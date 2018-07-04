 Порошенко инициирует привлечение госслужащих к админ- и дисциплинарной ответственности за незаконные проверки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Соответствующая инициатива содержится в акте "Экономической модернизации Украины 2019", представленном во время встречи президента с представителями бизнеса в среду.

Согласно документу, такая ответственность будет наступать в случае отмены судом начисления налоговых обязательств или штрафных санкций.

Другими пунктами акта предусмотрена фиксация на законодательном уровне института бизнес-омбудсмена в роли посредника при защите прав субъектов предпринимательской деятельности, учреждение единого аналитического органа расследования экономических преступлений.

"В ведение такой структуры передадут все дела, представляющие экономические преступления. Другие силовые ведомства, в том числе Министерство внутренних дел (МВД) и Служба безопасности Украины (СБУ), с началом функционирования новой структуры не будут заниматься раскрытием экономических преступлений", - указанно в документе.

При этом подчеркивается, что указанный аналитический орган не будет иметь полномочий силового влияния.

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Помимо этого, актом предусмотрено: принятие закона "О концессии", нового закона "О банкротстве", замена с 2019 года налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также дальнейшая либерализация валютного регулирования в рамках имплементации закона "О валюте и валютных операций".

"Замена с 2019 года налога на прибыль налогом на выведенный капитал, как существенный шаг к налоговой либерализации, упрощению администрирования налогов и улучшению инвестиционного климата… Введение налога на выведенный капитал обеспечивается сбалансированным бюджетом на 2019 год", - указанно в акте.