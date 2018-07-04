 На саммите Украина-Евросоюз обсудят шаги по имплементации Минских договоренностей и поддержку реформ, - Совет ЕС

Об этом Укринформу сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"На саммите лидеры обсудят следующие шаги по имплементации Минских договоренностей, а также поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины", - заявили в руководящей институции.

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На встрече высокого уровня украинскую делегацию будет возглавлять Президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель по иностранным дел и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

"Касательно продолжающейся российской агрессии и конфликта на востоке Украины саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры также обсудят выполнение Минских договоренностей", - заявили в ЕС.

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Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите речь пойдет о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и об энергетике.