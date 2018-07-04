 Суд в третий раз перенес дебаты по делу Кернеса - не явился ни один из 19 прокуроров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью городского совета Юрия Сидоренко.

По его словам дебаты не состоялись из-за неявки стороны гособвинения.

"Адвокат Геннадия Кернеса Лидия Изовитова напомнила суду о заседании в самом начале процесса, когда было заявлено 19 прокуроров по этому делу. Тогда гособвинение мотивировало необходимость такого количества тем, чтобы не было срывов заседаний из-за неявки их представителей. Но когда процесс вышел на финальную стадию, уже третий день ни один из 19 прокуроров не может приехать в суд и принять участие в дебатах ", - рассказал Сидоренко.

По его словам, защита Кернеса видит в этом "еще одно подтверждение того, что позиция обвинения сырая и ничем не подтверждена".

2 и 3 июля дебаты также не состоялось из-за неявки сторон.

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Напомним, 25 января 2014 неизвестные напали на участников шествия в поддержку евромайдан в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов евромайдан - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса "у гостиницы" Националь ". Позже отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов евромайдан не подтвердилась.

Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников евромайдан и угрозе убийством. Харьковский городской голова заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.

2 марта 2015 Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по четырем статьям.

26 марта 2015 Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 Высший специализированный суд объявил о переносе рассмотрения дела Кернеса с Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.