт дорог - это для налогоплательщиков очень дорого, это миллиарды гривен, но их уничтожают за 200 грн. "с рыла".
Имея всю полноту власти: исполнительную, законодательную и т.д., сидя в кабинетах четыре года и не разработать эффективный комплекс мер, которые бы сделали невыгодным "перегруз" фур? Это же не отправить экспедицию на Марс. Что еще не хватает власти, чтобы это сделать? Может нужен контроль над НАБУ, например, для эффективной работы? Что вам, млять, не хватает? Что/кто вам, с%ка, мешает, м%даки???
h
Вот это меня больше всего удивляло при всех президентах и кризисах.
Зубожили простые украинцы (простите за этот галимый кацапский штамп) в двери не пролазят от голода а от изможденных нелегкой судьбиной рож прикуривать можно.
В трамвае или в метро большинство пассажиров идет на выход, вынося своей тушей половину вагона.
Реально не просто "ситі в них єб@ла", а аж трещат от нажранности.
Поражен и с толку сбит
И тогда на нем евреец поимеет свой PROFIT
Нужно снизить налоги и сделать равными условия для всех.
А этого не будет
а сплошное пи.добольство окружающих - подтверждение ватосущности всех зрадоболов.
Как и не работает запрет на диких копателей янтаря, как не работает рехфомированная мусарня, суды, медицина, как не работает в стране всё то, за шо вы берётесь и в чём нам клялись, шо оно будет работать.
Пока всё, за шо бы вы взялись - них.... не работает.
Може на вас, в личные ваши закрома, оно и работает... а для страны реальной пользы, от вас ворюг и стяжателей - НЕТ.
Да и какая может быть польза от воров и стяжателей, кроме как самим ворам...
Хоть за миллион будут таможить контейнер - все будет включено в цену товара.
А все Петины и Гнойсмана "мощные реформы" выливаются в одно - к увеличению размеров взяток и всяких поборов.
В июне премьер-министр Владимир Гройсман озвучил план по борьбе с контрабандой. Первым и самым важным пунктом, без которого вся дальнейшая борьба теряет смысл, должно стать усиление уголовной ответственности за это преступление. Однако похоже, нардепы не горят желанием заниматься этим вопросом.
Как минимум потому, что 3-го июля законопроект Гройсмана не набрал нужного количества голосов даже для включения в повестку дня. Неужели этот вопрос слишком мелок для нашего парламента? Разбирался OBOZREVATEL.https://www.obozrevatel.com/economics/kontrabanda-ne-problema-pochemu-rada-proignorirovala-vazhnyij-zakonoproekt.htm
Прекрасно иллюстрирует работу наших депутатеров. Списки голосования прилагаются..
Главно дело не забыть за них снова проголосовать.