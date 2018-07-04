 Спикер литовского Сейма Пранцкетис будет содействовать посещению представителями Красного Креста украинских политзаключенных в РФ, - Денисова

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Также поговорили о Международном комитете Красного Креста - я вынуждена была констатировать, что ни одна из моих просьб к МККК осуществить мониторинговые визиты к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и другим украинским политзаключенным не была удовлетворена. Викторас Пранцкетис пообещал посодействовать посещению представителями МККК удерживаемых украинцев", - написала Денисова по итогам встречи в Вильнюсе.

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Украинский омбудсмен также сообщила, что на следующей неделе в Берлине состоится важная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"На рассмотрение Ассамблеи Украина подготовила резолюцию по вопросу украинских политзаключенных. Я обратилась к Пранцкетису с просьбой, чтобы Литва поддержала эту резолюцию. Спикер, в свою очередь, заверил меня, что Литва всегда акцентирует внимание на территориальной целостности Украины", - сообщила Денисова.

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