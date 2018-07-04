 "Борьба с контрабандой уже работает", - Гройсман рассказал о поступлении в бюджет сотен тысяч долларов

Об этом рассказал в Facebook Премьер Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже две недели, как мы начали новую волну борьбы с контрабандой, и деньги за растаможку товаров начали попадать в бюджет. Что это значит? Что кто-то их потерял. А это, на минуточку, миллиарды гривен", - подчеркнул он

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По мнению Гройсмана, сейчас у многих владельцев высоких кабинетов "истерика" из-за блокировки "потока".

"Поэтому со всех сторон льется куча грязи, мол, никто ни с чем бороться не будет, просто перераспределяют влияние на таможню. Хочу огорчить всех, кто распускает эти слухи. Борьба с контрабандой уже работает" - отметил Премьер.

Он привел конкретный пример Одесской таможни.

"С 20 по 26 июня, когда мы начали реализовывать новые методы борьбы, было растаможено 1112 контейнеров на общую сумму 498 млн грн. Например, контейнер с обувью: раньше благодаря различным схемам стоимость растаможивания составляла около $16 тыс., а сейчас - $21,5 тыс. То есть плюс $5 тыс. в бюджет только на одном контейнере. Контейнер с тканью: ранее около $11 тыс. - сейчас 24 тыс. Разница более чем вдвое! Игрушки: было $24 тыс., сейчас - $36,5 тыс", - рассказал Гройсман.

Кроме того, он обратился к тем, кто считает, что борьба временна, и ее можно переждать.

"Сейчас около 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, ждут, думают, что "волна" пройдет через несколько дней и можно снова договариваться. Сразу говорю, забудьте. Я не буду соратником ни для кого. Это средства украинских граждан, в них нуждается и воин на Востоке, и пенсионер, и врач, и учитель", - резюмировал Премьер.

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