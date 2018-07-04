 Запрет на посещение портов оккупированного Крыма в июне нарушило 21 судно. - МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"С 1 по 30 июня в порты оккупированного Крыма зафиксированы заходы 21 грузового судна-нарушителя. Все суда были под флагом Российской Федерации. Всего этими судами осуществлено 70 заходов в порты Севастополя и Керчи", - говорится в сообщении пресс-службы МинВОТ.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 14 судов под флагами РФ, Республики Палау и Коморских островов.

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г.. Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную", - напомнили в МинВОТ.

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