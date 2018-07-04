EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, За рубежом
  186  10
Все про:саммит (685) Евросоюз (11972) минские соглашения (2437)

 На саммите Украина-Евросоюз обсудят шаги по имплементации Минских договоренностей и поддержку реформ, - Совет ЕС

На ХХ саммите Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе стороны обсудят имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнении Минских договоренностей и поддержку государства в условиях российской агрессии.

Об этом Укринформу сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"На саммите лидеры обсудят следующие шаги по имплементации Минских договоренностей, а также поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины", - заявили в руководящей институции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У ЕС нет агрессивной политики в отношении РФ, однако о собственных принципах и событиях в Украине забывать нельзя, - Макрон

На встрече высокого уровня украинскую делегацию будет возглавлять Президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель по иностранным дел и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

"Касательно продолжающейся российской агрессии и конфликта на востоке Украины саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры также обсудят выполнение Минских договоренностей", - заявили в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит Украина-ЕС должен дать "политическое благословение" развитию сотрудничества с Евросоюзом, - Климпуш-Цинцадзе

Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите речь пойдет о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и об энергетике.

Источник: https://censor.net.ua/n3074803
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Короче поговорят ни о чём,как бабки на лавочке.... На саммите Украина-Евросоюз обсудят шаги по имплементации Минских договоренностей и поддержку реформ, - Совет ЕС - Цензор.НЕТ 686
 показать весь комментарий
 
Пять десятков высокооплачиваемых бездельников будут сообща подыскивать новые синонимы к слову "озабоченность".
 показать весь комментарий
 
А вы здесь для того чтобы попрекать Украине ?
 показать весь комментарий
 
Ще невідомо чи буде якась практична користь від цих зустрічей.
Але вони нам точно нічим не завадять.
 показать весь комментарий
 
имплементация пустоты полюбому пустота)))
гдето так
 показать весь комментарий
 
 
Болтовня не о чем. И за что им деньги платят? Какие реформы Украине? Ворье одно кругом.
 показать весь комментарий
 
Очередное обсуждение.И так несколько лет,вызывает озабоченность,неприпустимо,недопустимо,возмущены,неожидали и бла-бла,бла-бла.Наши люди гибнут,а кремлёвский педофил устраивает чемпионат мира по футболу,который игнорируют,саботируют и опять бла-бла,бла-бла,а он проходит при заполненных трибунах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите Украина-Евросоюз обсудят шаги по имплементации Минских договоренностей и поддержку реформ, - Совет ЕС
 
 
 
 
 
 вверх