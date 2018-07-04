 Порошенко инициирует привлечение госслужащих к админ- и дисциплинарной ответственности за незаконные проверки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующая инициатива содержится в акте "Экономической модернизации Украины 2019", представленном во время встречи президента с представителями бизнеса в среду.
Согласно документу, такая ответственность будет наступать в случае отмены судом начисления налоговых обязательств или штрафных санкций.
Другими пунктами акта предусмотрена фиксация на законодательном уровне института бизнес-омбудсмена в роли посредника при защите прав субъектов предпринимательской деятельности, учреждение единого аналитического органа расследования экономических преступлений.
"В ведение такой структуры передадут все дела, представляющие экономические преступления. Другие силовые ведомства, в том числе Министерство внутренних дел (МВД) и Служба безопасности Украины (СБУ), с началом функционирования новой структуры не будут заниматься раскрытием экономических преступлений", - указанно в документе.
При этом подчеркивается, что указанный аналитический орган не будет иметь полномочий силового влияния.
Помимо этого, актом предусмотрено: принятие закона "О концессии", нового закона "О банкротстве", замена с 2019 года налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также дальнейшая либерализация валютного регулирования в рамках имплементации закона "О валюте и валютных операций".
"Замена с 2019 года налога на прибыль налогом на выведенный капитал, как существенный шаг к налоговой либерализации, упрощению администрирования налогов и улучшению инвестиционного климата… Введение налога на выведенный капитал обеспечивается сбалансированным бюджетом на 2019 год", - указанно в акте.
большинство этой своры нужно просто сажать в ТЮРЬМУ
Прикиньте сами.
Все судебные, ментовские, сбушные вертикали подчинены и верно служат не государству Украина, а определённым панам, то есть они не являются независимыми институтами, шобы равнять закон на ВСЕХ, а не на бизнес конкурентов шоколадной своры или на личных врагов собакова и грицака, чем они сейчас и занимаются.
И шо для их значат "админ" и "дисциплинарные" взыскание? Они у их могут вызвать лишь гомерический хохот! - пацаны ложат себе миллионные взятки в карманы, а с их возьмут объяснительную или, на худой конец, запишут им выговор!!! Вот зачем он несёт такую х.....?
Я мана, на рояле кнопка мана нажимала, звука мана шла...
Нужно заставить выплачивать зарплату работникам, оставшимся без работы.