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Все про:контрабанда (1515) таможня (1269) Гройсман (4163) таможенный контроль (21)

 "Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов

Спустя две недели с начала нового этапа борьбы с контрабандой, в бюджет поступили сотни тысяч долларов, которые раньше государство не дополучало из-за схем на таможне.

Об этом рассказал в Facebook Премьер Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже две недели, как мы начали новую волну борьбы с контрабандой, и деньги за растаможку товаров начали попадать в бюджет. Что это значит? Что кто-то их потерял. А это, на минуточку, миллиарды гривен", - подчеркнул он

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По мнению Гройсмана, сейчас у многих владельцев высоких кабинетов "истерика" из-за блокировки "потока".

"Поэтому со всех сторон льется куча грязи, мол, никто ни с чем бороться не будет, просто перераспределяют влияние на таможню. Хочу огорчить всех, кто распускает эти слухи. Борьба с контрабандой уже работает" - отметил Премьер.

Он привел конкретный пример Одесской таможни.

"С 20 по 26 июня, когда мы начали реализовывать новые методы борьбы, было растаможено 1112 контейнеров на общую сумму 498 млн грн. Например, контейнер с обувью: раньше благодаря различным схемам стоимость растаможивания составляла около $16 тыс., а сейчас - $21,5 тыс. То есть плюс $5 тыс. в бюджет только на одном контейнере. Контейнер с тканью: ранее около $11 тыс. - сейчас 24 тыс. Разница более чем вдвое! Игрушки: было $24 тыс., сейчас - $36,5 тыс", - рассказал Гройсман.

Кроме того, он обратился к тем, кто считает, что борьба временна, и ее можно переждать. 

"Сейчас около 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, ждут, думают, что "волна" пройдет через несколько дней и можно снова договариваться. Сразу говорю, забудьте. Я не буду соратником ни для кого. Это средства украинских граждан, в них нуждается и воин на Востоке, и пенсионер, и врач, и учитель", - резюмировал Премьер.

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Борьба с контрабандой уже работает, - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074811
 
   
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та он правду говорит. А что такое сотня - другая тысяч баксов , когда только сигаретным контрабасом из параши, Молдовы, Беларуси по всей Украине торгуют. А тот же янтарь, тот же лес.
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критикувати треба за конкретні речі, а пиз..ти наліво і направо, що все погано.... Можу підтвердити, що на кордоні з Польщею контрабанда вже другий тиждень не "йде". І якщо за ці гроші будуть розвивати інфраструктуру держави, то Грося молодець
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Вы наверно троль,потому что живём все хуже и хуже,привет тебе грося
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«ТАМОЖНА БАНДА ДАЕТ
ДОБРО»!!! МЫ СТРАНОЙ НЕ ТОРГУЕМ….Да ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ???!! ПРАВДА- У КОГО КАКАЯ СТРАНА…

У ВАС ИЗРАИЛЬ.. ТОМУ «БОРОТЬБА» ЕВРЕЕВ-
ГРОЙСМАНА , ПОРОШЕНКО И АВАКОВА С
ГРИЦАКОМ…. НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ… не трясите будку, а то Путин нападет……
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Прикольно дИбільнуваті пости читать!
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Да. работает ,в три смены и без выходных - то-то растёт благосостояние народа ,нема куда гроши девать .... "Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов - Цензор.НЕТ 723
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Помела тёща от голода ,не дождалась счастья народного...
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Жаль что умерла. Хорошая наверно была. Раз от голода, наверно последний кусок зятьку отдавала. "Боротьба з контрабандою вже працює", - Гройсман розповів про надходження до бюджету сотень тисяч доларів - Цензор.НЕТ 3566
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Не,мужа пыталась спасти - не спасла и через полгода сама умерла ,кстати реально от голода ,не ела почти ничего ,Царствие ей Небесное...
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Ну и какой в этом смысл если в других местах миллионами воруют а то и миллиардами. Тут 100 тысяч пришло, там миллион ушел.
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Вы бы с алкашом решили чья это корова и кто будет её доить...
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Брехать тоже надо уметь. А то иной сбрешет и покраснеет.
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А борцам костюмы лангустов выдают, или нужно свой приносить?
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да пох, всё равно за всё заплатит простой покупатель ...да и ещё и двойным веслом..
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не все. Некоторые - это смена с лахты-2.
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.......і лише два дибіли, сирожа і урс, "Боротьба з контрабандою вже працює", - Гройсман розповів про надходження до бюджету сотень тисяч доларів - Цензор.НЕТ 7507 смачно смокчуть пЕцін барбарис!
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
3 ч ·
И снова про трассу Киев-Одесса. Вот эта вот мятая, уродливая херня, похожая на асфальт, - это лицо Укравтодора, Минифраструктуры, лицо вообще Кабмина и всей нашей новой власти. Лицо всей центральной власти, которая за 4 года по образу и подобию "Ольгино" создала армию ботов, которая где-то на два года бросила чуть ли не все ресурсы на погоню/слежку за грузинами по всей стране, которая следила за детективами НАБУ, предупреждая коррупционеров, что их взяли в разработку набушники, которая продавала услуги закрытия криминальных дел "хорошим парням"... а вот разработать четкий комплекс мероприятий по недопущению "перегруза" транспортом за четыре года "не успела". Ведь наверное имелись "более важные" дела, согласитесь.
Эти участки, что на фото (в районе Краснополки, Умани и т.д.), были отремонтированы год-два-три назад, а уже уничтожены фурами. Ночью, а особенно во время сумерек, по правой полосе двигаться опасно. Машину уводит в сторону, приходится крепко держать руль, а перепады изгибов достигают где-то 20-30 см. Грузовики уже зачастую движутся по левой полосе, т.к. правую они уже изуродовали. Весь грузовой транспорт - обратите внимание - останавливается на постах. Водители продолжают "башлять" по 200 грн "на лапу" людям в погонах. Ремонт дорог - это для налогоплательщиков очень дорого, это миллиарды гривен, но их уничтожают за 200 грн. "с рыла".
Имея всю полноту власти: исполнительную, законодательную и т.д., сидя в кабинетах четыре года и не разработать эффективный комплекс мер, которые бы сделали невыгодным "перегруз" фур? Это же не отправить экспедицию на Марс. Что еще не хватает власти, чтобы это сделать? Может нужен контроль над НАБУ, например, для эффективной работы? Что вам, млять, не хватает? Что/кто вам, с%ка, мешает, м%даки???"Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов - Цензор.НЕТ 6900
h"Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов - Цензор.НЕТ 8848
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И шо, так по всей трассе? Две недели назад ехал туда-сюда пару раз. Везде было нормально кроме Черкасской обл. местами.
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И еще. Вижу идет откровенный саботаж на местах. Деньги на дороги есть, но их никто не делает(местные дороги) мол смотрите какая власть в Киеве говняная. Припоминаю такое было при помаранчевой власти, мусор не убирался, дороги не делались хотя ресурс был.
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В итоге борьба с контрабандой превратилась в обычное повышение стоимости растаможки, а значит в рост цен.
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"Ну, за Гройсмана! Лехаим" - и с этими словами контрабандисты дружно накатили по стопке элитного коньяка, - "Он уже победил контрабанду, как президент - коррупцию! Теперь заживем!"
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Жюри «Кинотавра» призвало освободить Серебренникова и Сенцова
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Результаты ошеломляют,с 1 июля подняли пенсию аж на 2,3 доллара.С нетерпением ждём от барыг,повышение цен.
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престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єб@ла. "Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов - Цензор.НЕТ 9069
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ситі в них єб@ла

Вот это меня больше всего удивляло при всех президентах и кризисах.
Зубожили простые украинцы (простите за этот галимый кацапский штамп) в двери не пролазят от голода а от изможденных нелегкой судьбиной рож прикуривать можно. "Боротьба з контрабандою вже працює", - Гройсман розповів про надходження до бюджету сотень тисяч доларів - Цензор.НЕТ 4504
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Да вот как-то машины и хари их хозяев у меня во дворе нифига не вяжутся с зубожинням. "Боротьба з контрабандою вже працює", - Гройсман розповів про надходження до бюджету сотень тисяч доларів - Цензор.НЕТ 5438
В трамвае или в метро большинство пассажиров идет на выход, вынося своей тушей половину вагона.

Реально не просто "ситі в них єб@ла", а аж трещат от нажранности.
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картоха и макароні, они такие, крохмалистіе, візівают ожерение и сахарній диабет.
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Через это в шефа Адольфа (или Герхарда) у шефа и диабет.
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Гой обязан быть испуган
Поражен и с толку сбит
И тогда на нем евреец поимеет свой PROFIT
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Так дело в том, что нужно снижать сами тарифы. Иначе это опять- таки ударит и по предпринимателям и по конечному потребителю.
Нужно снизить налоги и сделать равными условия для всех.
А этого не будет
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Бл.дь, и хоть бы кто сказал Премъеру "Молодцы!!!"
а сплошное пи.добольство окружающих - подтверждение ватосущности всех зрадоболов.
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Смеетесь, за две недели сотни тысяч долларов с таможен? Надо было подождать отчетного периода, допустим месяца и сравнить до и после, с цифрами разницы и не факт что она будет плюсовая, пока не факт, многие держат товар на нейтралке и ждут решения вопросов.
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Гройсман клоун, эти тавары подоражаю и украинцы просто не смогут их покупать, и больше их ни привезут, на этом твои сверх прибыли быстро закончатся.
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Задёргались пред выборами. Интересно, что дальше будет.
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Рад за нього, нехай тількі надходження не забуде відобразити у своїй декларації.
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Да нихрена она не работает.
Как и не работает запрет на диких копателей янтаря, как не работает рехфомированная мусарня, суды, медицина, как не работает в стране всё то, за шо вы берётесь и в чём нам клялись, шо оно будет работать.
Пока всё, за шо бы вы взялись - них.... не работает.
Може на вас, в личные ваши закрома, оно и работает... а для страны реальной пользы, от вас ворюг и стяжателей - НЕТ.
Да и какая может быть польза от воров и стяжателей, кроме как самим ворам...
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Шёл 27 год независимости, Польша, Литва, Латвия и Эстония давно скрылись впереди за горизонтом, а в Украине по-прежнему всё было хорошо. И таможня, и надои, и шоколады росли как грибы после дождя. Вот только зачем-то опять просили миллиард в долг у злобного МВФ.
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Я вот жду от гроси одного когда кредиты начнуть давать под три процента на 20 лет, а депозиты будут под 2%
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В итоге за все заплатит потребитель, т.е. мы с вами.
Хоть за миллион будут таможить контейнер - все будет включено в цену товара.
А все Петины и Гнойсмана "мощные реформы" выливаются в одно - к увеличению размеров взяток и всяких поборов.
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Стесняюсь спросить, а кого то из тех кто неделю назад брал во 5000$ с контейнера, хоть уволили ?
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Допустим удалось получить несколько сотен тысяч за неделю, но откуда возмется обещанная сотня миллиардов, да и на обьёме ввозимых товаров это может отразится не говоря уже о конечной цене для покупателей.
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Сотен тысяч? Это контрабанда за две минуты?
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Уровень теневой экономики в Украине постепенно снижается, но одна из ее самых важных частей - контрабанда - остается непобедимой.
В июне премьер-министр Владимир Гройсман озвучил план по борьбе с контрабандой. Первым и самым важным пунктом, без которого вся дальнейшая борьба теряет смысл, должно стать усиление уголовной ответственности за это преступление. Однако похоже, нардепы не горят желанием заниматься этим вопросом.
Как минимум потому, что 3-го июля законопроект Гройсмана не набрал нужного количества голосов даже для включения в повестку дня. Неужели этот вопрос слишком мелок для нашего парламента? Разбирался OBOZREVATEL.https://www.obozrevatel.com/economics/kontrabanda-ne-problema-pochemu-rada-proignorirovala-vazhnyij-zakonoproekt.htm
Прекрасно иллюстрирует работу наших депутатеров. Списки голосования прилагаются..

Главно дело не забыть за них снова проголосовать.
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якось у троляк не виходить засерати теми в Форумах УКРАЇНЦІВ
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Гройсман: у многих владельцев высоких кабинетов-уже истерика. Гройсман?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов
 
 
 
 
 
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