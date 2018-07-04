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 Политика Украины
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 Порошенко инициирует привлечение госслужащих к админ- и дисциплинарной ответственности за незаконные проверки

Президент Украины Петр Порошенко инициирует разработку и принятие к концу текущего года закона об административной и дисциплинарной ответственности должностных лиц госорганов за составление незаконных актов проверок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Соответствующая инициатива содержится в акте "Экономической модернизации Украины 2019", представленном во время встречи президента с представителями бизнеса в среду.

Согласно документу, такая ответственность будет наступать в случае отмены судом начисления налоговых обязательств или штрафных санкций.

Другими пунктами акта предусмотрена фиксация на законодательном уровне института бизнес-омбудсмена в роли посредника при защите прав субъектов предпринимательской деятельности, учреждение единого аналитического органа расследования экономических преступлений.

"В ведение такой структуры передадут все дела, представляющие экономические преступления. Другие силовые ведомства, в том числе Министерство внутренних дел (МВД) и Служба безопасности Украины (СБУ), с началом функционирования новой структуры не будут заниматься раскрытием экономических преступлений", - указанно в документе.

При этом подчеркивается, что указанный аналитический орган не будет иметь полномочий силового влияния.

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Помимо этого, актом предусмотрено: принятие закона "О концессии", нового закона "О банкротстве", замена с 2019 года налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также дальнейшая либерализация валютного регулирования в рамках имплементации закона "О валюте и валютных операций".

"Замена с 2019 года налога на прибыль налогом на выведенный капитал, как существенный шаг к налоговой либерализации, упрощению администрирования налогов и улучшению инвестиционного климата… Введение налога на выведенный капитал обеспечивается сбалансированным бюджетом на 2019 год", - указанно в акте.

Источник: https://censor.net.ua/n3074799
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Тююю,вас ВСЕХ можно вешать без всяких проверок ,не ошибёшься ....
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Так это будет аналитический орган или правоохранительный. А сократят ли полицию и СБУ которые занимались экономикой?
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в это же самое время в успешных странах мира население буквально со школы обучают быть предприимчивыми, изобретать и заниматься инновационными проектами. Ну а наша гора мышь рожает в муках.
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А ты чему научило своих чад , лузер? Небось сидят по другим сайтам и разгоняют зраду , как и папа- неудачник.
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мои дети воры твоим дают ровно также как и я тебе дам ее, доходяга Порошенко ініціює залучення держслужбовців до адмін- і дисциплінарної відповідальності за незаконні перевірки - Цензор.НЕТ 9311
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Дурачок, детей воспитываю родители, а не школа с Порошенко)))
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дурачок тебя и воспитал, а детей в наше время воспитывает общество, потому и нет чужих детей которыми можно пренебрегать, все дети все наши у людей, вас, упырей, это конечно же не касается, у вас все иначе, вот и дрожишь ты только за шкуру свою.
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Порошенко инициирует привлечение госслужащих к админ- и дисциплинарной ответственности за незаконные проверки
большинство этой своры нужно просто сажать в ТЮРЬМУ
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Для верности ВСЕХ!!! Иначе зараза останется.
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Все эти "громовые" заявы - обычная шоколадная мишура.
Прикиньте сами.
Все судебные, ментовские, сбушные вертикали подчинены и верно служат не государству Украина, а определённым панам, то есть они не являются независимыми институтами, шобы равнять закон на ВСЕХ, а не на бизнес конкурентов шоколадной своры или на личных врагов собакова и грицака, чем они сейчас и занимаются.
И шо для их значат "админ" и "дисциплинарные" взыскание? Они у их могут вызвать лишь гомерический хохот! - пацаны ложат себе миллионные взятки в карманы, а с их возьмут объяснительную или, на худой конец, запишут им выговор!!! Вот зачем он несёт такую х.....?
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Любого чиновника привлечённого к амин или дисциплинарной ответственности дважды с внесением данных в спецреестр можно расстреливать на месте,а всё,что ему принадлежит переходит в собственность местных общин.
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Чого только не грузонёшь лохторату перед выборами..
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так то ж вона із власним сином спілкується. Каже, чому ти синок податки не платиш, зарплату в конверті отримуєш? Мені на хліб не вистачає, а він їй каже, "мать, я тебе что государство, что бы ты на моей шеи сидела?"
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Президент Порошенко всегда на нашей стороне. Чего о Тимошенко к сожалению не скажешь.
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залучення до відповідальності... Юридично-лінгвістичний пі.дец.

Я мана, на рояле кнопка мана нажимала, звука мана шла...
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"Порошенко инициирует привлечение госслужащих к админ- и дисциплинарной ответственности за незаконные проверки" - если шоколадный Пахан что то задумал, значит это должно принести ему бабло, или политические дивиденды, следовательно, нужно удвоить бдительность за его шаловливыми ручками, почерк у Хряка, по воровству из бюджета, такой же как у его суверенна, кремлёвского Мясника, причём, он старается не отставать от него, по количеству.
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Т.е. если задушили предприятие проверками - оштрафовать на 170 грн. или объявят выговор?
Нужно заставить выплачивать зарплату работникам, оставшимся без работы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко инициирует привлечение госслужащих к админ- и дисциплинарной ответственности за незаконные проверки
 
 
 
 
 
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