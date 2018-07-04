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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1515) Луценко (7043) таможня (1269) Гройсман (4163) ГФС (2648) таможенный контроль (21)

 Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего, - Луценко предложил Гройсману "прекратить кавалерийские атаки"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что для борьбы с контрабандой на украинской таможне необходимо обеспечить ее полноценное и прозрачное функционирование, а не задействовать силовые структуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В соответствии с Таможенным кодексом, на территории таможни не имеет права находиться никто, кроме таможенников. Ни СБУшники, ни полицейские, ни прокуроры, ни даже народные депутаты. А если они даже туда зашли, то не имеют права совершать никаких действий", - сказал Ю.Луценко во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса в среду.

"Чтобы бороться с контрабандой, надо заняться таможней. А у нас уже третий год не руководителя таможни. Правда, сегодня назначили исполняющего обязанности заместителя, исполняющего обязанности главы. У меня вообще впечатление, что это правительство исполняющих обязанности, простите", - добавил он.

Генпрокурор отметил, что с контрабандой нужно бороться "не поиском контрабандных контейнеров, а вычислением контрабандных фирм, семейств, групп".

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"Поэтому на таможне нечего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам. Им нужно создать аналитические центры, которые вычислят 10-11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" к бюджету, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает", - указал Ю.Луценко.

Генпрокурор предлагает "прекратить кавалерийские атаки". "И не думать, что если мы введем сейчас полицию или еще кого-то, то все сразу станет хорошо. Не станет. Хорошо станет, когда заработают аналитики, и серьезный бизнес даже не заметит этой работы, потому что это серьезный бизнес. А заметят несколько групп", - сказал он.

"Поэтому когда премьер-министр ссылается, что он с вами согласовал это постановление Кабмина, то я вам не завидую. Я подчеркиваю: таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу, и прекратить ввод туда спецназа любого цвета", - резюмировал Ю.Луценко.

Напомним, 21 июня во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам борьбы с контрабандными схемами на границе Украины Владимир Гройсман рассказал об инициативе правительства "Украина без контрабанды".

Источник: https://censor.net.ua/n3074807
 
 
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Драка за таможню продолжается. Убейте друг друга!
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тянут, суки, одеяльце друг на дружку. никак потоки не поделят.
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"...таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу" - а что, Юрий Виталич, когда все это было, у нас не было контрабанды?

Сегодня уже постил эту ссылку в другой теме, но сделаю это еще раз, ведь здесь идет речь о Волынской таможне, которую, по слухам, возглавляет дружбан Генпрокурорского сынка:
ЗЛОЧИННА ГРУПА СБУШНИКІВ ТА ВОЛИНСЬКИХ МИТНИКІВ ВЗЯЛА ПІД КОНТРОЛЬ 95% КОНТРАБАНДНИХ ПОТОКІВ
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Вот еще:
ПРО БУСИ, З ЯКИХ БРАЛИ ХАБАРІ, ВОЛИНСЬКІ МИТНИКИ ЗВІТУВАЛИ КРИВІЦЬКОМУ В TELEGRAM
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нужны варяги, бы вы все просроченные винницко-социалистические консервы..гаспада
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Варягов всех шоколадная шобла повикидывала. Чтобы не мешали набивать карманы. А народ как всегда молча проглотил.
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когда юрик не бухает то даже что-то путное говорит.
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как это без контроля что хочу то и ворочу..... э ээ.... пане луценко твои там интересы....... хапуга.
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"Поэтому на таможне нечего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам. Им нужно создать аналитические центры, которые вычислят 10-11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" к бюджету, или тюрьма.", - указал Ю.Луценко.

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Ну если прокуратура все это знает, то где уголовные дела? А словами их фиг напугаешь.
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Борьба с контрабандой должна осуществляться с применением лома. Вот так просто - ломать руки и ноги пойманным таможенникам на местах. И через неделю ни один, даже законченный подонок из таможни!, не пропустит контрабанду.
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Да туго ворью нынче, очень туго ,слонёнок стал совсем худеньким и на всех не хватает а если ещё и транзит заберут то вообще зубами друг друга грызть начнут .... Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего, - Луценко предложил Гройсману "прекратить кавалерийские атаки" - Цензор.НЕТ 1864
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они суки не поделят бабло а народ в жопе.......
Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего, - Луценко предложил Гройсману "прекратить кавалерийские атаки" - Цензор.НЕТ 6903

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Югик, а как там блилиантовые прокуворы? И генпрокувор есть, и аналитики, а ворьё не сидит. Тебя ждут? Сядете вместе?
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В свое время Саакашвили пытался бороться с коррупцией в Одессе, в том числе и на таможне, но Аваков и генпрокурор Шокин всячески вставляли ему палки в колеса, а Порошенко делал вид что его все это не касается.
А потом Порошенко вообще Саакашвили убрал в угоду Авакову, Шокину и Одесской мафии.

Луценко тоже ничего не сделал для реальной борьбы с коррупцией,в том числе на таможне. Но повякать любит, ушлепок.
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Не прошло и 27 лет, как начали появляться странные мысли, и решения...
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поросятко за два тижні втратив порядну суму... от і підтягнув алкаша югіка на допомогу
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"Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" к бюджету, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает" И это говорит Ген. прокурор! Если он знает про тех, кто занимается контрабандой, то какого лешего он молчал все это время? Чего ждал? Пока другие незаконными способами начнут что-то делать и он сунет свое лицо для того, чтоб поумничать и тыкнуть в закон? Вижу, что прокуратура таким дерьмом обросла, что и Геракл бессилен разгребать. А Луценко точно не Геракл.
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Югик получает долю с контры,поэтому слился по тихой воде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего, - Луценко предложил Гройсману "прекратить кавалерийские атаки"
 
 
 
 
 
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