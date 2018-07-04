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 Суд в третий раз перенес дебаты по делу Кернеса - не явился ни один из 19 прокуроров

Суд в третий раз перенес прения по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые должны состояться в Киевском райсуде Полтавы 4 июля. На этот раз дебаты планируют провести 5 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью городского совета Юрия Сидоренко.

По его словам дебаты не состоялись из-за неявки стороны гособвинения.

"Адвокат Геннадия Кернеса Лидия Изовитова напомнила суду о заседании в самом начале процесса, когда было заявлено 19 прокуроров по этому делу. Тогда гособвинение мотивировало необходимость такого количества тем, чтобы не было срывов заседаний из-за неявки их представителей. Но когда процесс вышел на финальную стадию, уже третий день ни один из 19 прокуроров не может приехать в суд и принять участие в дебатах ", - рассказал Сидоренко.

По его словам, защита Кернеса видит в этом "еще одно подтверждение того, что позиция обвинения сырая и ничем не подтверждена".

2 и 3 июля дебаты также не состоялось из-за неявки сторон.

Также читайте: На суде по делу харьковского мэра Кернеса допросили еще трех свидетелей, слушание продолжится 18 июня

Напомним, 25 января 2014 неизвестные напали на участников шествия в поддержку евромайдан в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов евромайдан - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса "у гостиницы" Националь ". Позже отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов евромайдан не подтвердилась.

Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников евромайдан и угрозе убийством. Харьковский городской голова заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.

2 марта 2015 Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по четырем статьям.

26 марта 2015 Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 Высший специализированный суд объявил о переносе рассмотрения дела Кернеса с Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Источник: https://censor.net.ua/n3074809
 
 
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Так КРЫСЮК и весь срок Патрошенка проволынит. А георгиевская ленточка то спрятана.
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Спектакль с Кернесом, со Штепой и т.п. прекрасно демонстрирует "успехи в реформировании ВККСУ", которыми так восторгался представитель совета Евросоюза. И добавить нечего.
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агов, юГик! как там крупные рыбы поживают?
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ништяк..жируют в мутной водице и дальше..
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все так. юГик, как раз одна из этих жирных рыб, в данный момент с гнойсманом таможню делят.
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та да..а лохторат молчит.. сцепив зубы..видно счастлив быть ограбленным..
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как сепарню судить, так и прокуроров нет..гибридные реформы от гибридной власти во время гибридной войны..
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Да там всех артистов спектакля "Суд" пора за решётку, Особенно Юрика! Блин то хватал на улице, за бандитизм, сейчас уже забыл за что! Или доляры не пахнут, а Юрик??? А у гепы уверен, несколько вышек... Плюс парк "Зелений гай"!
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О, какой крутой результат реформирования прокуратуры и судебной реформы!!! Ну не зря же Запад за это начал хвалить Порошенко, результаты просто поражают!!
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Ничего не поделаешь,издержки рехформы,надо трошки почикать ...
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Бардак, пора прокуроров и судей люстрировать по настоящему.
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На днях геша розказував журналістам,що буде підтримувати порошенка на виборах,і як ми бачимо підтримка йде двостороння
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А що не це скаже генеральний, (прости Господи),пракурор, коли проспицця? Чи його такі дрібниці не цікавлять?
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Значит создали условия прокурорам... Помнится в Павлограде судили сепара и титушковода
Белогородского, так бросив заседания Рады приехал спасать дружбана сам "Олежек вынеси козла" (Олег Недава из БПП) :
https://kp.ua/economics/591624-oleh-nedava-napomnyl-smy-o-prezumptsyy-nevynovnosty

На сепаре клейма негде ставить и прокурорша попалась патриотка - Олеся Скрыпник (та что 18 февраля 2014 пришла в прорыговскую запорожскую прокуратуру в вышиванке и сказала пару тёплых слов обосравшимуся начальству). После первого заседания ей пробили колёса на машине и начались звонки с угрозами. Она выстояла и на слова Недавы о некомпетентном прокуроре
дала и ему просраться, прямо в суде. Недава нанял блогера-фекала, тот отработал, обгадил высосав из ничего высер и уехал за бугор на моря отдыхать....отработал и заработал...
Получается с одной стороны молодая прокурорша - патриотка, а с другой сепара отмазывает
друг семьи главного пгокурога... и не зассала Олеся, и не зассыт, не из того теста.
А на этих видно нашли узду.
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19 штук наверное мало, надо еще добавить. Суд в третий раз перенес дебаты по делу Кернеса - не явился ни один из 19 прокуроров - Цензор.НЕТ 3182
Было бы неплохо узнать комментарий от главпрокурора Полтавы о причинах отсутствия его подчиненных на судебном заседании. Или в процессе участвуют харьковские прокуроры?
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Теперь лишат однодневного заработка 19 прокуроров! Будут знать как работу прогуливать! По всей строгости закона! А могет и выговор устный обьявют!
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КТО ЛИШИТ ? 😂
Их не только не лишат заработка , а ещё и премию выпишут за то что не пришли и по медальки дадут и пару десятков земли отмеряют и пупутевку в жаркие страны выпишут ... Как-то так ...😜
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Суд в третий раз перенес дебаты по делу Кернеса - не явился ни один из 19 прокуроров

...
В заголовке не хватает только одного завершающего штриха: смайлика CRAZY
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Вот кто обьяснит нахрена аж 19 прокуроров на одно дело.
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Короче, гепЁрда будут таскать по судам, пока оно само не загнётся от старости.
Знакомая схема. Со штепой и ефремом она отлично прокатана и прекрасно работает: вроде как и судят ( и дое...ся вроде не к чему!), а с другой стороны понимаешь, шо это всё цирки и оттяжка времени (в надежде со временем - замять и выпустить).
Блин! Найти бы того жопо-рукого снайпера, ввалить ему пиз....й и заставить до-делать не до-деланную работу.
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