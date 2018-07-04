 Суд в третий раз перенес дебаты по делу Кернеса - не явился ни один из 19 прокуроров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора департамента по делам информации и связям с общественностью городского совета Юрия Сидоренко.
По его словам дебаты не состоялись из-за неявки стороны гособвинения.
"Адвокат Геннадия Кернеса Лидия Изовитова напомнила суду о заседании в самом начале процесса, когда было заявлено 19 прокуроров по этому делу. Тогда гособвинение мотивировало необходимость такого количества тем, чтобы не было срывов заседаний из-за неявки их представителей. Но когда процесс вышел на финальную стадию, уже третий день ни один из 19 прокуроров не может приехать в суд и принять участие в дебатах ", - рассказал Сидоренко.
По его словам, защита Кернеса видит в этом "еще одно подтверждение того, что позиция обвинения сырая и ничем не подтверждена".
2 и 3 июля дебаты также не состоялось из-за неявки сторон.
Напомним, 25 января 2014 неизвестные напали на участников шествия в поддержку евромайдан в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов евромайдан - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса "у гостиницы" Националь ". Позже отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов евромайдан не подтвердилась.
Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников евромайдан и угрозе убийством. Харьковский городской голова заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным.
2 марта 2015 Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по четырем статьям.
26 марта 2015 Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.
2 апреля 2015 Высший специализированный суд объявил о переносе рассмотрения дела Кернеса с Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
Белогородского, так бросив заседания Рады приехал спасать дружбана сам "Олежек вынеси козла" (Олег Недава из БПП) :
https://kp.ua/economics/591624-oleh-nedava-napomnyl-smy-o-prezumptsyy-nevynovnosty
На сепаре клейма негде ставить и прокурорша попалась патриотка - Олеся Скрыпник (та что 18 февраля 2014 пришла в прорыговскую запорожскую прокуратуру в вышиванке и сказала пару тёплых слов обосравшимуся начальству). После первого заседания ей пробили колёса на машине и начались звонки с угрозами. Она выстояла и на слова Недавы о некомпетентном прокуроре
дала и ему просраться, прямо в суде. Недава нанял блогера-фекала, тот отработал, обгадил высосав из ничего высер и уехал за бугор на моря отдыхать....отработал и заработал...
Получается с одной стороны молодая прокурорша - патриотка, а с другой сепара отмазывает
друг семьи главного пгокурога... и не зассала Олеся, и не зассыт, не из того теста.
А на этих видно нашли узду.
Было бы неплохо узнать комментарий от главпрокурора Полтавы о причинах отсутствия его подчиненных на судебном заседании. Или в процессе участвуют харьковские прокуроры?
Их не только не лишат заработка , а ещё и премию выпишут за то что не пришли и по медальки дадут и пару десятков земли отмеряют и пупутевку в жаркие страны выпишут ... Как-то так ...😜
...
В заголовке не хватает только одного завершающего штриха: смайлика CRAZY
Знакомая схема. Со штепой и ефремом она отлично прокатана и прекрасно работает: вроде как и судят ( и дое...ся вроде не к чему!), а с другой стороны понимаешь, шо это всё цирки и оттяжка времени (в надежде со временем - замять и выпустить).
Блин! Найти бы того жопо-рукого снайпера, ввалить ему пиз....й и заставить до-делать не до-деланную работу.