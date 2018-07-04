 Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего, - Луценко предложил Гройсману "прекратить кавалерийские атаки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В соответствии с Таможенным кодексом, на территории таможни не имеет права находиться никто, кроме таможенников. Ни СБУшники, ни полицейские, ни прокуроры, ни даже народные депутаты. А если они даже туда зашли, то не имеют права совершать никаких действий", - сказал Ю.Луценко во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса в среду.
"Чтобы бороться с контрабандой, надо заняться таможней. А у нас уже третий год не руководителя таможни. Правда, сегодня назначили исполняющего обязанности заместителя, исполняющего обязанности главы. У меня вообще впечатление, что это правительство исполняющих обязанности, простите", - добавил он.
Генпрокурор отметил, что с контрабандой нужно бороться "не поиском контрабандных контейнеров, а вычислением контрабандных фирм, семейств, групп".
"Поэтому на таможне нечего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам. Им нужно создать аналитические центры, которые вычислят 10-11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" к бюджету, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает", - указал Ю.Луценко.
Генпрокурор предлагает "прекратить кавалерийские атаки". "И не думать, что если мы введем сейчас полицию или еще кого-то, то все сразу станет хорошо. Не станет. Хорошо станет, когда заработают аналитики, и серьезный бизнес даже не заметит этой работы, потому что это серьезный бизнес. А заметят несколько групп", - сказал он.
"Поэтому когда премьер-министр ссылается, что он с вами согласовал это постановление Кабмина, то я вам не завидую. Я подчеркиваю: таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу, и прекратить ввод туда спецназа любого цвета", - резюмировал Ю.Луценко.
Напомним, 21 июня во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины Владимир Гройсман рассказал об инициативе правительства "Украина без контрабанды".
Сегодня уже постил эту ссылку в другой теме, но сделаю это еще раз, ведь здесь идет речь о Волынской таможне, которую, по слухам, возглавляет дружбан Генпрокурорского сынка:
ЗЛОЧИННА ГРУПА СБУШНИКІВ ТА ВОЛИНСЬКИХ МИТНИКІВ ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ 95% КОНТРАБАНДНИХ ПОТОКІВ
ПРО БУСИ, З ЯКИХ БРАЛИ ХАБАРІ, ВОЛИНСЬКІ МИТНИКИ ЗВІТУВАЛИ КРИВІЦЬКОМУ В TELEGRAM
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Ну если прокуратура все это знает, то где уголовные дела? А словами их фиг напугаешь.
А потом Порошенко вообще Саакашвили убрал в угоду Авакову, Шокину и Одесской мафии.
Луценко тоже ничего не сделал для реальной борьбы с коррупцией,в том числе на таможне. Но повякать любит, ушлепок.